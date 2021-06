"Puy du Fou 2021 : ouverture du jeudi au dimanche jusqu'au 30 juin"

PUY DU FOU - Le parc de loisirs est ouvert seulement certains jours de la semaine, et en respectant une certaine jauge d'accueil, avant de rouvrir complètement en juillet.

[Mis à jour le 10 juin 2021 à 20h46] Le Puy du Fou est ouvert jusqu'au 7 novembre 2021, avec un calendrier et des horaires adaptés. Jusqu'au 30 juin, le parc est uniquement ouvert du jeudi au dimanche et le spectacle nocturne Les Noces de Feu s'achève à 22h45 pour respecter le couvre-feu de 23 heures. Du 1er juillet au 7 novembre, il sera ouvert tous les jours "si la situation sanitaire le permet", précise la direction du Puy du Fou dans un communiqué de presse. Concernant le spectacle nocturne de la Cinéscénie, il reprendra le 3 juillet, avec une capacité d'accueil de 5 000 spectateurs seulement, ce qui sera le cas pour tous les spectacles.

Le parc de loisirs situé aux Epesses en Vendée promet "31 représentations de la Cinéscénie, 2 créations originales et une nouvelle édition de la course à pied - La Foulée des Géants - avec 2 courses nocturnes au cœur des spectacles".

Quid des billets déjà réservés ? "Pour les réservations à compter du 17 avril, les visiteurs concernés par d'éventuels changements de calendrier seront directement contactés par les équipes du Puy du Fou. Sans message de leur part, votre réservation reste confirmée et nous vous invitons à consulter régulièrement notre calendrier sur la page COVID-19 de notre site internet, actualisée selon l'évolution de la situation" avaient commenté les organisateurs.

Sur son site officiel, le parc vendéen explique également que "s i vous avez réservé vos billets auprès d'un professionnel des voyages (agence de voyages, réseau de billetterie, camping…), ou d'un CSE/Collectivité, nous vous invitons à contacter directement cet organisme afin de connaître les conditions et solutions proposées ".

Le port du masque est obligatoire dans l'ensemble des spectacles du Puy du Fou, sur le site de la Cinéscénie (tribunes et accès depuis les parkings compris). En général, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces fermés, dans les restaurants, hôtels et sur le reste du site. L'ensemble des lieux est désinfecté tout au long de la journée (restaurants, tribunes de spectacles, sanitaires, chambres d'hôtels, navette…). Plus de 250 points de distribution de gel hydroalcoolique sont mis à disposition dans le parc. Les accès et sorties des spectacles sont multipliés afin de préserver la distance physique. Le nombre de spectateurs en tribune est réduit pour respecter la distance physique, tout comme la capacité de chaque restaurant. Par ailleurs, des formules de restauration à emporter ont été développées.

Sur scène, toutes les chorégraphies sont réadaptées. Tous les corps-à-corps sont enlevés. L'ensemble des spectacles a été repensé sans trahir les histoires. Un nouveau spectacle de nuit est proposé, Les Noces de feu, faisant le plein de nouvelles technologies. Un nouvel hôtel "Le Grand Siècle", complète l'offre d'hébergement du Puy du Fou. L'hôtel, qui accueille jusqu'à 500 visiteurs, s'inspire de l'architecture de Versailles. La Cinéscénie reste le spectacle incontournable de l'expérience de visite du Puy du Fou.

Interprétée par 4 000 bénévoles, la Cinéscénie du Puy du Fou retrace 700 ans d'Histoire du Moyen-Âge à la Seconde Guerre mondiale dans une mise en scène d'une nouvelle dimension. Chaque soir, ce sont 2 400 comédiens, 130 cavaliers, 80 techniciens et 500 personnes pour l'accueil et la sécurité qui officient dans et pour cette scène hors-norme de 23 hectares. D'une durée de 90 minutes, la Cinéscénie s'inspire du cinéma, du péplum, de l'opéra et de la comédie musicale. Plus de 12 millions de spectateurs ont assisté au spectacle depuis sa création en 1978 et 13 200 spectateurs sont attendus chaque soir, rien que ça. Venez découvrir sa scénographie faite de lumières, de projections vidéo 3D, d'effets spéciaux, de jets d'eau et de décors grandioses ! Ci-dessous, nous vous proposons quelques astuces pour passer une journée en toute détente et optimiser votre séjour au Puy du Fou.

