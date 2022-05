"Hellfest 2022 : les nouveautés de cette double édition"

HELLFEST. Pour marquer son grand retour, le Hellfest a décidé de mettre les petits plats dans les grands avec une double-édition 2022 marquée par légendes intemporelles du hard rock à la programmation, et des nouveautés pour les festivaliers.

[Mis à jour le 26 mai 2022 à 17h59] Après deux années blanches à cause du Covid, la 15e édition du Hellfest sera historique et se déroulera en deux temps à Clisson, de quoi réjouir les quelques 420 000 festivaliers attendus. Cette double-édition anniversaire dont la première partie du 17 au 19 juin verra des groupes comme Sepultura, Deftones, Judas Priest, Korn, Megadeth, Airbourne ou encore Gojira, joue les prolongations du 23 au 26 juin avec les grands pontes du metal et du rock : Scorpions le jeudi, Nin Inch Nails le vendredi, Guns N'Roses le samedi (avec la formation initiale : Axl Rose, Slash et Duff McKagan)...

Metallica, l'un des plus grands groupes de metal au monde à n'avoir jamais foulé la scène du Hellfest, clôturera le festival le dimanche 26 juin. "Jamais fait auparavant, cette formule restera à n'en pas douter dans les annales mondiales de l'histoire des musiques dites extrêmes ! Doublement historique, car cette formule est vouée à n'exister qu'en 2022 et ne se reproduira plus dans les années futures", avaient annoncé les organisateurs du Hellfest sur la page Facebook officielle.

Au-delà de cette programmation gargantuesque, des nouveautés attendent les festivaliers. En plus de la Gibson géante du rond-point à l'entrée du site du Hellfest à Clisson, une guitare géante est désormais installée sur le parvis de l'aéroport de Nantes, pour accueillir les quelques 10 000 festivaliers venus du monde entier. Une autre nouveauté, un parking de 13 000 places d'une surface de 39 hectares a pris place temporairement sur les terres viticoles en friches du château de l'Oiselinière à Gorges. "Des navettes circuleront 24 heures sur 24 pour relier ce parking au festival toutes les 5 minutes", a expliqué le directeur du Hellfest Ben Barbaud à Ouest France.

La programmation du Hellfest 2022 affichée sur le château de Clisson en juin 2021. © Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA (publiée le 26/05/2022)

Après deux ans de frustration, place à "l'édition du siècle", comme le promet Ben Barbaud, le patron du Hellfest. Pour la première partie du 17 au 19 juin déjà sold out, la programmation est quasi inchangée à 90%, mise à part "System of a Down, Puscifer, Infectious Groove, Incubus, Faith No More et quelques autres qui ont annulé/repoussé leur tournée en Europe. Sont attendus "Judas Priest, Deftones, Deep Purple, Korn, Megadeth, Dropkick Murphys, Airbourne, Offspring, Social Distortion, Killing Joke", auxquels sont venus s'ajouter Gojira et Five Finger Death Punch, pour n'en citer que quelques-uns.

Le chanteur et chef de file de Ghost a annoncé, à l'occasion de son concert parisien le 18 avril à l'Accor Arena, que son groupe rejoignait la 15e édition du Hellfest le 18 juin prochain à la place de Faith No More, qui avait annoncé l'annulation de sa tournée mondiale en décembre dernier. Bien que Ghost ait déjà participé au Hellfest en 2011, 2013 et 2016, cette annonce réjouit plus d'un métalleux !

Le second long week-end, du 23 au 26 juin, Airbourne, Megadeth et Killing Joke seront présents aux côtés de, "par ordre d'apparition, Scorpions, Wardruna (avec un show spécialement monté pour l'occasion), Helloween (au grand complet), Rise Against, Nine Inch Nails (pour une prestation unique en Europe), Ministry, Alice Cooper, Bad Religion, Guns N'Roses (pour la 1ère fois à Clisson avec Axl, Slash et Duff), Nightwish, Black Label Society, Avatar, Sabaton, Bring Me The Horizon, Mercyful Fate et donc, Metallica qui clôturera en beauté ces 7 jours de folie" ont annoncé les organisateurs dans un communiqué de presse.

