Amusez votre moitié avec cet amuse bouche mi-tarte mi-sucette de Saint Valentin, ultra facile à cuisiner

Pour un repas de Saint-Valentin ludique, ces mini tartes en forme de sucettes son très faciles à réaliser.

La Saint-Valentin approche et cette année, c'est décidé, on abandonne les traditionnels amuses bouches ou desserts de fêtes pour un peu plus d'originalité. Et si on troquait les petits fours servis à l'apéritif par quelque chose de plus créatif pour une entrée en matière ludique et légère ? Et si on revisitait la tarte aux pommes en dessert ? Originaires des États-Unis, ces petites gourmandises, que l'on aime salées ou sucrées, sont très amusantes à réaliser. Promis, cette recette ne vous fera pas perdre trop de temps en cuisine :

On les appelle "Pie Pops", ce qui signifie littéralement "Tarte Sucettes" en français. En forme de cœur, elles se déclinent selon vos goûts et selon vos envies. Mais avant de mettre la main à la pâte, un peu de matériel est requis : munissez-vous d'une vingtaine de piques à brochettes en bois et d'un emporte-pièce en forme de cœur (un cœur en carton suffira en plan B). Pour les ingrédients nécessaires, un rouleau de pâte brisée, un œuf et de la garniture salée ou sucrée selon les goûts :

Etaler un rouleau de pâte brisée sur un plan de travail légèrement fariné.

Découper 16 cœurs à l'emporte-pièce ou en plaçant le cœur en carton sur la pâte puis en découpant le contour à l'aide de la pointe d'un couteau.

Déposer la moitié (8 cœurs) sur une plaque de cuisson préalablement recouverte de papier sulfurisé.

Glisser les brochettes en bois au milieu des cœurs en pressant avec les doigts pour une meilleure tenue.

Garnir le milieu des cœurs, en laissant une petite marge sur le pourtour, de mélanges salés préalablement préparés (sauce tomate/thon, jambon/fromage râpé) ou d'ingrédients sucrés (confiture, pâte à tartiner, compote ou billes de pomme) selon vos envies. Ne pas trop garnir afin de pouvoir ensuite fermer les cœurs.

Couvrir chaque cœur garni avec l'autre moitié des cœurs mis de côté (les autres 8 cœurs).

Presser les bords de chaque cœur pour faire adhérer la pâte puis sceller les bords à l'aide des dents d'une fourchette.

A l'aide d'un pinceau, badigeonner de jaune d'œuf chaque cœur refermé.

Accessoirement, décorer d'épices différentes selon le contenant (graines de sésame pour une préparation salée, sucre coloré, sucre glace, noix de coco râpée ou mini billes comestibles pour une préparation sucrée)

Enfourner 10-15 minutes à 200°C puis laisser refroidir.

Les Pie Pops se dégustent tièdes ou froids. Vous pouvez multiplier le nombre de rouleau de pâte brisée et répéter l'opération selon vos appétits. Assurément, ces Pie Pops en forme de cœur vont laisser parler votre imagination et surprendre votre moitié ! Quelle meilleure façon de dire "Je t'aime" ?