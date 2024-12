Miss France 2025 : Angélique Angarni-Filopon grande gagnante, qui est la nouvelle reine de beauté ?

Miss France 2025 sera donc Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique ayant été choisie par le jury et le public aux premières heures de la journée ce dimanche 15 décembre 2024, à l'issue d'une interminable soirée d'élection. La gagnante faisait partie des grandes favorites du concours.

En direct

01:22 - L'interview décalée d'Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 FIN DU DIRECT- Juste avant son élection, Miss France 2025 s'était confiée pour une interview décalée au micro de TF1. Celle qui est hôtesse de l'air dans la vie civile a notamment raconté ce qui est sa blague préférée : "Une maman-frite cherche ses bébés-frites, elle les retrouve et leur demande : "Où étiez-vous ?". Ils répondent : "On steak haché maman !" (On s’était cachés)" ou encore sa chanson inavouable "À quatre pas d’ici" de Céline Dion.

01:07 - L'élection d'Angélique Angarni-Filopon, tout un symbole Le symbole de l'élection d'Angélique Angarni-Filopon en tant que Miss France est grand. En effet, à 34 ans, il s'agit de la plus vieille Miss France jamais élue puisque, jusqu'à il y a quelques années à peine, il était interdit de concourir lorsqu'on avait plus de 25 ans. Après l'élection d'Ève Gilles et de ses cheveux courts l'an dernier, et celle d'Angélique Angarni-Filopon désormais, le concours Miss France va pouvoir affirmer sa modernisation sans rougir.

00:58 - Un documentaire inédit sur les coulisses de Miss France à suivre Pour la première fois, un documentaire sur l'aventure Miss France est diffusé sur TF1. Les coulisses de l'émission, depuis la technique jusqu'aux costumes et aux entraînements de danse des candidates vont être dévoilées. Car pour que l'émission diffusée en direct fonctionne, le niveau de préparation et de professionnalisme requis est immense.

00:50 - Les premiers mots de Miss France 2025 Extrêmement émue, Angélique Angarni-Filopon a adressé ses premiers mots en tant que Miss France : "C'est un honneur de me tenir devant vous. Quand j'ai gagné miss Martinique, je me suis tenue devant les Martiniquais, je leur ai dit qu'on allait le faire ensemble et on l'a fait". La nouvelle Miss France a ensuite été submergée par ses camarades, venues l'enlacer.

00:47 - Miss France 2025 est Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique ! Miss France 2025 vient d'être choisie, à égalité par le public et le jury. Il s'agit d'Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique. La première dauphine est Miss Nord-Pas-de-Calais, la deuxième est Miss Corse, la troisième est Miss Guadeloupe et la quatrième, Miss Côte d'Azur. Angélique Angarni-Filopon succède donc à Ève Gilles et va incarner l'élégance à la française lors de l'année 2025.

00:37 - Les cadeaux offerts à Miss France 2025 dévoilés Miss France 2025 va obtenir une belle liste de cadeaux pour fêter son élection au mieux. TF1 vient de dévoiler ces présents. Au menu, montres Festina, ordinateur, écouteurs, tablette et abonnement TV Loisirs, une Toyota Yaris, un vestiaire de robes de soirées, un séjour pour deux en Côte d'Ivoire, un aller-retour Paris-Abidjan pour deux, une parure Mauboussin, une trousse de maquillage, une table de maquillage professionnels et des soins en institut, les services d'un coiffeur durant toute l'année de règne et des produits capillaires. Cela fait long et on n'a pas encore mentionné la magnifique couronne !

00:28 - Miss Corse hilare et mise en difficulté par la question Miss Corse vient de tomber sur une question épineuse, celle de savoir comment utiliser sa voix de Miss France pour sensibiliser aux enjeux du réchauffement climatique. Après un rictus amusé et gêné à la fois tandis que le public riait franchement, Miss Corse a avoué : "J'en étais sûre que j'allais tomber sur une question comme ça. On n'a qu'une planète, il faut donc la protéger, tout passe par l'éducation". Une réponse courte mais fort sympathique pour la Miss qui n'a pas caché que la question la mettait en difficulté, s'attirant la sympathie des autres personnes présentes sur le plateau.

