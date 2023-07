La pleine lune fait-elle réellement pousser les cheveux ?

Les effets de la pleine lune stimulerait la pousse des cheveux, les rendant encore plus beaux et résistants si vous les coupez lors de cette phase lunaire ! Alors, mythe ou réalité ?

De nombreuses croyances existent autour des effets de la pleine lune, notamment celle qui voudrait que nos cheveux poussent plus vite. Certains n'hésiteraient pas à couper quelques centimètres de leur chevelure les soirs de pleine lune pour la rendre plus vigoureuse et dense ! En réalité, la lune n'a pas d'impact direct sur la croissance des cheveux, alors qu'elle a bien une influence sur les marées et, dans une moindre mesure, sur la croissance et le développement des plantes.

D'où vient cette croyance populaire ?

Depuis des millénaires, les humains jardinent avec lune, que ce soit pour semer, planter, tailler ou récolter, en tenant compte des mouvements ascendant et descendant de l'astre, de sa traversée du plan de l'écliptique et des constellations du zodiaque. En lune croissante, "les fleurs coupées à ce moment vont durer plus longtemps, tandis qu'elles faneront plus vite en lune décroissante", souligne dans L'Express, Clément Gros, fils de Michel Gros, auteur du célèbre Calendrier Lunaire publié en 1978.

Son père aurait développé cette même thèse pour les cheveux : "plus que la pleine lune, c'est la position de la lune par rapport aux signes du zodiaque et aux planètes qui joue un rôle prédominant sur la santé des cheveux", précise-t-il au magazine.

Non, nos cheveux ne peuvent pas être comparés à des plantes !

Alors que certains coiffeurs proposent de craquer pour une "coupe lunaire" quand d'autres vont jusqu'à proposer des nocturnes en extérieur les soirs de pleine lune, cette croyance n'a en réalité aucun fondement scientifique : "Les cheveux ne sont pas des branches. Ils ne contiennent ni sève, ni fluides. On ne peut donc pas transposer ces astuces de jardiniers aux cheveux", estime la dermatologue Nina Roos, auteure d'Une peau en pleine forme.

Alors oui, l'effet de la lune sur la Terre, avec le phénomène des marées, est bien réel, mais pas sur nos cheveux ! Leur croissance est principalement influencée par des facteurs tels que notre état de santé, notre régime alimentaire et notre mode de vie.