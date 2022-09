Grève SNCF et RATP 29 septembre : l'info trafic en direct, le point complet

GREVE SNCF & RATP. Ce jeudi 29 septembre 2022, les transports en commun et les trains régionaux sont fortement perturbés en raison d'une grève interprofessionnelle sur la question des salaires et des retraites. Les prévisions de trafic en direct.

Après une matinée marquée par les perturbations de trafic, la grève se poursuit ce jeudi 29 septembre 2022 à la RATP et à la SNCF. La CGT, FSU, Solidaire et la CFDT-Cheminots ont appelé les agents de la SNCF à se joindre à l'appel à la grève interprofessionnelle contre l'inflation et la réforme des retraites. La CGT-RATP en a fait de même auprès des agents de la RATP. A Paris, si le métro n'est quasiment pas impacté par la grève, des perturbations sévissent dans les bus, les RER B, C et D et sur quelques lignes du transilien en Île-de-France (H, J, N et R). 9 tramways sur 10 sont prévus, à l'exception du T3a qui circule uniquement entre Pont du Garigliano et Porte d'Ivry avec un tramway sur deux. Lire notre article sur la Grève RATP. Retrouvez ci-dessous les perturbations du trafic de la SNCF et de la RATP détaillées et en direct :

Sur le plan national, si les TGV Inoui circulent quasi normalement, les trains Intercités et les TER sont lourdement impactés, notamment dans les régions Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France et Normandie. Au global, 6 TER sur 10 sont en circulation en France. A l'instar du réseau de la RATP, les réseaux des transports en commun des grandes villes de France subissent des perturbations de trafic, notamment en raison des manifestations, occasionnant des déviations des lignes de bus ou de tramways, notamment dans les centre-villes. L'appel à la grève se termine ce jeudi soir et la SNCF annonce un trafic normal sur ses trains et TGV ce week-end.