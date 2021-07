"Pass sanitaire : son extension aux trains et restaurants, quelles dates ?"

PASS SANITAIRE. Obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes, le dispositif anti-Covid sera étendu aux restaurants et bars, foires et salons, avions, trains et cars de longs trajets, ainsi qu'aux établissements médicaux après l'examen du Conseil constitutionnel.

11:37 - Ils veulent attraper le Covid-19 pour obtenir un pass sanitaire Un article du Figaro paru jeudi 28 juillet 2021 met en lumière un phénomène curieux : de nombreux jeunes de moins de 30 ans, jugeant que leur risque de développer une forme grave du Covid-19 est faible, préfèreraient attraper le virus pour obtenir un pass sanitaire sans passer par la case vaccination, 11 jours après leur infection. Une pratique jugée dangereuse et irresponsable pour plusieurs médecins en réanimation qui expliquent notamment que "le virus peut révéler [chez des personnes jeunes a priori en bonne santé] une pathologie inconnue, comme des troubles de la coagulation". Aussi, ils "peuvent devenir des vecteurs de contamination", "faire perdurer l'épidémie", liste La Dépêche. Enfin, il ne s'agit que d'une solution à court terme, car le certificat de rétablissement qui fait office de pass sanitaire n'est valable que six mois maximum puisque "180 jours après la contamination, ces personnes ne seront plus protégées" note le média. Pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire jusqu'au 15 novembre, mais si cette exigence se poursuit au-delà de cette date, les personnes qui auront opté pour cette stratégie se retrouveront confrontées à "une privation de pass sanitaire". 11:05 - Des restaurateurs signent une tribune pour évoquer leur mécontentement Alors que le pass sanitaire doit être étendu aux bars et aux restaurants aux alentours du 9 août pour lutter contre la propagation du Covid-19 sur le territoire français, une dizaine de restaurateurs du Cotentin ont signé une tribune pour "dénoncer les modalités d'application du pass sanitaire dans leurs établissements", rapporte France bleu. Ils y expliquent notamment la complexité pour eux de contrôler tout le monde, se rajoutant une charge de travail ne se rattachant pas à leur rôle initial de restaurateur. Aussi, ils évoquent une crainte pour leurs salariés qui seront sûrement amenés à gérer des clients sans pass et en colère. Enfin, ils précisent n'être "ni complotistes, ni antivax". 10:40 - Le pass sanitaire dans les TGV et Intercités devrait arriver "entre le 7 et le 10 août" La loi sur l'extension du pass sanitaire dans les trains de longue distance serait "actuellement revue par le Conseil constitutionnel" et "devrait être promulguée le 7 août et mise en application dans les jours qui suivent, certainement entre le 7 et le 10 août", a affirmé ce mercredi le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari sur BFMTV et RMC. 10:16 - De nombreuses manifestations anti-pass sanitaire sont programmées ce samedi dans toute la France Pour ce troisième samedi, les opposants au pass sanitaire vont descendre dans les rues de la capitale. Une première manifestation va s'élancer de la place du Palais royal à midi pour rejoindre la place Laroque à 19 heures. Une deuxième démarrera sur la place Joachim du Bellay à 14 heures, et prendra fin sur la place du Palais royal, à 21 heures. Une troisième manifestation débutera au métro Villiers à 14 heures pour finir à 19 heures sur la place de la Bastille. Et en effet, la dernière débutera à Montparnasse à 14h30 avant de rejoindre la place de Fontenoy à 19 heures. D'autres nombreuses manifestations sont attendues dans les villes de France ce samedi 31 juillet : 09:47 - Un appel à la grève lancé dans les bibliothèques et les piscines Ce jeudi 29 juillet 2021, l'intersyndicale de la Direction des Affaires culturelles de la mairie de Paris a lancé un appel à la grève dans les bibliothèques et les piscines. Cela traduit la volonté de manifester son désaccord vis-à-vis du pass sanitaire "obligatoire pour les lieux de loisirs et culturels qui accueillent plus de 50 personnes depuis le 21 juillet", rappelle LCI. Les professionnels de ces deux secteurs estiment que trier leurs usagers reviendrait à outrepasser leurs fonctions et affirment même parfois que ce pass serait "discriminatoire pour les populations les plus précaires".



