Festival d'Angoulême 2025 : Anouk Ricard rafle la récompense ultime dans le monde de la bande dessinée

L'autrice Anouk Ricard s'est vue décerner le Grand Prix 2025 du Festival d'Angoulême. Qui est la lauréate de la 52e édition du festival international de la bande dessinée ?

La 52e édition du Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême, qui se tient actuellement du 29 janvier au 2 février, a récompensé l'autrice française Anouk Ricard de la plus haute distinction. Le Grand Prix du Festival 2025 récompense depuis 1974 un(e) auteur(e) de bande dessinée pour l'ensemble de son œuvre. Encensée pour sa drôlissime série pour enfants Anna et Froga qui raconte les déboires d'une petite fille à frange et de ses amis animaux anthropomorphes et ayant déjà reçu le Prix spécial du Jury d'Angoulême en 2023 pour son album Animam, la dessinatrice française succède à la Britannique Posy Simmonds, auteure de Gemma Bovery (1999) et Tamara Drewe (2007).

Ses adversaires finalistes étaient Catherine Meurisse et Alison Bechdel. Un scrutin à deux tours par les auteurs de bande dessinées publiés en français a tranché. "Je ne m'attendais pas à être finaliste, encore moins à gagner, c'est la consécration, je ne vois pas de plus haute distinction en BD et en France !", s'est-elle réjouie auprès de Télérama. Anouk Ricard devient ainsi la 6e femme de l'histoire à obtenir le prix.

Âgée de 54 ans, l'autrice, diplômée en 1995 de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, a commencé sa carrière en tant qu'illustratrice jeunesse. Son humour décalé et absurde a conquis le public adulte comme enfant. En effet, après avoir commencé avec la série pour jeunes enfants Anna et Froga, elle s'est lancée dans la bande dessinée adulte, avec Commissaire Toumi, une parodie de polar pour adultes publié chez Sarbacane en 2008, mettant en scène un célibataire ringard sujet aux cauchemars, puis Coucous Bouzon paru chez Gallimard. Son style est reconnaissable à son trait simple et expressif, faussement naïf, abordant des thématiques allant de l'enfance à la vie du quotidien, ponctuée de situations déjantées.

Angoulême est la ville de la bande dessinée avec son festival qui a lieu tous les ans en janvier, et veut donner une visibilité de la BD toute l'année dans la ville et favoriser son appropriation par les habitants. © ISA HARSIN/SIPA (publiée le 31/01/2025)

