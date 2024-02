10 idées de dernière minute pour fêter la Saint-Valentin

Nous sommes déjà le 14 février et vous êtes en panne d'inspiration pour fêter la Saint-Valentin ? Voici 10 idées insolites de dernière minute pour votre amoureux ou amoureuse.

La Saint-Valentin, c'est ce mercredi 14 février ! Pas de panique si vous n'avez rien organisé ce soir, il est encore temps de faire le plein d'idées et de faire rapidement quelques courses. N'hésitez pas à mettre les petits plats dans les grands pour rendre la soirée encore spéciale. Et c'est possible, même si vous n'aviez pas prévu d'achats de décoration ou d'organisation particulière. Si vous avez une jolie nappe rouge ou à fleurs qui traîne dans un coin, c'est le moment de l'utiliser. Sortez vos plus beaux verres à pied, préparez une petite assiette pour l'entrée et une grande pour le plat. Passez rapidement chez le fleuriste pour enjoliver la table de votre dîner. Toutes ces petites attentions feront de l'effet à coup sûr. Et pour le reste de la soirée, sortez des sentiers battus avec nos 10 idées suivantes :

Une Saint-Valentin à la lueur des bougies : Devenez un ou une véritable spécialiste de l'esthétique pour une soirée. Allez faire quelques courses au Sephora du coin pour lui concocter un programme beauté. Au menu, un bain relaxant aux huiles parfumées, un masque et un soin du visage hydratant, pour finir avec un massage. Le tout dans une ambiance de musique zen et à la lueur des bougies. (Et aussi : Apprenez à faire un massage de tête)

Cuisinier(e) d'un soir : Il ou elle pense que vous êtes brouillé à vie avec la cuisine et que la seule vision d'une poêle vous donne des boutons ? Prouvez-lui le contraire en vous transformant en un véritable cordon-bleu. Cyril Lignac n'aura plus qu'à ranger son tablier. L'astuce est de réaliser des choses très simples mais avec beaucoup d'originalité (par exemple une salade de mangue et de chèvre frais), afin de le ou la surprendre et d'éviter de cramer la hotte. Consultez des recettes sur le Journal des Femmes ou des livres consacrés à la cuisine et décorez vos assiettes comme les plus grands chefs.

Le parcours des notes adhésives amoureuses : faites un parcours de Post-it® de son bureau à son domicile, avec à chaque feuillet des indices, mots doux ou dessins romantiques. N'hésitez pas à solliciter l'aide d'un ou plusieurs de ses collègues pour coller des petits billets à des endroits stratégiques : son écran d'ordinateur, dans son casier, sur sa place de parking... Vous pouvez aussi en mettre en son absence dans sa voiture (en n'oubliant pas le double de clé). Le résultat : un véritable parcours fléché fait de surprises tendres.

Jouer les œnologues : si vous êtes du genre à le ou la laisser choisir pour vous le vin au restaurant, cette idée devrait vous convenir. Préparez votre coup en achetant un livre d'œnologie du type "le vin décrypté". Choisissez dans l'ouvrage trois vins différents et procurez-vous les bouteilles. Faites des fiches des crus très inspirées du livre et concoctez le menu suggéré par l'ouvrage avec les vins. Au moment de votre dégustation, qui aura été soigneusement préparée (verres à vin et carafe à décanter), essayez de vous souvenir ce que vous avez écrit sur vos fiches. Et voilà comment passer pour un expert. Il ou elle sera épaté(e) par votre subite culture viticole... A vous de savoir si vous souhaitez lui révéler le pot aux roses !