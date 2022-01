"Pass vaccinal : date d'entrée en vigueur, règles... Tout ce qu'il faut savoir sur le projet de loi"

PASS VACCINAL. Le projet de loi qui doit transformer le pass sanitaire en pass vaccinal va être présenté à l'Assemblée nationale, ce lundi 3 janvier. Le gouvernement espère pouvoir l'appliquer à la mi-janvier.

[Mis à jour le 2 janvier à 11h59] Le projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal sera examiné par les députés ce lundi 3 janvier, à l'Assemblée nationale en vue d'un vote et d'une entrée en vigueur au 15 janvier 2022. La rentrée politique s'annonce donc tendue même si l'adoption du texte ne fait désormais plus aucun doute. Malgré les oppositions annoncées de la France Insoumise (LFI) et du Rassemblement National (RN), la majorité des députés du Parti Socialiste (PS), ainsi que du parti Les Républicains (LR) ont donné leur accord "de principe" pour voter le projet de loi sur le pass vaccinal.

Les grandes lignes de l'application de ce nouveau pass ont été annoncées par Jean Castex le 27 décembre dernier. Il faudra présenter un pass vaccinal, à partir du 15 janvier, au restaurant, au cinéma, dans les salles de sports et les TGS. Un simple test négatif ne sera plus accepté, comme c'était le cas avec le pass sanitaire. Ces nouvelles règles que le gouvernement veut particulièrement restrictives afin de faire changer d'avis les non-vaccinés. En revanche, l'option du pass sanitaire en entreprise n'a pas été retenue. C'est également le cas si vous vous rendez aux urgences : pas besoin de pass vaccinal.

En ce qui concerne les conditions de son obtention, un temps écarté, la condition du test négatif a finalement été retenue, afin de ne pas pénaliser ceux qui sont en cours de vaccination. Pour avoir un pass vaccinal en règle, il faudra donc avoir :

soit les trois doses de vaccin

soit une dose de vaccin et un test négatif

soit deux doses et un test négatif

Les infos pratiques

Jean Castex a annoncé qu'un projet de loi "pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal" serait examiné dès le 27 décembre lors du premier Conseil des ministres. Le gouvernement souhaite par ailleurs "durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux pass." Le projet de loi devrait être examiné et débattu à l'Assemblée nationale le lundi 3 janvier 2022. Si aucune date n'est pour l'heure avancée, le gouvernement veut que le pass vaccinal entre en vigueur durant la première quinzaine du mois de janvier. Il est assez vraisemblable que le gouvernement puisse tenir son calendrier : la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale devrait valider le projet de loi, mais le Sénat pourrait ralentir son adoption.

Avec cette mesure, le gouvernement vise clairement à "faire peser la contrainte sur les non-vaccinés" selon les mots du Premier ministre, qui juge qu'il n'est "plus possible" d'avoir près de 5 millions de non-vaccinés dans le pays. Lors de sa prise de parole, Jean Castex a rappelé l'importance de la vaccination et du rappel notamment dans la "course de vitesse" contre le Covid-19 et le variant Omicron qui "devrait être majoritaire sur le territoire dès le début d'année", a-t-il indiqué. Par ailleurs, il a précisé que cette loi devrait permettre de "durcir les contrôles et les sanctions contre les faux pass".

Si la loi est adoptée, les lieux soumis à ce nouveau pass devraient être vraisemblablement les mêmes que ceux actuellement soumis au pass sanitaire, puisqu'il s'agit d'une transformation de ce dernier. Un test négatif ne suffira plus : il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid) et avoir reçu une dose de rappel pour se rendre dans les lieux suivants :

Restaurants, bars et cafés , y compris les terrasses.

, y compris les terrasses. Trains de longue distance (TGV, Intercités, trains de nuit) : les trains concernés par le pass sanitaire seront "soumis à cette obligation vaccinale", selon une source ministérielle. Cela doit être précisé prochainement. Le pass n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros et bus ne sont pas concernés).

(TGV, Intercités, trains de nuit) : les trains concernés par le pass sanitaire seront "soumis à cette obligation vaccinale", selon une source ministérielle. Cela doit être précisé prochainement. Le pass n'est pas exigé dans les transports du quotidien (les TER, RER, Transilien, métros et bus ne sont pas concernés). Campings, hôtels et centres de vacances dans certains cas seulement : les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour.

: les campings, centres de vacances et hôtels qui ne disposent que d'une offre d'hébergement ne sont pas soumis au pass. En revanche, les campings, centres de vacances et hôtels qui possèdent un restaurant, un bar, une piscine ou une salle de spectacle, exigent le pass, mais seulement une fois à l'arrivée au camping, et quelle que soit la durée du séjour. Les salles de sport ou piscines : le pass est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures.