Les groupes suivants ne participeront finalement pas à cette édition anniversaire du Hellfest : Faith No More, Avenged Sevenfold, The Wildhearts, Powerflo, Obituary, 3TEETH, Belzebubs, Numenorean, Of Mice & Men, Justin(e), Legion of the Damned, Hatebreed, Crowbar, The Distillers, Skinny Puppy, L7, Youth of Today, Reverend Horton Heat, Hawser, OM, IV and The Strange Band, Monster Magnet et Hjvelvik. Les organisateurs sont parvenus quand même à les remplacer par des groupes comme Burning Heads, Last Temptation, Washington Dead Cat ou encore, Orange Goblin. Retrouvez les noms des autres groupes dans le line-up ci-dessous, et la nouvelle affiche de la programmation étalée sur 10 jours :

350 groupes sont étalés sur 7 jours pour cette double-édition anniversaire des 15 ans du Hellfest en 2022, avec des nouveaux groupes qui se sont ajoutés à la fête au mois de février et d'avril, pour remplacer les annulations. Découvrez le line-up complet dans le détail ci-dessous, par scène avec ordre d'apparition :

Vendredi 17 juin :

Mainstage 1 : Frog Leap, Ferocious Dog, Burning Heads, The Inspector Cluzo, Frank Carter & The Rattlesnakes, The Offspring, Dropkick Murphys, Deftones.

: Frog Leap, Ferocious Dog, Burning Heads, The Inspector Cluzo, Frank Carter & The Rattlesnakes, The Offspring, Dropkick Murphys, Deftones. Mainstage 2 : Laura Cox, Ego Kill Talent, Soen, Leprous, Shinedown, Opeth, Mastodon, Five Finger Death Punch, Volbeat.

: Laura Cox, Ego Kill Talent, Soen, Leprous, Shinedown, Opeth, Mastodon, Five Finger Death Punch, Volbeat. Warzone : In Other Climes, Higher Power, Slapshot, Rudeboy plays Urban Dance Squad, Mordred, No Turning Back, Dog Eat Dog, Cro-Mags, Suicidal Tendencies.

: In Other Climes, Higher Power, Slapshot, Rudeboy plays Urban Dance Squad, Mordred, No Turning Back, Dog Eat Dog, Cro-Mags, Valley : Abrahma, Greenleaf, ASG, Elder, Witchcraft, Black Mountain, High On Fire, Baroness, Electric Wizard.

: Abrahma, Greenleaf, ASG, Elder, Witchcraft, Black Mountain, High On Fire, Baroness, Electric Wizard. Temple : Mortis Mutilati, Numen, Mephorash, Seth, The Great Old Ones, Rotting Christ, Primordial, Abbath, Mayhem.

: Mortis Mutilati, Numen, Mephorash, Seth, The Great Old Ones, Rotting Christ, Primordial, Abbath, Mayhem. Altar : Shade & Dust, Necrowretch, Enforced, Cadaver, Gatecreeper, Necrophobic, Grave, At The Gates, Death To All.

Samedi 18 juin :

Mainstage 1 : Fire From The Gods, Crystal Lake, Knocked Loose, Skillet, Heaven Shall Burn, Rival Sons, Megadeth, Ghost.

: Fire From The Gods, Crystal Lake, Knocked Loose, Skillet, Heaven Shall Burn, Rival Sons, Megadeth, Ghost. Mainstage 2 : Titan, Galactic Empire, The Dead Daisies, Last Temptation, The Darkness, Alestorm, Steel Panther, Deep Purple, Airbourne.

: Titan, Galactic Empire, The Dead Daisies, Last Temptation, The Darkness, Alestorm, Steel Panther, Deep Purple, Airbourne. Warzone : Grade 2, Lion's Law, Guerilla Poubelle, Frustration, Washington Dead Cats, Agnostic Front, The Toy Dolls, Social Distortion, Anti-Flag.

: Grade 2, Lion's Law, Guerilla Poubelle, Frustration, Washington Dead Cats, Agnostic Front, The Toy Dolls, Social Distortion, Anti-Flag. Valley : Point Mort, Duel, The Picturebooks, Me And That Man, Vintage Caravan, Pelican, Messa, Mono, Envy.

: Point Mort, Duel, The Picturebooks, Me And That Man, Vintage Caravan, Pelican, Messa, Mono, Envy. Temple : Artús, Aktarum, Helheim, Einherjer, Kampfar, Taake, Ensiferum, Skald, Vreid (1184 show).

: Artús, Aktarum, Helheim, Einherjer, Kampfar, Taake, Ensiferum, Skald, Vreid (1184 show). Altar : Karras, Brutal Sphincter, Rectal Smegma, Xentrix, Loudblast, Exciter, Flotsam And Jetsam, Sepultura, Sacred Reich.

Dimanche 19 juin :

Mainstage 1 : Deadly Apples, Kontrust, Lacuna Coil, Code Orange, Jinjer, Maximum The Hormone, Korn, Gojira.

