Nuit Blanche 2024 : programme, carte et musées ouverts à Paris

NUIT BLANCHE. Amateurs d'art et de culture, voici un samedi soir qui risque de vous plaire. La 23e édition de l'événement parisien a lieu ce samedi 1er juin 2024. Découvrez le programme qui met à l'honneur les territoires dits "ultramarins".

[Mis à jour le 31 mai 2024 à 14h27] C'est parti pour la seconde édition printanière de Nuit Blanche ! La manifestation culturelle incontournable du Grand Paris est de retour ce samedi 1er juin 2024. Sous la direction artistique de Claire Tancons, cette 23e édition de Nuit Blanche "fait la part belle au foisonnement créatif des cultures ultramarines", rayonnant sur la capitale et dans une trentaine de communes de banlieue parisienne.

Au programme, une quinzaine de projets transdisciplinaires alliant art contemporain, musique, théâtre, danse mais aussi breakdance, skateboard et escrime... Car la Nuit blanche coïncide avec les Jeux olympiques de Paris 2024. La soirée, gratuite et ouverte à tous, va donc se conjuguer entre culture et sport. Pour rendre l'expérience plus enrichissante, n'oubliez pas de vous perdre volontairement dans les rues pittoresques de la capitale, connue pour son charme romantique et son architecture époustouflante. La Nuit blanche offre une occasion parfaite de redécouvrir ses trésors cachés sous un nouvel éclairage.

Quelle est la programmation de la Nuit Blanche en 2024 ?

Comme chaque année, l'événement culturel est une occasion pour de nombreux artistes de proposer diverses installations et performances, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, dans les espaces culturels, rues et musées de la capitale française. A Paris, vous pourrez découvrir, entre autres :

De la place de l'Hôtel de Ville à la place de la République, une déambulation collective de skateboards sonorisés intitulée WÉLÉLÉ !!! est proposée par l'artiste guadeloupéen Kenny Dunkan.

Le parc de Belleville sera investi par l'artiste parisienne Laura Henno avec le film Koropa tourné à Mayotte, questionnant les enjeux migratoires.

Au Carreau du Temple, le violoniste guadeloupéen Romuald Grimbert-Barré et la chorégraphe guyanaise Johana Malédon présenteront une création mêlant danse, escrime et musique, autour de l'œuvre du Chevalier de Saint Georges, illustre musicien et escrimeur de Guadeloupe.

A proximité de la chapelle de l'hôpital de la Pitié Salpetrière, l'artiste guyanaise Tabita Rezaire proposera une installation textile et vidéo monumentale intitulée L'art de naître.

Au cœur de la Butte Montmartre, place à une performance poétique de l'artiste polynésienne Orama Nigou et à l'installation picturale monumentale et performance d'Edgar Arceneaux.

Quels sont les musées ouverts à Paris pour la Nuit Blanche ?

Voici une liste non exhaustive des musées qui proposent un programme exceptionnel en nocturne, et gratuitement, durant la Nuit Blanche.

59 RIVOLI (1er arrondissement) : le squat le plus célèbre de Paris présente 6 étages d'ateliers d'artistes aux pratiques singulières , de 19h à minuit

(1er arrondissement) : le squat le plus célèbre de Paris présente , Bourse de Commerce (1er arrondissement) : Low Jack et Invernomuto présentent Mangrovia , un court métrage hypnotique dans l'univers de la mangrove martiniquaise, de 19h à minuit

(1er arrondissement) : Low Jack et Invernomuto présentent , un court métrage hypnotique dans l'univers de la mangrove martiniquaise, L a Conciergerie (1er arrondissement) : expérience acoustique et sensorielle à la Salle des gens d'Armes par Assoukrou Aké, Vincent Cardoso, Bastien David, de 21h à 1h

(1er arrondissement) : à la Salle des gens d'Armes par Assoukrou Aké, Vincent Cardoso, Bastien David, Musée des Arts et Métiers (2e arrondissement) : le collectif des Vues de l'Esprit et l'artiste et chercheur Ikse Maître présentent L'Œil du Soleil une installation monumentale de notre astre, de 19h à 1h

(2e arrondissement) : le collectif des Vues de l'Esprit et l'artiste et chercheur Ikse Maître présentent une installation monumentale de notre astre, La Gaîté lyrique (3e arrondissement) : une expérience cinématographique intense dans la salle 360 degrés par l'artiste Vergine Keaton et le collectif COAL, de 19h à 3h

(3e arrondissement) : une dans la salle 360 degrés par l'artiste Vergine Keaton et le collectif COAL, Carreau du Temple (3e arrondissement) : Saint-George en Mouvement(s) : Chevalier virtuose , spectacle musical avec création chorégraphique par Romuald Grimbert-Barré et Johana Malédon, mêlant musique baroque, danse contemporaine et escrime dans un opus musical et chorégraphique

(3e arrondissement) : , spectacle musical avec création chorégraphique par Romuald Grimbert-Barré et Johana Malédon, mêlant musique baroque, danse contemporaine et escrime dans un opus musical et chorégraphique Théâtre de la Ville - Sarah Bernhardt (4e arrondissement) : I CAN('t) BREATHE par Jean-François Boclé, Julien Boclé et Thierry Pécou, spectacle contemporain sur les conséquences psychosomatiques des traumas coloniaux, à 22h30 et 23h30

(4e arrondissement) : par Jean-François Boclé, Julien Boclé et Thierry Pécou, spectacle contemporain sur les conséquences psychosomatiques des traumas coloniaux, Musée du quai Branly Jacques Chirac (7e arrondissement) : Magie des contes créoles dans les jardins du musée mêlant danse et musique, par Ronald Cyrille, à 20h30, 21h30, 22h30, 23h30

(7e arrondissement) : dans les jardins du musée mêlant danse et musique, par Ronald Cyrille, La Cinémathèque française (12e arrondissement) : fabuleux voyage dans son musée Méliès , de 19h à 23h

(12e arrondissement) : fabuleux , Musée de la Poste (15e arrondissement) : Post(e) photographie - Carte blanche aux EpouxP Pascale et Damien Peyret, de 19h à 22h30

(15e arrondissement) : - Carte blanche aux EpouxP Pascale et Damien Peyret, Palais Galliera (16e arrondissement) : défilé punk rock déconstruisant les canons de masculinité par Soraya Thomas dans le square, de 20h à minuit

Quelle programmation en banlieue parisienne et au-delà ?

Cette grande manifestation d'art contemporain à ciel ouvert à Paris a une dimension métropolitaine, investissant également différentes communes du Grand Paris. Ainsi, cette année 2024, plus de 100 propositions artistiques sont à découvrir intra-muros et près de 150 propositions se tiennent dans plusieurs communes de la Métropole du Grand Paris. Explorer la carte de la Nuit Blanche pour trouver tous les événements

La ville de Rouen proposera aussi sa Nuit Blanche au travers d'une performance inspirée de la série "Métaphore du Pyékoko" signée par l'artiste martiniquaise Gwladys Gambie. La Guadeloupe et la Polynésie feront rayonner Nuit Blanche au-delà des océans.

Les festivités artistiques sont organisées le premier week-end de juin comme l'an dernier, soit dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juin 2024.