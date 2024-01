Quels effets de la nouvelle Lune du 11 janvier sur les signes astrologiques ?

À en croire les astrologues, la nouvelle lune de janvier 2024 devrait apporter diverses impulsions et énergies dans nos vies. Faisons le point sur les effets supposés de cet évènement astronomique sur les différents signes du zodiaque.

Le jeudi 11 janvier a lieu la première nouvelle Lune de cette année 2024. Elle se déroule à 12h58 dans le Capricorne, un des trois signes de Terre et apportera de nouvelles énergies aux différents signes du zodiaque... Du moins pour ceux sensibles à l'astrologie, une pratique scientifiquement pas reconnue. Certains y trouveront du réconfort tandis que d'autres se découvriront une force et une volonté insoupçonnée qui les mènera vers de nouveaux projets.

Avec cette nouvelle Lune en Capricorne, "votre attention devrait être captée par des objectifs qui requièrent à la fois, patience, travail acharné et discipline", rapporte l'astrologue Chelsea Jackson du Elite Daily. Elle ajoute que cette nouvelle Lune sera sans doute le moment idéal pour faire de la place à un projet de long terme qui vous tient à cœur. Si un objectif ou une ambition particulière vous trotte dans la tête depuis quelque temps, prêtez-y attention, c'est peut-être l'occasion rêvée de passer à l'action !

Les signes de Terre très influencés par cette nouvelle Lune

Au centre de cette nouvelle Lune du mois de janvier, on retrouve le Capricorne qui se situera au cœur des énergies de la lunaison. D'après l'astrologue américaine, c'est le moment de vous fixer de nouveaux objectifs, aidé par une détermination et une discipline insufflées par la nouvelle Lune. Vous pourriez ressentir une forte créativité et une inspiration décuplée à mettre à profit pour mener à bien vos différents projets. Profitez de cet état d'esprit productif et volontaire à exploiter tout au long de cette phase lunaire. Si vous ne récoltez pas immédiatement le fruit de votre labeur, soyez patient et n'oubliez pas que vous semez des graines pour un avenir plus lointain.

Si tous les signes du zodiaque pourront ressentir les effets de cette nouvelle Lune du mois de janvier, certains se trouveront plus influencés par ses énergies que les autres. C'est notamment le cas des deux autres signes de Terre en particulier : le Taureau et la Vierge. D'après l'astrologue Joyce Duval dans le magazine Femme Actuelle, cette lunaison pourrait constituer une aide considérable pour les projets qui touchent au domaine de "la famille, des investissements financiers, des placements ou de la carrière". Le Taureau ne devra pas hésiter à prendre des risques et oublier sa peur de l'inconnu pour arriver à ses fins. De son côté la Vierge est invitée à se concentrer sur ses ambitions financières et prendre les devants dans ce domaine pour placer toutes les chances de son côté.