: Deadly Apples, Kontrust, Lacuna Coil, Code Orange, Jinjer, Maximum The Hormone, Korn, Gojira. Mainstage 2 : Stengah, Tempt, Sortilege, Battle Beast, Doro, Michael Schenker, Down, Judas Priest (50 Heavy Metal Years), Running Wild.

: Stengah, Tempt, Sortilege, Battle Beast, Doro, Michael Schenker, Down, Judas Priest (50 Heavy Metal Years), Running Wild. Warzone : Glassbone, Landmvrks, Moscow Death Brigade, Jesus Piece, Counterparts, Deez Nuts, While She Sleeps, Walls Of Jericho, Sick Of It All.

: Glassbone, Landmvrks, Moscow Death Brigade, Jesus Piece, Counterparts, Deez Nuts, While She Sleeps, Walls Of Jericho, Sick Of It All. Valley : Ecstatic Vision, Vile Creature, Lysistrata, Inter Arma, Twin Temple, Red Fang, Life Of Agony, Perturbator, Killing Joke.

: Ecstatic Vision, Vile Creature, Lysistrata, Inter Arma, Twin Temple, Red Fang, Life Of Agony, Perturbator, Killing Joke. Temple : Deliverance, Penitence Onirique, Cân Bardd, Regarde Les Hommes Tomber, Gaahls Wyrd, Borknagar, 1349, Alcest, Watain.

: Deliverance, Penitence Onirique, Cân Bardd, Regarde Les Hommes Tomber, Gaahls Wyrd, Borknagar, 1349, Alcest, Watain. Altar : Exocrine, Dyscarnate, Ingested, Hour Of Penance, Monuments, Misery Index, Dying Fetus, Devin Townsend (by request set), Coroner.

Jeudi 23 juin :

Mainstage 1 : Phil Campbell And The Bastard Sons, Thunder, UFO, Whitesnake, Scorpions.

: Phil Campbell And The Bastard Sons, Thunder, UFO, Whitesnake, Scorpions. Mainstage 2 : Tyler Bryant & The Shakedown, The Last Internationale, Steve Vai, Helloween, Wardruna.

: Tyler Bryant & The Shakedown, The Last Internationale, Steve Vai, Helloween, Wardruna. Warzone : Worst Doubt, Dragged Under, August Burns Red, Turnstile, Rise Against.

: Worst Doubt, Dragged Under, August Burns Red, Turnstile, Rise Against. Valley : Los Disidentes Del Sucio Motel, Slomosa, Lowrider, Hangman's Chair, Jerry Cantrell.

: Los Disidentes Del Sucio Motel, Slomosa, Lowrider, Hangman's Chair, Jerry Cantrell. Temple : Lili Refrain, The Ruins Of Beverast, Zeal & Ardor, Sòlstafir, Heilung.

: Lili Refrain, The Ruins Of Beverast, Zeal & Ardor, Sòlstafir, Heilung. Altar : Crown, Tribulation, Insomnium, Septicflesh, Therion.

Vendredi 24 juin :

Mainstage 1 : Fauxx, Dead Heat, Youth Code, Health, Nitzer Ebb, Killing Joke, Ministry, Nine Inch Nails.

: Fauxx, Dead Heat, Youth Code, Health, Nitzer Ebb, Killing Joke, Ministry, Nine Inch Nails. Mainstage 2 : Disconnected, Crisix, Blues Pills, Danko Jones, Dragonforce, Kreator, Megadeth, Alice Cooper.

: Disconnected, Crisix, Blues Pills, Danko Jones, Dragonforce, Kreator, Megadeth, Alice Cooper. Warzone : Sons Of O'Flaherty, The Baboon Show, Dirty Fonzy, Pogo Car Crash Control, Opium du Peuple, Millencolin, Les Sheriff, Goldfinger, Bad Religion.

: Sons Of O'Flaherty, The Baboon Show, Dirty Fonzy, Pogo Car Crash Control, Opium du Peuple, Millencolin, Les Sheriff, Goldfinger, Bad Religion. Valley : As A New Revolt, Okkultokrati, Stöner, Human Impact, AA. Williams, Godflesh, Earth, New Model Army, Atari Teenage Riot.

: As A New Revolt, Okkultokrati, Stöner, Human Impact, AA. Williams, Godflesh, Earth, New Model Army, Atari Teenage Riot. Temple : Neige Morte, Portrayal Of Guilt, Gaerea, Dirty Shirt, Witchery, Ihsahn, Moonspell, Marduk, Enslaved.