La liste des manifestations est régulièrement mis à jour sur ce lien ????https://t.co/NXdTMTJHMY pic.twitter.com/1qW2LzHlBM Quatre manifestations anti-pass sanitaire sont programmées ce samedi à Paris— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 27, 2021 09:47 - Un appel à la grève lancé dans les bibliothèques et les piscines Ce jeudi 29 juillet 2021, l'intersyndicale de la Direction des Affaires culturelles de la mairie de Paris a lancé un appel à la grève dans les bibliothèques et les piscines. Cela traduit la volonté de manifester son désaccord vis-à-vis du pass sanitaire "obligatoire pour les lieux de loisirs et culturels qui accueillent plus de 50 personnes depuis le 21 juillet", rappelle LCI. Les professionnels de ces deux secteurs estiment que trier leurs usagers reviendrait à outrepasser leurs fonctions et affirment même parfois que ce pass serait "discriminatoire pour les populations les plus précaires". 09:16 - Le pass sanitaire gagne du terrain en Europe Adopté en premier au printemps par le Danemark et la Hongrie, le pass sanitaire a depuis gagné du terrain dans toute l'Europe. Ce mois de juillet, l'Autriche a sorti son "green pass" pour les restaurants et lieux culturels, le Luxembourg le rend obligatoire dans les commerces, le Portugal l'adopte dans les hôtels et salles de sport. Fin juillet la France l'impose pour les lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes. A partir du 6 août, l'Italie l'imposera pour accéder aux bars et restaurants, piscines, salles de sport et stades, musées, cinémas, théâtres, parcs thématiques... En Allemagne et en Espagne, il est régi par des mesures régionales. Il n'y a qu'en Suisse où le pass sanitaire est utilisé de manière facultative. 08:47 - Quand devraient entrer en vigueur les nouvelles mesures du pass sanitaire ? L'extension du pass sanitaire pourrait entrer en vigueur "à partir" du 5 août : le Conseil constitutionnel doit donner son avis le 5 août "ou un peu après", se serait confié un proche du dossier au Figaro. 08:14 - Gabriel Attal fait la promotion du pass sanitaire dans les plages Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, en visite dans l’Hérault où le taux d’incidence dépasse les 500 pour 100 000 habitants, a échangé avec professionnels du tourisme pour promouvoir le pass sanitaire, le qualifiant de "bouée de sauvetage de l’été". "Chaque QR Code validé, c’est un cluster évité". Il poursuivra sa tournée sur la côte méditerranéenne et dans les Alpes. 07:40 - 60% de la population française est au moins primo-vaccinée Le Président de la République Emmanuel Macron s'est réjoui ce lundi du cap franchi des 60% des Français qui ont reçu au moins une première dose de vaccin. "40 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, soit près de 60% de la population (+ 4 millions en quinze jours)", a-t-il écrit dans un tweet. C’est tous ensemble que nous vaincrons le virus. On continue ! pic.twitter.com/zzrSkAx5M7 60% de la population française est au moins primo-vacciné — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 26, 2021 29/07/21 - 23:39 - En Europe, voyage voyage.. Pas loin, sans pass sanitaire [FIN DU DIRECT] En plein milieu de l'été, nombreux sont les Français qui désirent partir en vacances, hors de l'Hexagone. En Europe, les 27 membres de l'UE ont validé la mise en valeur d'un pass sanitaire à compter du 1er juillet 2021. Cependant, les pays n'imposent pas tous les mêmes règles d'entrée sur leur territoire pour les personnes non-vaccinées ou partiellement vaccinées. Petit florilège de mesures expliqué par Franceinfo : Au Portugal, en Allemagne, en Espagne et en Grèce, un test PCR de moins de 72h ou un test antigénique de moins de 48h sera demandé

En Italie, il faudra présenter un test PCR ou antigénique de moins de 48h

En Belgique, pas de test PCR ni de quarantaine mais un formulaire de localisation à remplir

Le pass sanitaire, entré en vigueur le 9 juin pour les salons, les foires, les arènes, les stades, les festivals et les concerts, est devenu obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs ou de culture où la jauge atteint les 50 personnes : musées, salles de conférences, spectacles, cinémas, bibliothèques, centres de documentation, chapiteaux, salles de jeux, foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, parcs d'attraction ainsi que les établissements sportifs couverts comme les salles de sport et piscines. "Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public" sont également concernés par cet abaissement de la jauge à 50 personnes. Le pass sanitaire européen est quant à lui effectif depuis le 1er juillet pour voyager en Union Européenne et dans l'espace Schengen. Aux alentours du 5 août, le pass sanitaire sera prochainement obligatoire pour se rendre au restaurant, bar, café, trains, car et avions de longue distance, salons professionnels, hôpitaux et maisons de retraite sauf urgences médicales.

