"Nuit des Étoiles 2022 : le programme pour observer le ciel partout en France"

NUITS DES ÉTOILES. La Nuit des Étoiles a lieu jusqu'au dimanche 7 août 2022. Organisée par l'Association française d'astronomie, elle permet à chacun d'observer le ciel étoilé. Voici le programme des événements en France.

[Mis à jour le 06 août 2022 à 16h13] En 2022, la Nuit des Étoiles se tient du vendredi 5 août au dimanche 7 août. Avec différentes manifestations proposées dans toute la France, chacun peut, en famille ou entre amis, apprendre à observer le ciel. La 32ᵉ édition de l'événement est placée sous le thème de l'exploration. Ce spectacle gratuit est observable, avec instrument ou à l'œil nu, grâce au ciel dégagé du mois d'août. Aucune connaissance n'est requise, c'est pourquoi il est accessible à tous. Cependant, des scientifiques et des astronomes organisent, aux quatre coins de l'Hexagone, des rassemblements afin de guider la découverte.

Grâce aux ateliers, aux conférences et aux observations organisés dans plusieurs villes, les amateurs d'étoiles et de merveilles astronomiques pourront en apprendre plus sur la Voie Lactée. Cette année, il est possible d'observer quatre planètes : Saturne, Jupiter, Mars et Vénus, et ce, même dans les grandes villes. En effet, selon l'Association française d'astronomie, l'AFA, un effort a été fourni pour réduire la pollution lumineuse. Invité sur RMC, samedi 6 août, Clément Plantureux, cofondateur de la Nuit des Étoiles et journaliste scientifique, conseille à ceux qui souhaitent voir des étoiles filantes de ne pas se trouver à proximité de lampadaires et de "s'éloigner au maximum des éclairages de l'intérieur de la maison ou des éclairages publics".

En plus de la Voie Lactée, certains chanceux pourront assister au début de la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Cet essaim de météores est visible dans l'atmosphère terrestre et est constitué de débris de la comète Swift-Tuttle. Il sera particulièrement observable le 12 août. Pour ce week-end de découverte, plus de 500 manifestations sont prévues, animées par des scientifiques bénévoles. Les mairies, les associations, les offices de tourisme, les clubs d'astronomie et les planétariums prennent part à cette initiative pour réunir tous les curieux et les passionnés lors d'une veillée étoilée. Vous pouvez consulter le programme des événements ci-dessous ou vous aidez du sommaire en début d'article.

Le thème donné par l'Association française d'astronomie (AFA), organisatrice de l'événement, est l'exploration, "à l'heure où le retour à la Lune se concrétise avec Artémis, de l'exploration de Mars." L'Association française d'astronomie (AFA) accueille gratuitement tout le monde dans des lieux propices à l'observation du ciel et des étoiles, c'est-à-dire loin des lumières. Consultez le programme près de chez vous sur le site officiel de L'Association Française d'Astronomie ou consultez ci-dessous notre sélection des événements qui se déroulent durant les nuits des étoiles dans les grandes villes de France :

Quelques événements sont programmés pour la Nuit des Étoiles à Paris et ses alentours, comme à Saint-Ouen ou au Bourget (consulter la carte) :

Du 6 août à 18h au 7 août à 1h30 du matin, les passionnés d'astronomie et les néophytes sont invités à observer le ciel étoilé au télescope depuis le tarmac du musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Plusieurs animations gratuites sont proposées, avec de la réalité virtuelle, des jeux et des déambulations théâtrales et musicales. Des observations du ciel, avec ou sans télescope, sont également prévues.

Du 6 août à 22h au 7 août à 0h30, les curieux pourront observer le ciel à l'aide de télescope et de cartes au grand parc de Saint-Ouen-sur-Seine, situé au 8-10 rue de la Clef des champs. L'entrée est libre, mais nécessite une inscription. Cette animation est organisée par le centre de culture scientifique Atlas.

Du 7 août à 21h au 8 août à 1 heure du matin, les professionnels de l'AFA vous donnent rendez-vous au Square Louise Michel du 18e arrondissement de Paris pour observer les étoiles. Le point de rendez-vous est sur la terrasse inférieure, sous le panorama. Cette soirée d'observation est gratuite et ouverte à tous.

Pour Lille, tout se passe à Villeneuve d'Ascq : au Forum départemental des Sciences situé 1, Place de l'Hôtel de Ville. Voici le programme :

Du 6 août à 14h au 7 août à 18h, le planétarium du Forum départemental des Sciences ouvre ses portes gratuitement avec au programme deux séances de planétarium à 15h et à 16h30.