: Neige Morte, Portrayal Of Guilt, Gaerea, Dirty Shirt, Witchery, Ihsahn, Moonspell, Marduk, Enslaved. Altar : Yarotz, Fractal Universe, Teethgrinder, Dropdead, Benighted, Gama Bomb, Obscura, Deeds Of Flesh, Decapitated.

Samedi 25 juin :

Mainstage 1 : Dirty Honey, Michael Monroe, Ayron Jones, Gary Clark Jr, Myles Kennedy and Company, Airbourne, Guns N' Roses.

: Dirty Honey, Michael Monroe, Ayron Jones, Gary Clark Jr, Myles Kennedy and Company, Airbourne, Guns N' Roses. Mainstage 2 : Existance, Diamante, Gloryhammer, Symphony X, Eluveitie, Epica, Nightwish, Blind Guardian.

: Existance, Diamante, Gloryhammer, Symphony X, Eluveitie, Epica, Nightwish, Blind Guardian. Warzone : Guilt Trip, Martyrdöd, Stereotypical Working Class, Xibalba, The Rumjacks, Touché Amoré, Discharge, GBH, The Exploited.

: Guilt Trip, Martyrdöd, Stereotypical Working Class, Xibalba, The Rumjacks, Touché Amoré, Discharge, GBH, The Exploited. Valley : Untitled With Drums, Molassess, My Own Private Alaska, Hällas, Slift, Villagers Of Ioannina City, Monkey3, Kadavar, Converge : Bloodmoon.

: Untitled With Drums, Molassess, My Own Private Alaska, Hällas, Slift, Villagers Of Ioannina City, Monkey3, Kadavar, Converge : Bloodmoon. Temple : Les Chants De Nihil, Autarkh, Fejd, Conjurer, Arcturus, Igorrr, Myrkur : Folkesange, Moonsorrow, In Extremo.

: Les Chants De Nihil, Autarkh, Fejd, Conjurer, Arcturus, Igorrr, Myrkur : Folkesange, Moonsorrow, In Extremo. Altar : Dropdead Chaos, Nero di Marte, Humanity's Last Breath, Betraying The Martyrs, Sorcerer, Fleshgod Apocalypse, Draconian, My Dying Bride, Katatonia.

Dimanche 26 juin :

Mainstage 1 : Spiritbox, Bokassa, Mammoth WVH, Ugly Kid Joe, TBA, Avatar, Black Label Society, Metallica.

: Spiritbox, Bokassa, Mammoth WVH, Ugly Kid Joe, TBA, Avatar, Black Label Society, Metallica. Mainstage 2 : TBA, Novelists, Alien Weaponry, Ill Niño, Tagada Jones, Bullet For My Valentine, Bring Me The Horizon, Sabaton.

: TBA, Novelists, Alien Weaponry, Ill Niño, Tagada Jones, Bullet For My Valentine, Bring Me The Horizon, Sabaton. Warzone : Clowns, Year Of The Knife, Judiciary, Incendiary, Terror, Lionheart, Madball, Comeback Kid, Suicide Silence.

: Clowns, Year Of The Knife, Judiciary, Incendiary, Terror, Lionheart, Madball, Comeback Kid, Suicide Silence. Valley : 20 Seconds Falling Man, The Atomic Bitchwax, Year Of No Light, Regarde Les Hommes Tomber vs. Hangman's Chair, Ufommamut, Thou, Eyehategod, The Obsessed, Orange Goblin.

: 20 Seconds Falling Man, The Atomic Bitchwax, Year Of No Light, Regarde Les Hommes Tomber vs. Hangman's Chair, Ufommamut, Thou, Eyehategod, The Obsessed, Orange Goblin. Temple : Sordide, Nytt Land, Svart Crown, Midnight, Cult Of Fire, Archgoat, MGLA, Mercyful Fate, Triptykon.

: Sordide, Nytt Land, Svart Crown, Midnight, Cult Of Fire, Archgoat, MGLA, Mercyful Fate, Triptykon. Altar : High Command, Carnation, Demilich, Blood Incantation, Vltimas, Memoriam, Destruction, Napalm Death, Carcass.

Du heavy metal à foison, du punk rock, du hard rock old school, un zeste de black metal, une pincée de blues... Retrouvez votre programme des concerts parmi ceux qui se sont produits simultanément sur les 6 scènes du Hellfest. Le Running Order du Hellfest, autrement dit, le calendrier des horaires de passage des groupes, est disponible sur le site officiel du festival. Les artistes y sont affichés par ordre chronologique, ce qui permet la confrontation des concerts qui se sont produits en même temps sur différentes scènes.

