Nuit des étoiles 2024 : Paris, Lyon, Toulouse...Quel programme chez vous ?

NUIT DES ETOILES. La Nuit des étoiles filantes est célébrée chaque année en France depuis 1991. Entre le 9 et le 11 août, les étoiles sont particulièrement visibles dans le ciel. Découvrez le programme dans votre région.

L'association française d'astronomie (l'AFA) organise depuis 1991 la Nuit des étoiles filantes. Cette année, l'événement se déroule du 9 au 11 août. A cette période, la lune est moins lumineuse, un phénomène qui permet d'améliorer la visibilité des astres. C'est la raison pour laquelle l'AFA a décidé d'organiser des conférences pour découvrir l'espace, son fonctionnement et la place de la planète Terre au sein de l'univers. Ces événements sont pensés pour tous les âges.

Les étoiles ne seront pas uniquement visibles à des endroits reculés : dans les grandes villes, il sera aussi possible de participer à la Nuit des Etoiles, même si la pollution lumineuse est importante. Dans la capitale, des télescopes en libre-service seront mis en place dans plusieurs parcs. Plus de 550 événements liés à la Nuit des Etoiles sont organisés sur toute la France.

L'édition 2024 de la Nuit des étoiles sera dédiée à la "quête des origines", un thème qui nous invite à plonger notre regard dans les profondeurs du ciel à la découverte de la naissance des astres et de l'Univers qui nous entoure. Comme chaque année, des animations sont prévues aux quatre coins de la France pour permettre à tous d'admirer le ciel nocturne et d'utiliser des équipements astronomiques pour découvrir la voûte céleste sous un nouvel angle. Si vous rêvez de connaître les différentes constellations sur le bout des doigts ou d'explorer la planète Mars à travers un télescope, c'est le moment idéal ! Enfin, les amoureux d'étoiles filantes ne seront pas laissés sur le carreau puisque la période sera propice grâce au passage des Perséides, la pluie d'étoiles filante la plus spectaculaire de l'année.

Pour connaître le programme dans votre ville ou encore pour découvrir toutes les animations proposées à travers le pays, rendez-vous sur le site internet de l'Association française d'astronomie (l'AFA). Vous y trouverez une carte interactive des différentes manifestions organisées ainsi que des liens pour obtenir toutes les informations pratiques sur chacune d'entre elles.

Observer les étoiles à Paris et dans les environs n'est pas toujours facile à cause de la pollution lumineuse, omniprésente dans cette région de France très urbanisée. Toutefois, les Franciliens pourront profiter de plusieurs animations organisées sur le territoire à l'occasion de la Nuit des étoiles.

Au parc Montsouris, l'Association française d'astronomie propose sa traditionnelle soirée d'observation le 9 août à partir de 21h. Des télescopes seront disponibles en accès libre pour les participants.

Du côté des Yvelines, à l'ouest de Paris, vous pourrez vous rendre au parc de la MJC de Louveciennes pour assister à une conférence "L'astronomie pour tous" à 22h30 suivie d'une soirée d'observation de la voûte céleste à l'aide de télescopes. Cet évènement est organisé par le club d'astronomie de la ville.

Enfin, dans l'Essonne à Saint-Michel-sur-Orge, une soirée est prévue sur la place Léonard de Vinci par l'association Au bout des étoiles pour faire découvrir aux curieux les merveilles du cosmos. Là encore, des télescopes seront mis à disposition des volontaires.

Pour profiter de la Nuit des Étoiles à Lyon, rendez-vous en périphérie de la ville, à Vaulx-en-Velin où le Club d'Astronomie de Lyon Ampère (CALA) propose une soirée d'animations gratuite du 10 août à 17h au 11 août à 1h du matin. De 17h à 20h, vous pourrez ainsi participer à différents ateliers. Il sera encore temps d'observer le Soleil se coucher. Puis à partir de 20h, des lunettes et des télescopes seront mis à disposition pour observer le ciel nocturne. Une conférence atelier "Se repérer dans le ciel nocturne" sera également proposée en accès libre à ceux qui le désirent.