Fondé en 1978 par Philippe de Villiers, le Puy du Fou accueille plus de deux millions de visiteurs chaque année. Régulièrement récompensé aux Thea Awards de Los Angeles (l'équivalent des Oscars pour les parcs d'attractions), ce parc est considéré comme l'un des plus beaux et des plus spectaculaires au monde. Chevaux, rapaces ou fauves dressés, effets spéciaux et feux d'artifice, le Puy du Fou déploie de grands moyens pour offrir à ses spectateurs des spectacles sensationnels qui content l'histoire de la région. La mise en scène (la guerre de Vendée est un thème de prédilection du parc) est grandiose et ce sont des villages et fort du Moyen-âge qui sont entièrement reconstitués à cet effet. Le Puy du Fou ouvre à chaque printemps. Planifiez si vous le pouvez votre visite au Puy du Fou au printemps car en plein été, il peut faire très chaud sur les gradins exposés au soleil.

Le Mystère de La Pérouse : Il vous embarque en 1785 pour des mers inconnues. Réunis sur scène, une dizaine de comédiens s'inspirent des aventures de Monsieur de La Pérouse, illustre navigateur et explorateur du XVIIIe siècle, pour livrer un spectacle grandiose dans le monde des océans. Vous vivrez de l'intérieur la mythique expédition de la Pérouse !

: Il vous embarque en 1785 pour des mers inconnues. Réunis sur scène, une dizaine de comédiens s'inspirent des aventures de Monsieur de La Pérouse, illustre navigateur et explorateur du XVIIIe siècle, pour livrer un spectacle grandiose dans le monde des océans. Vous vivrez de l'intérieur la mythique expédition de la Pérouse ! Le Ballet des Sapeurs : un ballet délirant où les sapeurs pompiers, le garde champêtre, le jardinier et les serveuses du bistrot se démènent pour éteindre l'incendie d'un véhicule au sein du Bourg 1900.

: un ballet délirant où les sapeurs pompiers, le garde champêtre, le jardinier et les serveuses du bistrot se démènent pour éteindre l'incendie d'un véhicule au sein du Bourg 1900. Le Grand Carillon : un spectacle musical insolite pour remonter le temps, à 16 mètres du sol, au rythme des plus célèbres airs de musique. Une spectaculaire chorégraphie mélodique.

: un spectacle musical insolite pour remonter le temps, à 16 mètres du sol, au rythme des plus célèbres airs de musique. Une spectaculaire chorégraphie mélodique. Le Dernier Panache : Suivez le destin glorieux du général Charette, un officier royaliste de la guerre de Vendée qui s'est battu contre les républicains, héros de la Guerre d'Indépendance Américaine, dont la vie va basculer en 1793 dans un ultime combat. Une mise en scène unique au monde !

: Suivez le destin glorieux du général Charette, un officier royaliste de la guerre de Vendée qui s'est battu contre les républicains, héros de la Guerre d'Indépendance Américaine, dont la vie va basculer en 1793 dans un ultime combat. Une mise en scène unique au monde ! Le Signe du Triomphe : En l'an 300, dans la fureur des jeux du cirque, une dizaine de prisonniers gaulois sont plongés dans l'arène pour sauver leurs vies.

Le Bal des Oiseaux Fantômes. © Puy du Fou

Les Vikings : Surgissant de leurs drakkars au milieu des flammes gigantesques, les féroces guerriers du nord attaquent le paisible Fort de l'An Mil aux toits de chaume. Au pied d'une tour de 22 mètres, le combat fait rage. Durant 30 minutes, un show étonnant et riche en surprises et rebondissements se déroule sous vos yeux.

Surgissant de leurs drakkars au milieu des flammes gigantesques, les féroces guerriers du nord attaquent le paisible Fort de l'An Mil aux toits de chaume. Au pied d'une tour de 22 mètres, le combat fait rage. Durant 30 minutes, un show étonnant et riche en surprises et rebondissements se déroule sous vos yeux. Le Bal des Oiseaux Fantômes : Au temps des châteaux forts, Aurore se réveille dans les ruines du vieux château et ses souvenirs font surgir les faucons, les hiboux et les vautours qui vous frôlent de leurs ailes géantes. Un majestueux ballet qui fait voler plus de 330 rapaces et échassiers, dont 210 simultanément.

Au temps des châteaux forts, Aurore se réveille dans les ruines du vieux château et ses souvenirs font surgir les faucons, les hiboux et les vautours qui vous frôlent de leurs ailes géantes. Un majestueux ballet qui fait voler plus de 330 rapaces et échassiers, dont 210 simultanément. Le Secret de la Lance : Au XVe siècle, après le départ des chevaliers pour Orléans, la jeune bergère Margueritte utilise une lance aux pouvoirs surnaturels que lui à offert Jeanne d'Arc pour vaincre les Anglais. Effets spéciaux et musique originale du compositeur Carlos Núñez, viennent rythmer ce spectacle.

