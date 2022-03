"Pass vaccinal : sa suspension le 14 mars, est-ce vraiment la fin ?"

PASS VACCINAL. Alors que les contaminations au Covid-19 repartent légèrement à la hausse, la date de fin du pass vaccinal le 14 mars arriverait-elle trop tôt ?

[Mis à jour le 9 mars 2022 à 10h02] Alors que la fin du pass vaccinal a lieu dans 5 jours, à la date du lundi 14 mars dans tous les lieux où il s'applique, soit dans les restaurants, les bars, les cafés, les cinémas, les théâtres et salles de concert, les discothèques, les stades et salles de sport, les foires et salons, les transports interrégionaux etc., le nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19 est à la hausse, selon les derniers chiffres quotidiens publiés par Santé publique France, passant de 79 794 contaminations il y a une semaine à 93 050 ce mardi 8 mars 2022, une hausse de plus de 16 % en à peine une semaine. Le taux d'incidence remonte à 538,2 cas pour 100 000 habitants selon les derniers chiffres officiels enregistrés ces dernières 24 heures sur Covid Tracker, et il y a encore 2 036 patients en réanimation dans les hôpitaux, bien que la décrue se poursuive sur ce dernier point, mais lentement.

A l'origine, l'exécutif n'était favorable à une levée du pass vaccinal que si le "seuil de 1 500 patients en réanimation" n'était pas dépassé et que le taux d'incidence était "situé entre 300/500 cas au plus fort" pour 100 000 habitants... Si l'exécutif ne reviendra pas sur sa décision de supprimer le pass vaccinal le 14 mars, tout fort rebond épidémique pourrait entraîner un retour du dispositif, car il ne faut pas oublier que le terme employé par le Premier ministre Jean Castex au JT de TF1 est une "suspension" et non une "fin". Pour rappel, le dispositif sanitaire est encadré par une loi qui y met fin officiellement le 31 juillet 2022. Jusqu'à cette date, il peut être suspendu comme réactivé.

Cette tendance à la hausse est également constatée chez nos voisins européens allemands, anglais et portuguais, causée par le sous-variant d'Omicron BA.2, 1,4 fois plus contagieux que le BA.1, bien que le ministère de la Santé Olivier Véran avait considéré qu'il n'y ait "pas de risque qu'il y ait un rebond épidémique du BA.2". Mais les spécialistes préconisent de ne pas relâcher les efforts. "La situation actuelle ne permet pas du tout de parler de fin de pandémie", a annoncé la maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies à l'Université de Montpellier Mircea Sofonea au Parisien. "Il subsiste énormément d'incertitudes pour les jours et semaines qui viennent", a-t-elle ajouté.

A cette même date du 14 mars, le masque ne sera plus obligatoire à l'intérieur des établissements reçevant du public. Mais il existe des exceptions, dans les établissements médico-sociaux et les transports publics. Là aussi, plusieurs experts jugent précipitée la fin du masque partout en intérieur. L'épidémiologiste Antoine Flahault a estimé jeudi 3 mars sur France Info que "suspendre le pass vaccinal peut s'entendre", en raison du fort taux de vaccination en France, mais que "la levée du masque dans les lieux clos alors que le virus circule encore fortement laisse les personnes à risque plus exposées aux formes graves et sévères de Covid-19". On fait le point ci-dessous en répondant à toutes vos questions :

Le 14 mars 2022, le pass vaccinal est suspendu "dans tous les endroits où il était exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels)" annonce un communiqué du gouvernement publié le 3 mars suite à l'intervention du Premier ministre Jean Castex au JT de 13 heures. Le pass vaccinal aura finalement duré moins de deux mois, puisqu'il est entré en vigueur le 24 janvier 2022. Le 28 mars prochain en revanche, le pass vaccinal, déjà repoussé une première fois, devrait entrer en vigueur en Guadeloupe.

Où le pass vaccinal sera-t-il levé le 14 mars 2022 ?

