"Grève RATP : une nouvelle mobilisation au mois de mars ?"

GREVE RATP. Après la journée noire du vendredi 18 février dans les transports du réseau ferroviaire parisien, les syndicats de la RATP envisagent une nouvelle grève à la rentrée des vacances scolaires de février de la zone C.

[Mis à jour le 21 février 2022 à 12h15] Après la journée noire du 18 février dans les transports parisiens, avec 80% des conducteurs de la RATP en grève pour revendiquer une revalorisation des salaires, une réunion syndicale est envisagée cette semaine pour envisager une nouvelle grève au mois de mars, possiblement de longue haleine. "Si on doit repartir dans un mouvement, il sera illimité. Les mouvements ponctuels et perlés ont peu d'impact", a estimé Bastien Berthier, conducteur métro et membre du syndicat FO-RATP, auprès de BFM TV.

Les usagers "ont déjà vécu la crise sanitaire, les perturbations qu'il y a tous les jours dans les transports. Un mouvement reconduit de grève serait mal vécu", a de son côté réagi Marc Pélissier, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, auprès de BFM TV. Mais la colère des agents de la RATP n'est pas tombée depuis que la direction de la RATP a clos les négociations salariales annuelles.

"Les discussions sont au point mort. La direction est irresponsable", ont déploré les syndicats vendredi 18 février à l'issue de discussions avec la direction de la RATP. "Le dialogue social se résume en un dialogue patronal. (…) On ne s'interdit rien et la rentrée pourrait être chaude", a déclaré Laurent Djebali, de Force ouvrière, dénonçant un "simulacre de discussion". A quelle date la grève pourrait-elle avoir lieu ? Entre le samedi 5 mars ou le lundi 7 mars ? Aucune date précise n'a encore été avancée même si la "rentrée" des vacances de février pour les Parisiens a donc été évoquée.

Pour quelles raisons la RATP pourrait-elle refaire grève en mars ?

La quasi-totalité des organisations syndicales de la RATP (CGT, Unsa, FO et CFE-CGC, Solidaires et La Base) ont appelé à une journée de grève le vendredi 18 février pour réclamer une revalorisation salariale suite à un désaccord avec la direction dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). La date du 18 février n'avait pas été choisie au hasard, elle correspondait au premier jour des négociations salariales annuelles au sein de La Régie Autonome des Transports Parisiens.

Les organisations syndicales contestaient, au regard de l'inflation, une proposition de hausse de salaire de la part de la direction beaucoup trop basse, s'élevant à 0,4%. La CGT réclamait 3% d'augmentation par an sur les 3 prochaines années. "Le pouvoir d'achat des salariés a fondu en 10 ans" s'est insurgé Arole Lamasse, secrétaire général de l'UNSA-RATP, auprès du Figaro. "Désormais, on voit des jeunes embauchés repartir au bout de trois mois parce qu'ils vont gagner plus chez McDo"... De son côté, la direction de la RATP a précisé que les négociations annuelles étaient "terminées".

Vendredi 18 février, le représentant du syndicat SUD Rail Fabien Villedieu a déclaré au micro de RMC que les grèves s'arrêteraient "à partir du moment où on écoutera les salariés". "Il y a une colère froide qui monte", a-t-il ajouté à propos de "tous les salariés qu'on a appelé les salariés de la seconde ligne, qu'on a un peu applaudi en 2020, qui étaient presque considérés comme des héros et qui aujourd'hui ont l'impression d'être des zéros".

Grève RATP : où consulter les prévisions de trafic en temps réel ?

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.