Au XVe siècle, après le départ des chevaliers pour Orléans, la jeune bergère Margueritte utilise une lance aux pouvoirs surnaturels que lui à offert Jeanne d'Arc pour vaincre les Anglais. Effets spéciaux et musique originale du compositeur Carlos Núñez, viennent rythmer ce spectacle. Mousquetaire de Richelieu : Sur les planches d'un théâtre monumental du XVIIème siècle se noue une aventure romanesque rythmée par les duels à l'épée, les ballets de flamenco et les cabrioles des chevaux.

Sur les planches d'un théâtre monumental du XVIIème siècle se noue une aventure romanesque rythmée par les duels à l'épée, les ballets de flamenco et les cabrioles des chevaux. Les Chevaliers de la Table Ronde : Ce spectacle se déroule au pied des remparts, où Merlin met le courage d'Arthur à l'épreuve.

Les Chevaliers de la Table Ronde © Puy du Fou

Les Grandes Eaux : Vous êtes les invités de Lully pour revivre les grandes heures de Versailles. Grand spectacle, grande musique, laissez-vous porter par cet orchestre d'eau.

Vous êtes les invités de Lully pour revivre les grandes heures de Versailles. Grand spectacle, grande musique, laissez-vous porter par cet orchestre d'eau. Les Amoureux de Verdun : Au fil de la correspondance amoureuse d'un soldat et sa fiancée, vous plongez au cœur de l'hiver 1916, dans une tranchée enneigée, à la rencontre de soldats héroïques.

Au fil de la correspondance amoureuse d'un soldat et sa fiancée, vous plongez au cœur de l'hiver 1916, dans une tranchée enneigée, à la rencontre de soldats héroïques. Les Automates Musiciens : Au Bourg 1900, les "Avis à la population" du garde champêtre sont souvent interrompus par l'apparition des automates musiciens aux balcons.

Au Bourg 1900, les "Avis à la population" du garde champêtre sont souvent interrompus par l'apparition des automates musiciens aux balcons. La Renaissance du Château : Les tableaux vous parlent, les miroirs vous observent, les fantômes dansent encore... Chaque salle du château vous dévoile ses merveilles encore hantées par son passé glorieux.

: Les tableaux vous parlent, les miroirs vous observent, les fantômes dansent encore... Chaque salle du château vous dévoile ses merveilles encore hantées par son passé glorieux. Le Monde Imaginaire de La Fontaine : Un jardin extraordinaire dédié aux enfants au sein même du Grand Parc, un "Monde Imaginaire" qui vous invite à vivre une expérience interactive au milieu des animaux des célèbres fables, des arbres qui parlent et des statues qui se réveillent.

La Cinéscénie : Créée il y a plus de 40 ans, la Cinéscénie est le plus grand spectacle de nuit au monde, expliquant une bonne part du succès du Puy du Fou. Avec plus de 12 millions de spectateurs depuis sa création, la Cinéscénie attire des visiteurs de toute la France. Sur la plus grande scène du monde de 23 hectares, 2 400 acteurs et danseurs, 28 000 costumes, 850 pièces d'artifices par représentation, 3 000 projecteurs, 150 jets d'eau... mettent en scène l'histoire de la Vendée du Moyen Âge à la Seconde Guerre mondiale à travers le destin d'une famille, les Maupillier. Un voyage dans le temps d'1h30 qui ne laisse pas le spectateur indifférent. Ce spectacle n'est pas inclus dans le billet Grand Parc. Il a lieu uniquement en période bleue et nécessite une réservation supplémentaire.

Créée il y a plus de 40 ans, la Cinéscénie est le plus grand spectacle de nuit au monde, expliquant une bonne part du succès du Puy du Fou. Avec plus de 12 millions de spectateurs depuis sa création, la Cinéscénie attire des visiteurs de toute la France. Sur la plus grande scène du monde de 23 hectares, 2 400 acteurs et danseurs, 28 000 costumes, 850 pièces d'artifices par représentation, 3 000 projecteurs, 150 jets d'eau... mettent en scène l'histoire de la Vendée du Moyen Âge à la Seconde Guerre mondiale à travers le destin d'une famille, les Maupillier. Un voyage dans le temps d'1h30 qui ne laisse pas le spectateur indifférent. Ce spectacle n'est pas inclus dans le billet Grand Parc. Il a lieu uniquement en période bleue et nécessite une réservation supplémentaire. Les Noces de Feu : "Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d'eau et de feu. Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d'une fête inoubliable." Ce spectacle est inclus dans la visite du Grand Parc en période verte.

