Recette d'Halloween : facile, salée ou sucrée, nos idées originales !

RECETTE HALLOWEEN. A l'apéro, pour un plat salé ou en dessert, quelles sont les meilleures recettes pour un repas d'Halloween réussi ce lundi 31 octobre 2022 ? Doigts de sorcières, meringues fantômes, hots dogs momies, voici les recettes les plus horribles et originales.

[Mis à jour le 31 octobre 2022 à 13h17] Pour fêter dignement Halloween à la maison ce lundi 31 octobre 2022, l'une des premières questions à se poser est bien celle de délicieuses recettes originales et terrifiantes pour impressionner vos convives. Si vous souhaitez préparer des recettes traditionnelles d'Halloween, pourquoi ne pas tenter par exemple le gâteau barmback irlandais ou le bonfire toffee venu tout droit d'Angleterre ? En France, la citrouille et le potiron sont à l'honneur. Ils se déclinent en soupe, en purée, en tarte, en confiture... Hot-dogs momies d'Halloween, bananes fantômes, araignées-cookies, découvrez les meilleures recettes, salées ou sucrées, les plus inventives d'Halloween, dans notre diaporama ci-dessous :

Certains plats font partie intégrante du folklore autour d'Halloween et les Doigts de Sorcières sont une recette effrayante venue tout droit d'Espagne. Il s'agit de doigts coupés ensanglantés, servis comme amuse-gueule sucré. La recette est très facile. Il suffit de couper une pomme en fines lamelles, de les passer 30 secondes au micro-ondes, de découper une pâte brisée en 8 carrés de même longueur et largeur, d'enrouler à l'intérieur de chacun des morceaux 4 fines lamelles de pommes avec un peu de cassonade, de former le doigt et de le surmonter d'une amande. Et voilà le tour est joué ! Vous pouvez également décliner la recette en amuse-gueule salé, avec des saucisses et du ketchup pour un effet ensanglanté (voir la recette en vidéo) ! Et si vous souhaitez concocter un repas spécial de A à Z, vous trouverez plus de 100 recettes d'Halloween sur le Journal des Femmes.