00:17 - Les nouveautés de la saison par le metteur en scène de Miss France Stéphane Jarny, directeur artistique et metteur en scène de Miss France, s'est confié à TV Mag sur les nouveautés qu'il a décidé d'introduire au sein de la soirée afin de renouveler le concours. Parmi ces nouveautés, la possibilité de se présenter rapidement pour les 15 demi-finalistes : "Sur Miss Univers, les participantes se présentent au micro et j’ai décidé d’intégrer ça à l’intérieur du tableau des quinze finalistes. Les filles sont très heureuses à l’idée de le faire et ça fonctionne hyper bien. Au bout de onze ans, ce sont des petits ingrédients comme ça qui font que le plaisir est toujours intact ».

00:08 - Les 5 finalistes annoncées ! Parmi les 15 demi-finalistes, 5 finalistes doivent être choisies à la fois par le public et le jury : Corse, Côte d'Azur, Martinique, Guadeloupe et Nord-Pas-de-Calais. Les finalistes vont désormais devoir prouver leur aisance à l'oral en répondant à des questions tirées au hasard.

00:03 - La participation d'Ève Gilles à DALS annoncée ! La participation de Miss France 2024, Ève Gilles, à la prochaine saison de Danse avec les Stars, vient d'être annoncée par Fauve en direct durant l'élection Miss France à la principale concernée. Elle a ensuite demandé à Jean-Pierre Foucault s'il ne voulait pas danser avec elle. Raté...

14/12/24 - 23:38 - Et une autre chute évitée de peu ! Cette fois, c'est au tour de Miss Picardie d'éviter la catastrophe de peu. Alors qu'elle vient d'être sélectionnée dans les 15 demi-finalistes, Miss Picardie s'est pris les pieds dans sa robe de soirée lors de sa présentation officielle. Elle s'est rattrapée avec le sourire mais on craint la chute d'une des candidates avant la fin de la soirée au vu des chorégraphies qui se complexifient, toujours en talons

14/12/24 - 22:44 - Le défilé en maillot de bain déchaîne les passions Le défilé en maillot de bain une pièce remporte toujours un franc succès auprès des internautes. Cette année n'a pas loupé malgré un motif très très coloré :

14/12/24 - 22:33 - C'est l'heure des costumes régionaux, certains hasardeux.. Les 30 Miss ont défilé avec leur costume régional. Certains posent question comme Miss Lorraine en super-héroïne, Bretagne en marin-pêcheur/filet, Île-de-France en Moulin Rouge, Normandie en village, Champagne-Ardennes en grappe de raisins, un costume vient de marquer les esprits par sa beauté et son inventivité, celui de Miss Guyane. Celle-ci est arrivée avec une simple robe rouge qu'elle a ensuite relevée grâce à un mécanisme caché, transformant le haut en corolle de fleur.

14/12/24 - 22:21 - Deux anniversaires de choix ce soir ! On fête deux anniversaires ce soir, comme annoncés par le duo Jean-Pierre Foucault et Cindy Fabre, car il s'agit de la 30ème élection de Miss France avec Jean-Pierre Foucault à l'animation et les 20 ans de l'élection de Cindy Fabre en tant que Miss France. Jean-Pierre Foucault s'était confié sur sa longévité lors de cette émission, affirmant que cela lui permettait de rester jeune dans sa tête grâce aux candidates pleines de fraîcheur.

14/12/24 - 22:12 - Toutes les candidates de Miss France désormais connues Les portraits des Miss Alsace, Guadeloupe, Midi-Pyrénées, Saint-Martin-Saint-Barthélémy, Côte d'Azur, Picardie, Languedoc, Pays de la Loire, Bretagne, Guyane sont finalement diffusés. On connaît donc désormais bien toutes les candidates à cette élection 2025. Une écharpe a encore décidé de se faire la malle, cette fois du côté de Miss Alsace.