: le pass est en vigueur pour accéder à tous les établissements sportifs, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieures. Les stades et autres établissements sportifs de plein air : le pass est requis pour entrer dans un stade.

: le pass est requis pour entrer dans un stade. Stations de ski : le pass est rendu obligatoire à bord des remontées mécaniques.

: le pass est rendu obligatoire à bord des remontées mécaniques. Hôpital : le pass est obligatoire pour les patients et les visiteurs dans les hôpitaux et les Ehpad, sauf aux urgences.

: le pass est obligatoire pour les patients et les visiteurs dans les hôpitaux et les Ehpad, sauf aux urgences. Musées et monuments : A l' Arc de Triomphe , la Tour Eiffel, le château de Versailles ou tout autres musées et monuments, le pass est requis.

: A l' , la Tour Eiffel, le ou tout autres musées et monuments, le pass est requis. Parcs d'attraction : le pass est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le Parc Astérix , le Futuroscope ou Disneyland Paris .

: le pass est requis pour se rendre dans les parcs d'attractions, comme le , le Futuroscope ou . Concerts et festivals : l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs.

: l'obligation concerne les concerts, spectacles et festivals rassemblant plus de 50 spectateurs. Cinéma : le pass est en vigueur dans les salles de cinéma.

: le pass est en vigueur dans les salles de cinéma. Théâtres et autres salles de spectacle : théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs.

: théâtres, opéras, conservatoire, art lyrique... Le pass est obligatoire dès lors que la jauge dépasse les 50 spectateurs. Salon et foires : une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass. Il est requis dans les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes.

: une foire d'art contemporain, comme la FIAC, un salon d'envergure comme le Salon de l'Agriculture, du Chocolat ou encore, le Salon du Livre ou le Mondial du tatouage... L'accessibilité de tous ces lieux est soumise au pass. Il est requis dans les foires et les salons dont la capacité d'accueil excède 50 personnes. Casinos et autres salles de jeux : les activités des casinos, avec ou sans contact, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu.

: les activités des casinos, avec ou sans contact, tout comme les bowlings, escape games et salles de jeu. Lieux de culte : les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais en aucun cas le pass n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière.

: les établissements de culte "relevant du type V", soit les églises, mosquées, synagogues ou temples, sont soumis au pass uniquement dans le cadre d'activités "qui ne présentent pas un caractère cultuel", soit des activités de loisirs comme un concert ou un spectacle, organisées dans ces établissements là. Mais en aucun cas le pass n'est exigé durant les cérémonies ou les moments de prière. Mariages : si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est.

: si la cérémonie du mariage a lieu dans un lieu privé, le pass n'est pas requis. En revanche, dans des lieux accessibles au public (salle des fêtes, etc.), il l'est. Croisières en bateau : le pass est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents.

: le pass est obligatoire du moment que 50 passagers y sont présents. Discothèques : les boîtes de nuit exigeront le pass, lorsqu'elles vont rouvrir.

: les boîtes de nuit exigeront le pass, lorsqu'elles vont rouvrir. Voyage : le pass est obligatoire pour les liaisons entre la France hexagonale et la Corse ou encore, la France métropolitaine et l'Outre-mer.

Si la possibilité d'obliger les salariés à présenter un pass vaccinal à leur entreprise pour pouvoir travailler a été envisagée, les échanges avec les représentants des salariés et du patronat ont amené le gouvernement à revoir sa position sur le sujet. L'hypothèse ne figurera donc pas dans le projet de loi.

Plus d'une dizaine de pays utilisent déjà le pass vaccinal dans le monde. Récemment, la Suède a opté pour le pass vaccinal à partir du 1er décembre pour les rassemblements en intérieur de plus de 100 personnes. Une nouvelle mesure qui intervient alors que le pays possède un des plus faibles taux d'incidence (197 cas pour 100 000 habitants) en Europe. Depuis le 18 novembre, la République Tchèque utilise également ce système. Pour entrer dans les commerces et les restaurants, les hôtels, les musées ou les événements sportifs, il faut être vacciné ou guéri du Covid-19. Plus strict encore, la Lettonie qui a annoncé que les députés non vaccinés sont suspendus de leurs fonctions depuis le 15 novembre. Une décision qui devrait durer au moins jusqu'en juillet 2022 puis sera réexaminée tous les deux mois. Enfin, l'Estonie qui allie la technologie et le passeport vaccinal. En effet, le pays avait lancé un "passeport immunitaire" numérique en juin 2021 pour tous les salariés du pays. Ainsi, une fois les salariés arrivés sur leur lieu de travail, ils doivent présenter leur téléphone portable à une borne qui analyse leur système immunitaire face au Covid-19.