Le 6 août, deux séances de planétarium sont proposées à partir de 9 ans, pour décrire le ciel d'été des Nuits des Étoiles. Horaires : 18h30 - 19h30. Durée : 45 minutes.

Du 6 août à 17h au 7 août à 1 heure du matin, le club d'Astronomie de Lyon Ampère (CALA) propose de venir passer des soirées contemplatives et instructives sous la voûte céleste au parc François Mitterrand, 20 Rue Robert Desnos à Vaulx-en-Velin. Au programme : ateliers, animations, observations du soleil de 17h à 20h, puis conférences sur le thème de l'astronomie et observation du ciel avec télescopes de 20h à minuit. Annulation possible selon les conditions météo !

Le 6 août, de 21h à 23h59, rendez-vous au Château de Soûle à Ramonville St-Agne où Planète Sciences Occitanie vous fait découvrir les merveilles du ciel estival : étoiles filantes et constellations d'été. L'association acalmia organise un karaoké dans l'après-midi.

L'événement le plus proche de la ville de Rennes se passe avec l'association Cassiopée Astronomie Bruz Chavagne qui propose une nuit des étoiles le 6 août à Bruz, dans la plaine du Vert Buisson. Au programme, observation des étoiles à l'œil nu, mais aussi des nébuleuses et des amas d'étoiles avec des télescopes. L'événement est gratuit et ouvert à tous.

Les événements prévus autour de Bordeaux pour la Nuit des Étoiles ont été annulés, samedi 6 août et dimanche août. En effet, des rassemblements étaient prévus dans la forêt de Bourgailh et à Martignas-sur-Jalle, mais ont été annulés en raison des risques d'incendie en Gironde.

La commune la plus proche de Nice qui participe à l'événement est Villeneuve Loubet, près de Cagnes-sur-Mer. En partenariat avec le club d'astronomie SPICA, sont proposés, samedi 6 août, à partir de 16h, une exposition des photos réalisées par les membres du club, diverses animations sur le système solaire et le cadran solaire, une conférence de Benoît Carry sur "les astéroïdes et les météorites" et une observation du ciel de 22h à 1 heure du matin.

Un moment à vivre pendant les vacances scolaires ! La Nuit des étoiles filantes avait un intitulé au singulier à sa création en 1991 puisque l'événement ne durait qu'une seule journée. Mais il est devenu pluriel : "Les Nuits des Étoiles", car l'événement a été étendu à trois nuits d'observation consécutives à partir de l'édition de l'an 2000. Si la météo est de la partie dans plusieurs endroits d'observation en France, elle permet d'observer les planètes Jupiter, Mars et Saturne ainsi que la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Ces étoiles proviennent de la constellation Persée. Elles se trouvent en dessous de la constellation appelée Cassiopée, en forme de W.

Pour optimiser ses chances de voir les étoiles, il vaut mieux s'éloigner des sources de pollution lumineuse comme les éclairages urbains. Les étoiles s'observent dès 22 heures, à la nuit tombée. Si l'horizon est dégagé vers le nord-ouest, là où se couche le Soleil, vous n'en louperez pas une miette. D'autant plus, si vous avez des jumelles ou un télescope.

Les Nuits des Étoiles ont eu lieu pendant trois jours, du vendredi 5 au dimanche 7 août 2022. Depuis 1991, la Nuit des étoiles est organisée en France, et dans plusieurs pays d'Europe par des associations, notamment l'Association Française d'Astronomie. Ce sont des astrophysiciens ou des scientifiques renommés, comme Hubert Reeves ou Alain Cirou, en association avec France 2, qui lancèrent l'événement.

Chaque année, la Terre traverse les Perséides. Il s'agit d'un essaim de météores constitué des débris d'une ancienne planète : Swift Tuttle. Leur masse va de la tête d'épingle à celle... d'un petit pois ! En entrant en contact avec l'atmosphère terrestre, ces petites roches offrent un spectacle naturel magnifique : des étoiles filantes. La pluie d'étoiles filantes des Perséides aura lieu dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août 2022.

La pluie d'étoiles filantes des Perséides se tient, cette année, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août 2022. Lors de cette nuit exceptionnelle, une centaine d'étoiles filantes sera visible après 22 heures, au coucher du soleil. S'il s'agit du pic d'activité, les étoiles filantes seront observables en nombre dans le ciel jusqu'au 25 août 2022.