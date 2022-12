Hellfest 2023 : la programmation dévoilée sur Twitch en avant-première !

HELLFEST. La programmation du festival de metal qui se déroule à Clisson est dévoilée ce jeudi 15 décembre 2022 au soir. Rumeurs, billetterie des pass 1 jour, tout savoir.

[Mis à jour le 15 décembre 2022 à 15h14] Ce jeudi 15 décembre à 19 heures est annoncée la programmation complète de la 16e édition du Hellfest qui se déroulera sur 4 jours du jeudi 15 au dimanche 18 juin 2023. Pour l'occasion, la direction du Hellfest a mis en place une émission spéciale pour découvrir la programmation en avant-première à partir de 18h30. L'émission, en direct des locaux officiels du Hellfest, est diffusée sur la chaîne Twitch du Hellfest.

Au cours de l'émission, il sera proposé d'échanger avec le patron du Hellfest Ben Barbaud sur la programmation des Mainstage 1 et 2, avec le co-fondateur du Hellfest Yoann Le Névé sur la programmation des scènes Warzone et Valley, et avec Hélène Desoulière sur la programmation des scènes Altar et Temple. La mise en vente des pass 1 jour sera proposée au début de l'année 2023 sur la billetterie du Hellfest.

L'équipe du Hellfest a annoncé que l'ensemble de la programmation de la 16e édition du Hellfest serait dévoilée ce jeudi 15 décembre 2022 à 19 heures et d'ajouter que "les concerts de la journée du jeudi 15 juin débuteront dans le milieu d'après-midi sur les 6 scènes du festival. Le programme complet de la journée sera dévoilé en même temps que l'annonce de la programmation 2023". Si aucun nom n'a été annoncé officiellement pour le moment, des prédictions vont bon train. Parmi les noms qui circulent : Iron Maiden, Pantera, Slipknot, System of a Down ou encore Rage Against the Machine. Pas d'AC/DC au programme par contre, ce qui a été confirmé par le patron du Hellfest Ben Barbaud au cours des rencontres entrepreneuriales Clisson L'Aggloh! : "Je vais faire taire les rumeurs, AC/DC ne viendra pas" a-t-il annoncé.

Les organisateurs ouvriront la billetterie en ligne du Hellfest pour les pass 1 jour de la 16e édition en début d'année 2023, alors que la programmation aura été dévoilée. Le 18 octobre, 55 000 pass 4 jours de cette 16e édition ont été épuisés en une heure à peine, alors que la programmation 2023 n'avait même pas été dévoilée. Bon à savoir, "les Pack Transport ne sont plus proposés à partir de cette année", avait annoncé la direction du Hellfest avant l'ouverture de la billetterie. Que les hellbangers qui n'ont pas obtenu leur pass 4 jours se rassurent : les organisateurs proposent d'acheter ou de revendre votre pass sur Reelax Tickets, la nouvelle bourse aux billets officielle du Hellfest.

Pass 4 Jours : 339 €

: 339 € Pass 4 Jours + livre Hellfest - La Bible : 400 €.

: 400 €. Pass 1 jour : l'information n'a pas encore été communiquée par les organisateurs.

La grande messe du metal qui prend place sur les terres de Clisson, petite ville paisible en Loire-Atlantique non loin de Nantes, se déroule sur 4 jours en 2023, du jeudi 15 au dimanche 18 juin 2023, contrairement aux années précédentes (seule exception avec le Knotfest en 2019). Les organisateurs ont donc ajouté une journée supplémentaire, qui laisse présager des grosses pointures, au grand bonheur des festivaliers.

Au Hellfest, on se sent parfois pousser des ailes en terme de tenue vestimentaire. De nombreux festivaliers osent les looks improbables, rivalisant d'imagination. Kilts écossais, tenues de nonnes possédées, barbes de 10 pieds de long, couches culottes, masques de super-héros... Mais ce n'est pas tout :

Linternaute.com a réalisé le reportage photo ci-dessus les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, pour vous faire revivre le show des groupes mémorables qui ont défilé sur les Mainstages lors de la dernière semaine de la double-édition anniversaire, avant la venue de Metallica en guise de bouquet final !