Le spectacle de nuit de la Cinéscénie © Puy du Fou

Les plus petits, qui auront bien envie de se dégourdir les jambes entre les spectacles, vont craquer pour les Jets Sauteurs, le Repaire des Enfants, le Labyrinthe des Animaux, le manège des chevaux de bois, la clairière aux daims, les grandes eaux...

En réservant vos billets à l'avance, vous pouvez bénéficier jusqu'à 15% de réduction sur les tarifs "sur place" des billets Grand Parc.

Billets Grand Parc 1 jour

Tarifs sur réservation : adulte 37€ - enfant 27€

Tarifs sur place : adulte 43€ - enfant 32€

Billets Grand Parc 2 jours

Tarifs sur réservation : adulte 61€ - enfant 45€

Tarifs sur place : adulte 71€ - enfant 52€

Tarifs sur réservation : adulte 61€ - enfant 45€ Tarifs sur place : adulte 71€ - enfant 52€ Billets Grand Parc 3 jours

Tarifs sur réservation : adulte 68€ - enfant 50€

Tarifs sur place : adulte 79€ - enfant 58€

Attention le spectacle Cinéscénie n'est pas inclus dans le billet Grand Parc et nécessite une réservation supplémentaire. De plus il ne se déroule pas tout au long de la saison, consultez le calendrier du site et repérez les périodes bleues. Les packages Grand Parc + Cinéscénie sont uniquement sur réservation.

Forfait Grand Parc 1 jour + Cinéscénie sur réservation : adulte 61€ - enfant 50€

Forfait Grand Parc 2 jours + Cinéscénie sur réservation : adulte 84€ - enfant 66€

Forfait Grand Parc 3 jours + Cinéscénie sur réservation : adulte 89€ - enfant 70€

Cinéscénie (1 soirée sur réservation) : adulte et enfant : 28€

> Réservez vos places pour le Puy du Fou

Le Parc est ouvert du 10 juin jusqu'au dimanche 7 novembre 2021. Il n'y a pas de saison à Noël.

Si le Grand Parc ouvre ses portes à 10h, sachez que le Bourg 1900 est accessible dès 9h15, ce qui vous laisse trois quarts d'heure pour prendre connaissance des horaires de spectacle et planifier votre journée. C'est le moment également de prendre un peu d'avance et de filer voir "les automates musiciens" qui se déroule au cœur du bourg 1900.

Notez que les horaires des spectacles changent chaque jour ! Si vous avez prévu un séjour au Puy du Fou, pensez à vous procurer un nouveau programme chaque jour de visite. Pour les grands spectacles, Vikings, Le Signe du Triomphe, Le Bal des Oiseaux Fantômes, Mousquetaire de Richelieu, Le Dernier Panache et Le Secret de la Lance, les portes des tribunes ouvrent 30 minutes avant l'heure indiquée. Donc si vous souhaitez choisir les meilleures places, nous vous conseillons d'arriver tôt.

Les retardataires pourront accéder aux spectacles jusqu'à la dernière minute ! Cependant il est également possible d'acheter les "Pass Emotion", qui en plus de donner de nombreux avantages, proposent l'accès à des places réservées dans six grands spectacles du Grand Parc jusqu'à cinq minutes avant le début de ces spectacles.

> Consulter le calendrier et les horaires jour par jour

Le spectacle du Signe du Triomphe. © Puy du Fou

Entre deux spectacles, visitez les 4 villages du Puy du Fou. Déclinant quatre époques bien distinctes, les villages proposent des boutiques d'artisans d'art et reconstituent l'ambiance d'un Fort de l'An Mil, d'une Cité Médiévale, d'un village du XVIIIe siècle et d'un Bourg 1900.

Le Bourg 1900 : Autour de la place du village, la halle et son bistrot authentique, la grande place est bordée par ses commerces Belle Époque aux vitrines alléchantes. Derrière s'activent les commerçants : le marchand de jouets, la marchande de bonbons...

Autour de la place du village, la halle et son bistrot authentique, la grande place est bordée par ses commerces Belle Époque aux vitrines alléchantes. Derrière s'activent les commerçants : le marchand de jouets, la marchande de bonbons... Le Fort de l'An Mil : Dans ce hameau aux toits de chaume, partez à la rencontre du forgeron battant le fer et admirez la précision du travail du taillandier.