Les personnels des établissements recevant du public et les organisateurs d'événements doivent vérifier la validité du pass sanitaire pour contrôler l'accès à un lieu de plus de 50 personnes en France, tout comme les compagnies aériennes et les douanes doivent vérifier l'accès à un avion, à une frontière. A l'aide de l'application de lecture TousAntiCovid Vérif, ils peuvent contrôler la validité du pass sanitaire en flashant les QR codes des usagers. L'application indique les informations suivantes : "pass valide" ou "pass invalide" et "nom, prénom", sans aucune autre information sanitaire. Néanmoins, une version alternative de TousAntiCovid Verif est proposée aux compagnies aériennes, qui ont accès à un contenu plus "détaillé", avec la date et le type de vaccination. Dans les établissements et événements recevant du public de plus de 50 personnes, s'il revient aux exploitants de contrôler le pass sanitaire, ce sont les forces de l'ordre qui contrôlent inopinément les pièces d'identité. Bientôt, ce sera au tour du personnel des restaurants, bars, cafés, hôpitaux ou maisons de retraite, trains de la SNCF et cars de longue distance de contrôler les pass sanitaires.

La contravention en cas de manquement à l’obligation de contrôle du pass sanitaire par les personnels des transports visés (trains, cars et avions de longue distance) s'élève à 1 500 euros. "À la troisième réitération, cela passe à un délit qui peut aller jusqu'à 1 an et 9 000 euros d'amende pour une personne physique, 1 an et 45 000 euros pour une personne morale", a précisé le porte-parole du gouvernement. Pour les autres lieux concernés par le pass sanitaire, les exploitants risquent une mise en demeure par l’autorité administrative, puis le lieu peut être fermé pour 7 jours maximum. En cas de manquement à plus de trois reprises sur 45 jours, l'exploitant encoure une amende de 9 000 euros et un an de prison.

L'amende n'est pas la même pour les usagers qui ne respectent pas la présentation du pass sanitaire valide dans les lieux où il est requis, ou qui auraient recours à un pass frauduleux. Les usagers sont soumis à une amende de 135 euros, comme pour le port du masque. "Elle peut monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours et qui peut encore monter en cas de troisième récidive à 3750 euros dans les 30 jours" souligne Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports.

Pour les non-vaccinés, il faut présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 ou 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19. Pour les vaccinés, il faut justifier d'un cycle de vaccination complet (2 doses pour les vaccins le demandant). Les deux doses sont nécessaires pour les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca (une dose seulement pour le vaccin Johnson & Johnson). Il faut par ailleurs respecter le délai d'immunité après la dernière injection (7 jours pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca 28 jours pour Johnson & Johnson). Quant aux injections uniques pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19, il faut respecter un délai d'immunité de 2 semaines après l'injection. Ces délais passeront prochainement à bientôt une semaine seulement selon les annonces d'Olivier Véran.

Le pass sanitaire est ensuite téléchargeable sur le site de l'Assurance maladie en version bilingue (français-anglais) pour les personnes vaccinées, mais également sur le portail SI-DEP, à l'aide du lien sécurisé reçu par SMS ou e-mail pour les personnes ayant réalisé un test négatif ou d'immunité au Covid-19. Pour les Français souhaitant utiliser la version numérique du pass sanitaire, ils l'importent dans la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Si la lecture du pass assurée par les autorités de contrôles "se fait par un lecteur numérique, chacun est libre de présenter la version papier de son pass", précise toutefois Bercy dans un communiqué de presse. Si vous n'avez pas internet, vous pouvez vous rapprocher de votre professionnel de santé ou de votre centre de vaccination pour récupérer le document au format papier.

Pour les personnes ne disposant pas de smartphone (soit 20 % de la population en 2021, en particulier la plus âgée et la plus fragile), ou qui ne souhaitent pas utiliser l'application, le pass sanitaire peut prendre la forme papier. Les certificats de vaccination sont remis en main propre au format papier au moment de la vaccination (ou bien, il est possible de les récupérer sur le portail de l'Assurance Maladie) et les tests PCR et antigéniques sont téléchargeables à partir de la plateforme sidep.gouv.fr. "Par souci de confidentialité de vos données de santé, nous vous recommandons de ne présenter que le seul QR code, en pliant cette attestation" lors des contrôles, précise l'Assurance Maladie.

