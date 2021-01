Festival d'Angoulême 2021 : 600 auteurs de BD appellent au boycott de la 48e édition

FESTIVAL ANGOULEME - Alors que la 48e édition se déroulera en deux temps en raison du Covid, quelques 600 auteurs menacent de boycotter la seconde partie du festival, ouverte au public en juin.

[Mis à jour le 27 janvier 2021 à 18h35] Alors que la cérémonie des prix du festival d'Angoulême a lieu ce vendredi 29 janvier dans la grande salle du théâtre d'Angoulême en petit comité, retransmise en direct sur les antennes et le site de France Inter, la 48e édition du festival international de la bande dessinée se déroulera, pour le grand public, à des dates décalées. C'est une première depuis 48 ans, en raison de la crise sanitaire du Covid-19...

Le rendez-vous des amoureux du neuvième art, reporté du 24 au 27 juin 2021, ne va toutefois pas se dérouler sans accroc. Près de 600 auteurs de bande-dessinée, en lutte contre la précarisation de la profession, souhaitent profiter de la manifestation pour remettre en cause le statut des auteurs, dont 50 % vivent sous le seuil de pauvreté, gagnant moins que le SMIC... Un malaise d'autant plus aggravé par l'épidémie du coronavirus. Ces auteurs remettent en cause également des réformes qui tardent à arriver.

"Nous n'irons pas à la cérémonie, ni au festival en juin, si rien ne se passe. On a profité du Covid pour enterrer les promesses que nous avait faites Macron l'an dernier en venant à Angoulême. La pandémie n'est pas une excuse. Au contraire : on aurait pu profiter de ce temps pour se poser et discuter, estime ce dernier. La colère est là. On ne peut plus continuer à jouer le jeu du festival, même si nous sommes bien conscients qu'il n'est pas responsable de la situation. Mais c'est une vitrine et une façon pour nous de pouvoir être écoutés", expliquent au Parisien les auteurs et scénaristes de bande dessinée Gwen de Bonneval et Fabien Vehlmann, auteurs de la série Le Dernier Atlas dont le volume 2 figure dans la sélection 2021 du Festival d'Angoulême.

Le collectif Autrices-Auteurs en action, a de son côté publié un appel au boycott : " Nous, autrices et auteurs signataires appliquerons le boycott total du versant public du Festival d'Angoulême, en juin prochain, si aucun acte réel et concret n'est posé d'ici là, à l'endroit de notre statut professionnel, de notre représentation et d'un juste rééquilibrage de la chaîne du Livre dont l'Etat et votre gouvernement ne peuvent rester les simples observateurs", réunissant à ce jour près de 665 signatures.

Le palmarès de la 48e édition, au cours duquel est décerné le mythique Fauve d'or, est dévoilé ce vendredi 29 janvier 2021, pour ne pas trop perturber le calendrier habituel. Les gagnants sont issus de la liste des 75 albums pré-sélectionnés au mois de novembre : 8 en sélection Jeunesse, 8 en sélection Jeune Adulte, 7 en sélection Polar, 7 en sélection Patrimoine et 45 en sélection officielle (d'où sont issus les prix des Fauves, du meilleur album, du jury, de la révélation, du public et des lycéens). Le Grand Prix sera quant à lui remis au cours de la cérémonie d'ouverture officielle du Festival en juin. En attendant de savoir quels auteurs sont couronnés, découvrez la sélection officielle des bandes dessinées en compétition.

Le 29 janvier 2021, le Grand Jury attribuera les prix suivants au sein de la sélection officielle 2021 :

Le Fauve d'Or - Prix du Meilleur Album : ce prix récompense le meilleur album de l'année, quel que soit son genre, son style ou sa provenance géographique.

Prix Spécial du Jury : ce prix récompense un ouvrage pour ses qualités narratives, graphiques et/ou l'originalité de ses choix.

: ce prix récompense un ouvrage pour ses qualités narratives, graphiques et/ou l'originalité de ses choix. Prix de la Série : ce prix récompense une œuvre composée de plusieurs volumes (trois minimum).

: ce prix récompense une œuvre composée de plusieurs volumes (trois minimum). Prix Révélation : ce prix distingue l'œuvre d'un auteur en début de parcours artistique.

: ce prix distingue l'œuvre d'un auteur en début de parcours artistique. Prix du Public France Télévisions

Prix des Lycéens

Fauve de l'Audace

Un jury composé d'enfants, ainsi que des auteurs, attribue, au sein de la sélection jeunesse :

Prix Jeunesse : ce prix récompense une œuvre destinée au jeune public (8-12 ans).