Dans ce hameau aux toits de chaume, partez à la rencontre du forgeron battant le fer et admirez la précision du travail du taillandier. La Cité Médiévale : Pénétrez dans l'enceinte fortifiée de cette cité où se perpétue le savoir-faire des artisans d'art depuis le Moyen-âge.

Pénétrez dans l'enceinte fortifiée de cette cité où se perpétue le savoir-faire des artisans d'art depuis le Moyen-âge. Le Village XVIIIe siècle : Dans ce paisible village où le temps semble s'être arrêté, chaque maison abrite une surprise. Déambulez dans les ruelles au gré de vos humeurs, du potager au lavoir en passant par la grange.

Dans ce paisible village où le temps semble s'être arrêté, chaque maison abrite une surprise. Déambulez dans les ruelles au gré de vos humeurs, du potager au lavoir en passant par la grange. En savoir plus : le plan du parc

Le village médiéval du Puy du Fou. © Puy du Fou

Le Puy du Fou se situe sur la commune des Epesses, au nord-ouest du bourg, situé dans le Haut Bocage vendéen. On y accède par l'autoroute A87, sortie numéro 28. Comment accéder au Puy du Fou ?

Le parc du Puy du Fou accueille 6 hôtels en son sein : La Villa Gallo-Romaine (à partir de 59 euros par personne), Le Camp du Drap d'or (à partir de 62 euros par personne), La Citadelle (à partir de 66 euros par personne), Les îles de Clovis (à partir de 66 euros par personne) et Le logis de Lescure (à partir de 73 euros par personne) et son petit nouveau, Le Grand Siècle. Ces hôtels à thème situés à quelques minutes du parc permettront aux familles de vivre leur séjour pleinement en restant dans l'ambiance étonnante du parc. Consulter ou réserver l'un de ces 6 hôtels

En savoir plus : Consulter le site officiel du Puy du Fou

Le parc de loisirs a ouvert ses portes à 7 kilomètres du centre-ville de Tolède, en Espagne, samedi 27 mars 2021. Après plus de deux années de travaux, 4 villages d'époque (un faubourg médiéval, une bourgade de pierre blottie au pied d'un château, un campement militaire et un village blanc) qui correspondent chacun à une histoire et une architecture propre, accueillent les visiteurs dans près de 30 hectares de nature, avec plus de 30 000 plantations.

L'aventure espagnol commence avec un grand spectacle nocturne : "El Sueño de Toledo", avec 185 acteurs, cavaliers et cascadeurs et des effets spéciaux spectaculaires sur une immense scène de 5 hectares. "Du règne de Récarède à la bataille de las Navas de Tolosa, de la découverte de l'Amérique à l'arrivée du Chemin de Fer, cette fresque géante vous entraîne à travers 1 500 ans d'Histoire".

Quatre grands spectacles sont proposés aux visiteurs de jour, 3 en salle et 1 en plein air, dans une limitation des jauges de 30% pour chaque spectacle en salle :

A pluma y Espada : plus de 200 personnages embarquent près de 1 800 spectateurs dans une aventure de cape et d'épée en plein Siècle d'Or. L'aventure s'articule autour de la vie du héros Don Fernán Gómez, corrégidor de Tolède.

: plus de 200 personnages embarquent près de 1 800 spectateurs dans une aventure de cape et d'épée en plein Siècle d'Or. L'aventure s'articule autour de la vie du héros Don Fernán Gómez, corrégidor de Tolède. El ultimo cantar : un spectacle à 360° dédié à la vie de Rodrigo Diaz de Vivar, plus connu sous le nom du Cid, héros de l'Espagne wisigothique, avec plus de 200 personnages.

: un spectacle à 360° dédié à la vie de Rodrigo Diaz de Vivar, plus connu sous le nom du Cid, héros de l'Espagne wisigothique, avec plus de 200 personnages. Cetreria de Reyes : un spectacle de fauconnerie à ciel ouvert avec plus de 200 oiseaux (faucons, aigles etc.) qui met en lueur l a splendeur de l'Espagne musulmane du grand calife Abderramán III .

: un spectacle de fauconnerie à ciel ouvert avec plus de 200 oiseaux (faucons, aigles etc.) qui met en lueur l Abderramán III Allende la Mar Oceana : les visiteurs embarquent en 1492, dans la caravelle de Christophe Colomb, la Santa Maria, en route pour le Nouveau Monde !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le parc de loisirs en Espagne reste ouvert jusqu'au mois de novembre 2021. D'ici 2030, deux autres Puy du Fou verront le jour, notamment sur le sol chinois, avec "des nouvelles formes d'expression".