Magasins ouverts le 14 juillet 2024 : quels commerces ne ferment pas le jour de la Fête Nationale ?

MAGASIN OUVERT. Ce dimanche 14 juillet 2024 est un jour férié en France. En ce jour de Fête Nationale, nombreux sont ceux qui vont profiter du week-end pour faire des achats. Quels magasins ne sont pas fermés ? On fait le point.

Le 14 juillet marque un jour férié en France, et ce en pleines soldes d'été, mais cela ne stoppe pas tous les achats pour autant. A Paris, les grands magasins restent ouverts. Tout comme, côté centres commerciaux, le Carrousel du Louvre, Bercy Village, le Centre Beaugrenelle, le Centre Italie 2, le Citadium Caumartin, le Palais des Congrès ou encore le Passy Plaza.

A l'échelle de la France métropolitaine, plusieurs grandes enseignes (Auchan, Carrefour et Carrefour Market, Intermarché, Leclerc, Cora et Géant Casino) accueillent les clients comme d'habitude, avec des horaires souvent un peu différents et de manière parfois variable suivant les localités. Pour savoir quels magasins proches de chez-vous sont ouverts ce dimanche, Linternaute.com vous propose de faire un tour d'horizon des supermarchés en France, grands magasins et centres commerciaux à Paris qui restent ouverts ce dimanche 14 juillet 2024.

Quels magasins ouverts le dimanche 14 juillet 2024 ?

La majorité des grandes enseignes (Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Monoprix...) ouvrent leurs portes, mais tout dépend du magasin. Attention, pour les enseignes Leclerc, l'ouverture se fait au cas par cas selon la ville (se renseigner au préalable sur le site de l'enseigne à proximité). Rendez-vous sur cette page pour voir les horaires de votre magasin Castorama. Même chose pour Leroy Merlin ou pour les jardineries Jardiland. À Paris, touristes et fashion victim seront ravis d'apprendre que les grands magasins ouvrent aussi leurs portes. Du Printemps Haussmann aux Galeries Lafayette, en passant par le BHV. Voici toutes les informations dans le détail ci-dessous :

Quels sont les supermarchés ouverts le jour férié du 14 juillet en France ?

Les ouvertures exceptionnelles se font au cas par cas selon la région de France dans laquelle vous vous trouvez.

Auchan : rendez-vous sur le site Auchan.fr, cliquez sur "Choisir un magasin" en haut à droite, puis sélectionnez le plus proche de chez vous pour accéder au site du magasin et ses horaires.

: rendez-vous sur le site Auchan.fr, cliquez sur "Choisir un magasin" en haut à droite, puis sélectionnez le plus proche de chez vous pour accéder au site du magasin et ses horaires. Carrefour : rendez-vous à la page magasin de Carrefour.fr. Trouvez votre magasin Carrefour le plus proche et les horaires seront affichés.

: rendez-vous à la page magasin de Carrefour.fr. Trouvez votre magasin Carrefour le plus proche et les horaires seront affichés. Intermarché : depuis le site intermarche.com, chercher un magasin à l'aide de votre code postal, et vous obtiendrez ses horaires d'ouverture.

: depuis le site intermarche.com, chercher un magasin à l'aide de votre code postal, et vous obtiendrez ses horaires d'ouverture. Leclerc : A cette page, retrouvez votre magasin dans la liste, cliquez sur "Renter dans ce magasin" et les horaires d'ouverture exceptionnelle seront indiquées !

: A cette page, retrouvez votre magasin dans la liste, cliquez sur "Renter dans ce magasin" et les horaires d'ouverture exceptionnelle seront indiquées ! Cora : à partir de la page d'accueil, cliquez sur "Changer de magasin" tout en haut, sélectionnez le vôtre et vous obtiendrez son horaire depuis la page d'accueil du magasin en question.

: à partir de la page d'accueil, cliquez sur "Changer de magasin" tout en haut, sélectionnez le vôtre et vous obtiendrez son horaire depuis la page d'accueil du magasin en question. Aldi : rendez-vous à la page d'accueil du site aldi.fr. Vous pourrez ensuite chercher le magasin le plus proche et ses horaires qui peuvent être amenées à varier.

: rendez-vous à la page d'accueil du site aldi.fr. Vous pourrez ensuite chercher le magasin le plus proche et ses horaires qui peuvent être amenées à varier. Géant Casino : découvrez à cette page tous les magasins ouverts avec leurs horaires.

: découvrez à cette page tous les magasins ouverts avec leurs horaires. Ikea : à cette page, choisissez votre magasin en cliquant dessus, puis découvrez ses horaires.

Quels sont les grands magasins ouverts le 14 juillet 2024 à Paris ?

Pour ceux qui comptent profiter de ce 14 juillet férié pour se faire une petite après-midi shopping ensoleillée, sachez qu'à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront "exceptionnellement" ouverts ce dimanche 14 juillet 2024. Voici les horaires d'ouverture de ces magasins et centres commerciaux parisiens exceptionnellement en activité ce 14 juillet 2024 :