Si vous avez perdu ces documents, pas de panique, vous pouvez retrouver les résultats de tests datant de moins de trois mois sur le portail sidep.gouv.fr et le certificat de vaccination sur le site de l'Assurance Maladie. Le patient peut ensuite choisir d'importer ces documents authentifiés électroniquement dans l'application TousAntiCovid, ou les garder au format papier. Un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs du pass sanitaire 7 jours sur 7, de 9h à 20h au 0 800 08 71 48.

Le Conseil scientifique recommande l'utilisation du pass sanitaire au format numérique, via le Carnet situé dans l'application gouvernementale TousAntiCovid, qui "permet à l'utilisateur de ne pas voir certaines informations et données médicales le concernant et en particulier la source d'obtention du pass sanitaire". Si vous avez perdu votre certificat de vaccination, vous pouvez le retrouver facilement et gratuitement sur Ameli. La plateforme de l'Assurance Maladie permet de télécharger votre pass sanitaire au format numérique.

Accéder à la plateforme Ameli pour télécharger votre pass sanitaire

L'utilisateur qui a reçu un certificat de vaccination ou un test de dépistage peut aussi le stocker dans l'application mobile TousAntiCovid. Le certificat de vaccination ou le test de dépistage effectué en laboratoire ou pharmacie comporte deux codes, un Datamatrix, certifiant que le document est authentique, et un QR Code, que l'on peut scanner à l'aide de son smartphone. Le QR Code permet de stocker le certificat de vaccination ou le test de dépistage PCR et antigéniques numérisés dans l'application TousAntiCovid, qui pourra ainsi afficher ce QR Code certifiant que vous n'êtes pas contaminé par le Covid-19. De plus, "l'application TousAntiCovid peut sauvegarder les certificats de plusieurs personnes, permettant ainsi à toute personne de stocker les certificats de ses enfants ou de personnes dont elle a la charge". Tout cela est réalisable grâce au QR Code contenu dans les documents certifiés.

Nota bene : les personnes qui se sont fait vacciner depuis le 25 juin reçoivent un QR Code déjà compatible à l'échelle européenne. En revanche, les certificats de vaccination émis jusqu'au 25 juin continueront d'être lisibles uniquement pour les activités sur le territoire français, mais pour voyager en Europe, il convient de récupérer le certificat au format européen : deux solutions s'offrent à vous : "soit vous avez déjà rentrer votre preuve de vaccination dans TousAntiCovid, et en mettant à jour l'application, ça sera automatique. Soit il faudra retourner sur Ameli.gouv.fr pour télécharger l'attestation" avait précisé Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Le pass sanitaire n'est obligatoire que pour les salariés et patrons des établissements de loisirs et de culture rassemblant un public de plus de 50 personnes. Ces salariés ont jusqu'au 30 août pour l'obtenir, "le temps pour ceux qui le souhaitent de se faire vacciner". La Ministre du Travail Élisabeth Borne a annoncé que les salariés dépourvus de pass sanitaire, à des postes où le sésame sera obligatoire à partir de mi-septembre, auront la possibilité de "prendre des RTT ou des jours de congés" ou "convenir d'une autre affectation, dans un endroit" où le pass sanitaire n'est pas demandé.

Si un salarié continue à travailler sans pass sanitaire dans un de ces lieux où il est requis, il risque une "suspension du contrat de travail" sans rémunération, inscrite dans le projet de loi relatif à la gestion de la crise. "Dès lors que le salarié a un pass sanitaire valide, alors on peut revenir sur cette suspension", a-t-elle rappelé. La commission mixte paritaire a convenu que les salariés ne disposant pas de pass sanitaire ne pourront pas être licenciés, contrairement à ce que voulait le gouvernement.

Deux étapes ont été annoncées lundi 12 juillet par Emmanuel Macron : le pass sanitaire est d'abord devenu obligatoire en France le 21 juillet dans les lieux de rassemblement culturels et sportifs accueillant plus de 50 personnes. A partir du 5 août 2021, il le deviendra également dans les restaurants, bars, cafés, hôpitaux, maisons de retraite, certains centres commerciaux, cars et trains de longues distances, avions, salons professionnels. Mais la date précise reste à confirmer pour chacun de ces lieux.