Du côté de Lille, c'est dans la ville de Villeneuve d'Asc, à 12 kilomètres qu'il faudra se rendre. Le Forum des Sciences vous attend pour des séances de planétarium les 9 et 10 août à 18h, 19h et 20h. Des animations ainsi qu'une conférence sont également prévues le samedi 10 et le dimanche 11 dans l'après-midi. Vous pourrez retrouver l'intégralité du programme et les modalités d'accès des animations sur le site du Forum départemental des Sciences.

À 13 kilomètres de Brest, l'Observatoire de Kerzouar à Saint Renan vous attend pour trois soirées d'observation du ciel à l'occasion de la Nuit des étoiles. Du 9 au 11 août, vous pourrez admirer Saturne ainsi que les Perséides qui seront au rendez-vous. L'observatoire proposera quelques télescopes en libre accès pour découvrir les amas d'étoiles, nébuleuses et galaxies qui peuplent le ciel nocturne.

Du 9 août à 21h30 au 10 août à 00h30, le parc Saint-Albe à Gradignan propose une soirée d'observation organisée par la Maison de la Nature. Munis de cartes du ciel, vous pourrez admirer des étoiles filantes de l'essaim des Perséides ainsi que plusieurs planètes si le temps le permet. L'évènement est entièrement gratuit et s'adresse aux petits comme aux grands.

Du côté de Marseille, la Nuit des étoiles vous donne rendez-vous à Martigues où des animations vous attendent le 9 août de 21h30 à 2h du matin. Organisée par le club d'astronomie de la ville, l'animation aura lieu entre mer et garrigues, offrant un cadre exceptionnel pour admirer les étoiles. Une quinzaine de télescopes sera mise à disposition des visiteurs qui pourront s'initier à l'observation du ciel nocturne.

Ville de l'aérospatial, Toulouse propose un programme chargé pour la Nuit des étoiles. À cette occasion, la Cité de l'espace vous invite à une grande soirée le 9 août de 20h à minuit. Au programme : observation du ciel au télescope, séances de planétarium mais également d'IMAX. N'hésitez pas à consulter le programme et à réserver gratuitement votre place !

Idéalement placée au cœur des vacances scolaires, la Nuit des étoiles est un moment magique qui promet à tous de découvrir les merveilles de la voûte céleste. À l'origine, l'évènement se déroulait sur une nuit seulement avant d'être étendu sur trois jours successifs. Aujourd'hui, la Nuit des étoiles est suivie dans de nombreuses communes de France qui proposent une grande variété d'animations. Au cours de cet évènement, vous pourrez admirer les étoiles et les constellations qui peuplent le ciel mais également certaines planètes qui s'invitent dans le ciel d'été comme Mars, Jupiter et Saturne.

Pour avoir la chance d'observer de nombreuses étoiles dans le ciel nocturne, il faudra choisir un endroit sombre, épargné par la pollution lumineuse. Évitez donc les agglomérations et privilégiez les zones de campagne où l'horizon est bien dégagé. Aux alentours de 22h, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, vous devriez voir apparaître de nombreuses étoiles dans le ciel. Si vous possédez un télescope et des jumelles, vous pourrez en distinguer davantage mais également découvrir des nébuleuses et admirer des planètes du système solaire.

Organisée par l'Association Française d'Astronomie, la Nuit des étoiles se déroule sur trois jours durant l'été. En 2024, elle aura lieu du 9 au 11 août et permettra aux curieux d'admirer non seulement des étoiles, des constellations mais également les planètes Mars, Jupiter et Saturne qui feront leur apparition dans le ciel au cours de la nuit.

La Nuit des étoiles est un évènement organisé chaque année au mois d'août, un moment de l'année où la pluie d'étoiles filantes des Perséides nous offre un merveilleux spectacle dans le ciel nocturne. Cette dernière est provoquée par la comète Swift Tuttle qui fait le tour du Soleil en laissant derrière elle une trainée de débris dans l'espace. Lorsque la Terre traverse ce nuage de poussière, certaines d'entre elles traversent l'atmosphère de notre planète en s'échauffant, formant des trainées de lumière que l'on distingue depuis la Terre sous la forme d'étoiles filantes.