A partir du lundi 14 mars 2022, le pass vaccinal ne sera plus obligatoire "partout où il s'applique" sur le territoire français, a annoncé le Premier ministre Jean Castex au cours de son intervention au JT de 13 heures sur TF1 le 3 mars. Il ne sera donc plus exigé de présenter le QR-Code de son pass vaccinal à l'entrée de ces établissements recevant du public :

Restaurants, bars et cafés

Transports de longue distance (TGV, Intercités, trains de nuit, vols domestiques et cars inter-régionaux)

(TGV, Intercités, trains de nuit, vols domestiques et cars inter-régionaux) Campings, hôtels et centres de vacances

Etablissements sportifs (salle de sport, piscine, gymnase, patinoire, manèges équestres etc)

(salle de sport, piscine, gymnase, patinoire, manèges équestres etc) Remontées mécaniques

Musées et monuments

Parcs d'attraction

Concerts et festivals

Cinéma

Théâtres et autres salles de spectacle

Salons professionnels, foires et séminaires

Casinos et autres salles de jeux

Croisières en bateau

Discothèques

Centres commerciaux et grands magasins

Le pass vaccinal sera-t-il obligatoire dans les transports le 14 mars ?

A partir du 14 mars, le pass vaccinal ne sera plus nécessaire pour prendre le train, l'avion ou le bateau, qu'il soit de courte ou de longue distance. Tous les transports publics interrégionaux (TGV, Intercités, trains de nuit, vols domestiques), ne seront plus soumis à cette règle. Néanmoins, le port du masque restera obligatoire dans tous les transports publics.

Le 14 mars, le pass vaccinal ne sera plus nécessaire dans les établissements médico-sociaux. En revanche, "le pass sanitaire restera la règle dans "les établissements de santé, les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap qui sont particulièrement fragiles", après le 14 mars, tout comme l'obligation vaccinale pour les soignants, a annoncé le Premier ministre Jean Castex le 3 mars.

La fin du port de masque a été annoncée pour le lundi 14 mars 2022 par le Premier ministre Jean Castex au JT de 13 heures sur TF1, à la même date que la fin du pass vaccinal. Il ne sera donc plus nécessaire de porter un masque en entreprises, dans les magasins, écoles, collèges, lycées, universités, discothèques ou dans les administrations publiques. Mais attention, le port du masque restera obligatoire, à la date du 14 mars, dans tous les transports collectifs "compte tenu de la promiscuité" ainsi que dans tous les établissements médico-sociaux (hôpitaux, EHPAD, résidences autonomies et maisons de retraite). Dans un communiqué, le gouvernement recommande également le port du masque "pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé".

Dans quels lieux soumis au pass vaccinal le masque n'est-il actuellement plus obligatoire ?

Depuis le 28 février, l'obligation de port du masque dans certains lieux conditionnés au pass vaccinal est levé en intérieur. Le masque n'est ainsi plus obligatoire dans les espaces intérieurs soumis au pass vaccinal, à l'exception des transports (TGV, Intercités, trains de nuit, cars de longue distance et vols domestiques). Ce qui concerne les restaurants, bars et cafés, les cinémas, les musées et monuments, les salles de spectacle et de concerts, les salles des fêtes et de jeux, les bibliothèques, les discothèques, les salons et foires, les campings, hôtels et centres de vacances, les établissements sportifs, ou encore, les parcs d'attraction.

Où le pass sanitaire reste-t-il obligatoire ?

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le pass sanitaire reste obligatoire, à la date du lundi 14 mars, uniquement dans tous "les établissements de santé, les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap qui sont particulièrement fragiles". Ce qui signifie qu'il faudra toujours posséder un schéma vaccinal complet, un certificat de rétablissement au Covid-19, ou avoir réalisé un test PCR, antigénique ou autotest (sous supervision d'un professionnel de santé) de moins de 24 heures, pour accéder aux hôpitaux, maisons de retraite et établissements médico-sociaux. Les mineurs âgés de 12 à 15 ans seront quant à eux exemptés du pass sanitaire dans tous les autres lieux où il s'applique, comme les adultes le seront du pass vaccinal, à partir du 14 mars 2022.

Quelle différence entre pass sanitaire et pass vaccinal ?

Avec le pass vaccinal, seuls un schéma vaccinal complet ou un certificat de rétablissement au Covid-19 sont valables. Avec le pass sanitaire, un test PCR ou antigénique, ou un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé, de 24 heures maximum, sont envisageables pour l'obtenir, en plus des deux premières options (schéma vaccinal complet ou certificat de rétablissement au Covid-19).