Visa pour l'image 2022 : l'exposition débarque à La Villette, le programme

VISA POUR L'IMAGE. Du 17 au 30 septembre 2022, le festival international de photojournalisme expose une sélection des photos présentées à la Grande Halle du Parc de la Villette de Paris.

[Mis à jour le 16 septembre 2022 à 16h45] Visa pour l'Image expose une sélection de photos de la 34e édition du festival au coeur du parc de La Villette à Paris du 17 au 30 septembre 2022. Parmi les thématiques abordées, si la guerre en Ukraine n'est évidemment pas absente au programme, d'autres expositions nous font découvrir des images de la surpêche mondiale, du commerce des "pilules du bonheur", mais aussi du retour des talibans en Afghanistan.

"Malheureusement, le monde continue en dehors de l'Ukraine (...) Il se passe des choses partout sur la planète dont, à cause de l'Ukraine, on ne parle plus. Et nous nous attachons à montrer l'actualité du monde dans son entièreté", a déclaré Jean-François Leroy, fondateur de Visa pour l'Image, à l'AFP. Découvrez les photos de cette 34e édition en images :

Visa pour l'Image n'est pas uniquement consacré au reportage de guerre. De l'Ukraine au changement climatique, voici les noms et auteurs des expositions présentées cette année à La Villette, et les thèmes abordés :

La Sixième Extinction par Alain Ernoult. Thème abordé : portraits d'espèces en voie d'extinction.

par Alain Ernoult. : portraits d'espèces en voie d'extinction. 1 Ocean par Alexis Rosenfeld avec l'UNESCO. Thème abordé : dix années de découverte de l'Océan.

par Alexis Rosenfeld avec l'UNESCO. : dix années de découverte de l'Océan. Marioupol, Ukraine par Mstyslav Chernov & Evgeniy Maloletka (Associated Press). Thème abordé : les frappes de la Russie contre la ville portuaire de Marioupol en Ukraine, devenue le symbole de la résistance.

par Mstyslav Chernov & Evgeniy Maloletka (Associated Press). : les frappes de la Russie contre la ville portuaire de Marioupol en Ukraine, devenue le symbole de la résistance. "Toute" en retrait par Françoise Huguier (Agence VU'). Thème abordé : photographies de l'intimité.

par Françoise Huguier (Agence VU'). : photographies de l'intimité. Sans répit par Tamara Saade. Thème abordé : les deux dernières années passées au Liban, avec les manifestations organisées à travers le pays et les conséquences de l'explosion, ainsi que les quelques rares périodes de répit entre les deux.

par Tamara Saade. : les deux dernières années passées au Liban, avec les manifestations organisées à travers le pays et les conséquences de l'explosion, ainsi que les quelques rares périodes de répit entre les deux. Pêches mondiales par George Steinmetz. Thème abordé : la pêche industrielle.

par George Steinmetz. : la pêche industrielle. Entre guerre et paix , une rétrospective de 30 années de photographies de Goran Tomasevic.

, une rétrospective de 30 années de photographies de Goran Tomasevic. Días Eternos : Venezuela, Salvador, Guatemala (2017-2022) par Ana María Arévalo Gosen, lauréate du Prix Camille Lepage 2021. Thème abordé : la condition des femmes emprisonnées au Venezuela, au Salvador et au Guatemala.

par Ana María Arévalo Gosen, lauréate du Prix Camille Lepage 2021. : la condition des femmes emprisonnées au Venezuela, au Salvador et au Guatemala. La fin d'une guerre interminable par Andrew Quilty (Agence VU'). Thème abordé : la prise de Kaboul par les talibans, suite au retrait des troupes américaines de l'Afghanistan.

par Andrew Quilty (Agence VU'). : la prise de Kaboul par les talibans, suite au retrait des troupes américaines de l'Afghanistan. Hafizas , par Sabiha Çimen, lauréate de la Bourse Canon de la Femme Photojournaliste 2020. Thème abordé : le quotidien des écoles coraniques pour jeunes filles.

, par Sabiha Çimen, lauréate de la Bourse Canon de la Femme Photojournaliste 2020. : le quotidien des écoles coraniques pour jeunes filles. Le douzième voyage de la goélette Tara par Maéva Bardy (The Tara Ocean Foundation) avec la participation du Figaro Magazine. Thème abordé : une grande expédition en mer de Weddell à bord de la goélette scientifique Tara.

par Maéva Bardy (The Tara Ocean Foundation) avec la participation du Figaro Magazine. : une grande expédition en mer de Weddell à bord de la goélette scientifique Tara. Pilotes de brousse en Alaska par Acacia Johnson, lauréate de la Bourse Canon de la Femme Photojournaliste 2021. Thème abordé : les femmes pilotes en Alaska.

par Acacia Johnson, lauréate de la Bourse Canon de la Femme Photojournaliste 2021. : les femmes pilotes en Alaska. Zor. Dans le plus grand ghetto gitan d'Europe par Selene Magnolia. Thème abordé : les Roms, qui constituent la plus grande minorité d'Europe et subissent davantage de discrimination que les autres groupes étudiés.

par Selene Magnolia. : les Roms, qui constituent la plus grande minorité d'Europe et subissent davantage de discrimination que les autres groupes étudiés. Happy Pills par Paolo Woods & Arnaud Robert. Thème abordé : la pilule apparaît comme une réponse quasi magique aux faiblesses, aux mélancolies, aux inacceptables limites de la condition humaine.

Qu'est-ce que le festival Visa pour l'image ?

Depuis 34 ans, le Festival International du Photojournalisme de Perpignan, Visa pour l'image, constitue l'un des principaux événements de la photographie en France et à l'international. Vu comme "le plus grand magazine du monde", il réunit, sur une quinzaine de jours, tous les grands acteurs internationaux de la presse et de la photo. Ce festival est le témoignage d'une violence quotidienne que les photoreporters du monde entier refusent de voir banalisée. Un jury de directeurs photo remettent, lors de l'événement, les prix des "Visas d'or" parmi tous les sujets vus dans l'année (publiés ou non) dans les catégories Visa d'or de la Presse Quotidienne, Visa d'or News, Visa d'or Magazine, ainsi que le lauréat du Prix du Jeune Reporter de la ville de Perpignan, Visa d'or Paris Match News, et le Visa d'or Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, catégorie Magazine... Retrouvez le programme complet du festival sur le site de Visa pour l'image.