14/12/24 - 21:58 - On a déjà failli avoir une chute ! Dès le tableau d'ouverture, Miss Languedoc a manqué chuter lourdement en arrière. La jeune femme s'est rattrapée in extremis. On espère que la suite de la soirée se passera mieux pour elle...Quant à Jean-Pierre Foucault, on ne sait si sa veste est une boule disco ou un vrai habit.

14/12/24 - 21:51 - La coordination n'est pas la même chez toutes les Miss ! Les Miss Auvergne, Centre-Val de Loire, Tahiti, Limousin, Corse, Aquitaine, Île-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Rhône-Alpes présentent un tableau country. Pas de chutes à déplorer mais un manque de rythme certain est à noter chez certaines Miss, gâchant un peu l'ensemble.

14/12/24 - 21:37 - Petits problèmes d'écharpes en pleine danse L'écharpe de Miss Nord-Pas-de-Calais a décidé de ne pas assister à la soirée, se défaisant en plein tableau dansé. Quant à celle de Réunion, elle s'est retournée, cachant le nom de l'île. Sur les réseaux sociaux, ces petits incidents d'écharpes font bien rire les internautes : "Les écharpes sont partis en cacahuète ou quoi !!?", "Ah ouais ils ont pas mis le budget sur les écharpes"

14/12/24 - 21:30 - Les portraits des dix premières candidates diffusés On commence par les dix premiers portraits de Miss, Normandie, Réunion, Bourgogne, l'une des favorites du concours en la personne de Miss Martinique, Franche-Comté, Poitou-Charentes, Roussillon, Mayotte, Nord-Pas-de-Calais, et enfin, Provence. On remarque que l'entêtement est régulièrement mis en avant par les candidates comme trait de caractère. Les dix candidates dansent sur un tableau inspiré des années 60.

14/12/24 - 21:13 - L'élection Miss France 2025 a débuté ! C'est le début de la grand-messe annuelle de Miss France sur TF1 ! Qui pour succéder à Ève Gilles ? On le sait bientôt... En attendant, la soirée commence par un tableau dansé disco exécuté par les candidates et d'anciennes reines de beauté.

14/12/24 - 21:11 - Quels sont les cadeaux que peut recevoir Miss France ? On le sait, chaque année pour son élection, la nouvelle Miss France reçoit non seulement une couronne mais également une multitude de cadeaux. Si ceux de cette année ne sont pas encore connus, on peut supposer qu'ils s'approcheront de ceux reçus par Ève Gilles, Miss France 2024. Pour vous donner une idée, Le Parisien a listé ceux-ci : "Une voiture Toyota, des bijoux de la maison Mauboussin, un voyage d’une semaine en Guyane, des fleurs, des robes de soirée de marque Sima Couture, un vestiaire de huit montres Festina, une table de maquillage professionnelle et un an de soin Sothys, la mise à disposition d’un coiffeur Saint Algue pendant un an pour ses apparitions publiques, un MacBook Pro, une télévision, un épilateur à lumière pulsée ou encore un abonnement d’un an à une box beauté". On le voit, être Miss France a quand même de nombreux avantages !

14/12/24 - 20:55 - Diane Leyre a un dernier conseil pour les candidates Sur les réseaux sociaux de TF1, les anciennes Miss France s'emploient à dispenser des conseils aux candidates de cette année. Parmi elles, Diane Leyre, Miss France 2022, qui délivre un discours très pragmatique : "Le meilleur conseil juste avant le prime, c'est de souffler. On ne sauve pas des vies, le plus important, c'est de réussir à aire passer le bon message, et de quitter le prime en ayant montré qui on était"

14/12/24 - 20:38 - Mais au fait, qui est dans le jury cette année ? Pour cette élection, c'est un jury entièrement féminin qui interviendra dès l'annonce des 15 demi-finalistes. Autour de Sylvie Vartan, présidente du jury, vont se presser Marie-José Pérec, Cristina Cordula, Fauve Hautot, Nawell Madani, Khatia Buniatishvili et Flora Coquerel ! Un jury riche de ses parcours de vie bien variés donc, qui va avoir la lourde tâche de désigner en partie la nouvelle Miss France.