Terre : les images de la planète bleue par la sonde Danuri

TERRE. La sonde sud-coréenne Danuri placée en orbite autour de la Lune a transmis ses premières images. Capturés fin décembre 2022 par une caméra haute résolution, ses clichés de notre planète Terre sont spectaculaires.

[Mis à jour le 11 janvier 2023 à 13h21] Lancée le 5 août 2022 à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, la sonde Danuri est la première sonde sud-coréenne à s'envoler pour la Lune. Après un trajet de plusieurs mois pour arriver à destination, la sonde évolue désormais en orbite autour de notre satellite naturel. Elle a récemment transmis ses premières photos de la Terre et de la surface de la Lune. C'est l'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI) qui a publié les images sur les réseaux sociaux.

La mission Danuri a différents objectifs. Elle doit d'une part permettre d'éprouver les technologies spatiales et d'autre part de trouver un site d'atterrissage pour une mission lunaire robotisée qui pourrait avoir lieu d'ici 2030. La sonde est équipée de plusieurs caméras et d'instruments qui lui permettront d'étudier la surface lunaire tout au long de sa mission. La sonde Danuri devrait récolter des informations sur la composition du sol ainsi que sur l'histoire du champ magnétique de notre satellite naturel. Elle embarque également avec elle une caméra fournie par la NASA qui devrait lui permettre d'identifier les zones renfermant de la glace d'eau au niveau du pôle sud de l'astre.

L'agence spatiale sud-coréenne a publié des clichés transmis par la sonde Danuri. Capturées entre le 24 décembre 2022 et le 1er janvier 2023, ces images d'une qualité remarquable ont été obtenues grâce à la caméra LUTI haute résolution embarquée sur la sonde. Cette première photo a été prise à une altitude de 344 kilomètres au-dessus de la Lune.

La surface de la Lune et la Terre capturées par la sonde Danuri à 344 kilomètres d'altitude © /AP/SIPA (publiée le 10/01/2023)

La deuxième image a été capturée par la caméra de la sonde alors que celle-ci se trouvait à seulement 124 kilomètres au-dessus de notre satellite naturel. Tout comme sur la première photo, on distingue la surface lunaire marquée de cratères issus de la collision avec des météorites ainsi que la Terre située en arrière-plan.

La surface de la Lune et la Terre capturées par la sonde Danura à 124 kilomètres d'altitude © /AP/SIPA (publiée le 10/01/2023)

Quelles images de la Terre publiées par la NASA ?

Grâce aux différentes sondes envoyées à travers l'espace et aux multiples satellites placés en orbite autour de la Terre, les agences spatiales du monde entier proposent des photos de la Terre. La NASA a récemment présenté le premier cliché saisi par GEOS-18, un satellite météorologique lancé le 1er mars 2022 pour surveiller les conditions et risques météorologiques sur la côte ouest des États-Unis et en Alaska.

Les images fournies par les satellites permettent aux scientifiques d'étudier de nombreux phénomènes comme les feux de forêt, le déplacement des tempêtes ou encore de constater l'évolution des glaciers menacés par le changement climatique. C'est ainsi que le 17 mai, l'observatoire de la Terre de la NASA a dévoilé une image inédite de l'éruption d'un volcan sous-marin situé dans le Pacifique.

La Station spatiale internationale produit également des images uniques de notre planète comme cette image de la tempête Sam au-dessus de l'Océan Atlantique en septembre 2021 :

Il a longtemps été impossible d'observer la Terre autrement qu'à travers les photos publiées par la NASA et par les astronautes embarqués dans la Station spatiale internationale (ISS). Aujourd'hui, les technologies dont nous disposons permettent d'obtenir de plus en plus rapidement des images d'une qualité sans cesse améliorée de notre planète. Ainsi, l'ISS propose un live permanent grâce aux caméras disposées sur la station. Il est ainsi possible d'observer la Terre depuis la station, mais également de localiser l'ISS en temps réel.

Quelles sont les caractéristiques de la planète Terre ?

La Terre est la 3e planète en partant du Soleil. Tout comme ses voisines Vénus et Mars, il s'agit d'une planète tellurique. Elle est donc constituée de roches et présente une surface solide sur laquelle nous pouvons évoluer contrairement aux planètes gazeuses comme Jupiter ou Saturne. Vue de l'espace, notre planète arbore une intense couleur bleue à cause de la grande quantité d'eau présente à sa surface.

Planète Terre © rangizzz - stock.adobe.com

La planète Terre est la plus grande planète tellurique du système solaire devant Vénus, Mars et Mercure. Il s'agit également de la planète la plus dense du système solaire. Mais ce qui fait la spécificité de la Terre, c'est qu'il s'agit de la seule planète connue abritant la vie. L'apparition de la vie a été possible grâce à un certain nombre de conditions comme la présence d'eau liquide, d'une atmosphère qui entretient une température vivable, mais également d'un champ magnétique qui protège la surface de la planète contre les rayonnements électromagnétiques émis par le Soleil.

Quelle est la taille de la Terre ?

La planète Terre a un diamètre de 12 742 kilomètres. Dans le système solaire, seules Mercure, Vénus et Mars sont plus petites que notre planète. La Terre est 2,6 fois plus grosse que Mercure et 10 fois moins grosse que Jupiter.

Quel est le rayon de la Terre ?

Le rayon de la Terre se mesure depuis le centre du noyau de la planète jusqu'à la croûte terrestre. Sa longueur est de 6 371 kilomètres. Son diamètre mesure donc le double : 12 742 kilomètres.