La billetterie pour la deuxième partie du Hellfest qui a lieu du 23 au 26 juin 2022 est désormais fermée sur le site de l'événement. En à peine une demi-heure le mercredi 7 juillet 2021, les pass 4 jours de la seconde partie du Hellfest 2022, du 23 au 26 juin, ont été épuisés. Les pass 1 jour se sont quant à eux envolés en moins d'une heure le lendemain, le 8 juillet 2021. La première partie de la 15e édition du Hellfest, du 17 au 19 juin, est réservée aux détenteurs des pass 2020/2021. Mais tout n'est pas perdu : vous pouvez toujours trouver votre bonheur via Ticketswap, le site officiel de revente des pass du Hellfest.

Le site d'achat et de revente officielle de billets Ticketswap vous permet d'acheter ou de vendre des pass 3 jours du Hellfest part I ou 4 jours du Hellfest part II (avec ou sans bus ou train), tout comme les pass 1 jour pour les jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Les billets mis en vente sont sécurisés grâce au Secure Swap. Il est possible de revendre ou trouver un pass en vente privée à un ami ou en publique. Pour effectuer une vente, il suffit d'envoyer son pass en PDF. Ticketswap le réédite pour l'acheteur, moyennant des frais supplémentaires, avec un nouveau PDF (donc nouveau code-barres et nouveau nom de l'acheteur). Le pass du vendeur est alors invalidé.

En passant par Ticketswap pour revendre votre billet, "vous apporterez votre soutien au festival et ferez sans doute des heureux pour l'an prochain", a expliqué la team du Hellfest. Attention : il est vivement déconseillé de se reporter sur tout autre site de revente de billets puisque les organisateurs ont indiqué qu'il s'agit du "seul et unique site de revente approuvé par Hellfest".

Voici le récapitulatif du prix des pass de la 15e édition du Hellfest Part II, qui se déroulera du 23 au 26 juin 2022 (la première partie du 17 au 19 juin 2022 est réservée aux détenteurs des pass des éditions reportées 2020/2021) :

Prix du pass 4 jours : 289 euros (+ frais de location). Une option billet remboursable était proposée lors de la vente officielle, valable jusqu'au 13 mai 2022, et une option transport avec ville de départ (uniquement en France).

: (+ frais de location). Une option billet remboursable était proposée lors de la vente officielle, valable jusqu'au 13 mai 2022, et une option transport avec ville de départ (uniquement en France). Prix du pass 1 jour : 105 euros (+ frais de location) pour les vendredi, samedi ou dimanche sauf le jeudi, qui sera au prix de 85 euros (+ frais de location) . Une option billet remboursable était proposée lors de la vente officielle, valable jusqu'au 13 mai 2022.

: (+ frais de location) sauf le . Une option billet remboursable était proposée lors de la vente officielle, valable jusqu'au 13 mai 2022. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans , accompagnés d'un adulte en possession d'un pass. Un seul et unique Pass mineur peut être délivré par adulte. Attention, l'âge du mineur pris en compte est celui au jour de l'achat du ticket.

, accompagnés d'un adulte en possession d'un pass. Un seul et unique Pass mineur peut être délivré par adulte. Attention, l'âge du mineur pris en compte est celui au jour de l'achat du ticket. Demi-tarif pour les enfants de moins de 17 ans, accompagnés d'un adulte en possession d'un pass. Un seul et unique Pass mineur peut être délivré par adulte. Attention, l'âge du mineur pris en compte est celui au jour de l'achat du ticket.

La 15e édition du Hellfest qui se déroule à Clisson, petite ville paisible en Loire-Atlantique non loin de Nantes, se déroule les 17, 18 et 19 juin 2022. S'en suit un autre épisode de folie juste après, du 23 au 26 juin 2022. Pour les festivaliers qui séjournent 10 jours sur Clisson, le Metal Corner et le camping restent ouverts les 20, 21 et 22 juin.

Le retour des Eagles of Death Metal rendant hommage aux victimes du Bataclan, les 50 ans des barbus de ZZ Top, le guitar hero Richie Kotzen, les démoniaques Carpathian Forest... La 14e édition du Hellfest a vu défiler des grands noms du rock mais aussi de belles découvertes en juin 2019. Découvrez notre reportage photo ci-dessous, ainsi que notre interview de Richie Kotzen, pour qui c'était le premier Hellfest :