: ce prix récompense une œuvre destinée au jeune public (8-12 ans). Prix Jeune adulte : ce prix récompense une œuvre destinée aux adolescents à partir de 13 ans.

Le Grand Jury attribue au sein de la sélection patrimoine :

Prix du Patrimoine : ce prix récompense une œuvre de l'histoire mondiale de la bande-dessinée, et son travail éditorial permettant de la redécouvrir.

Un jury de personnalité attribue le prix du polar SNCF :

Fauve Polar SNCF : ce prix récompense un polar en bande dessinée, qu'il soit une création ou l'adaptation d'une oeuvre littéraire.

Le prix Goscinny récompense un scénariste pour l'ensemble de sa carrière :

Prix Goscinny

Enfin, un jury spécialisé récompense la meilleure publication non professionnelle avec :

Prix de la Bande Dessinée Alternative : ce prix est sélectionné parmi une trentaine de publications non professionnelles en compétition, sans distinction d'origine géographique ou de périodicité.

Le Grand Prix du festival international de la bande dessinée d'Angoulême, récompense ultime pour un auteur de bande dessinée, à l'issue d'un vote de 1 200 auteurs, est décerné au cours de la cérémonie d'ouverture officielle du Festival, le 24 juin 2021.

L'an dernier, c'est Emmanuel Guibert qui l'a remporté, et ce sera l'occasion de découvrir l'exposition qui lui est dédiée en juin 2021. Il est notamment connu pour ses séries jeunesse dont La Sardine de l'espace ou encore La Fille du professeur en collaboration avec Joann Sfar. Son début de carrière avait davantage été marqué par des œuvres inspirées de l'histoire comme Brune, une œuvre qui dépeint la montée du nazisme, puis La Guerre d'Alan, une série de bande dessinée sur un soldat américain arrivé au début de 1945 sur le sol européen.

Emmanuel Guibert, vainqueur du Grand Prix 2020. © Jean Michel Nossant/SIPA

Entre 2003 et 2006, la série de trois ouvrages de bande dessinée documentaire Le Photographe (publiée chez Dupuis), mêle ses dessins avec des photographies de Didier Lefèvre qui racontent le déroulé d'une mission humanitaire en Afghanistan en 1986. Emmanuel Guibert a été récemment auréolé, en 2017 du Prix Goscinny à Angoulême et en janvier 2018, le Festival international de la bande dessinée lui avait déjà consacré une exposition. " Chacun de ses albums est une divine surprise" avait résumé le journaliste français spécialiste de la BD Patrick Gaumer.

Emmanuel Guibert était en 2020 en compétition avec la Française Catherine Meurisse et l'Américain Chris Ware. En 2019, c'est la Japonaise Rumiko Takahashi, surnommée la "Princesse du manga" et auteure de Maison Ikkoku (Juliette je t'aime) et Ranma 1/2, qui a remporté le prix.

L'affiche officielle de cette double édition 2021 est signée par Chloé Wary et Willy Ohm, un duo inédit aux visions complémentaires. À l'image de la 48e édition du Festival, l'affiche a été pensée en deux volets :

[Conférence de présentation FIBD2021] : Deux temps pour le festival et deux affiches, ici réunies en une. Elles sont signées Chloé Wary et Willy Ohm#FIBD #FIBD2020 #angoulême #BD @RAJA_Emballages pic.twitter.com/gxhX4lTHrV — Festival d'Angoulême (@bdangouleme) November 17, 2020

En 2020, trois artistes de nationalités différentes ont signé les affiches du célèbre festival de la bande dessinée : la Japonaise Rumiko Takahashi, lauréate du Grand Prix 2019, l'Américain Charles Burns et la Française Catherine Meurisse. Le thème commun à ces illustrations est celui de "l'autoportrait de l'artiste en enfant, découvrant la ou les bandes dessinées fondatrices de sa passion, voire de sa vocation".

Affiches du festival d'Angoulême 2020 réalisées par Rumiko Takahashi, Charles Burns et Catherine Meurisse. © Rumiko Takahashi, Charles Burns et Catherine Meurisse

Billet 1 jour (jeudi/vendredi/dimanche) : 19 euros / 16 euros en prévente / 11 euros pour les 10-17 ans

Billet 1 jour (samedi) : 25 euros / 22 euros en prévente / 11 euros pour les 10-17 ans

Billet 4 jours : 45 euros / 40 euros en prévente / 25 euros pour les 10-17 ans

La gratuité s'applique aux enfants de moins de 10 ans.

Le 48e Festival d'Angoulême se déroulera sur 4 jours du 24 au 27 juin 2021. La remise des Fauves a lieu le vendredi 29 janvier 2021.