Paris Plages 2024 : baignade, farniente et activités sportives sur trois sites

PARIS PLAGES. La capitale se métamorphose en véritable cité balnéaire sur les deux sites habituels dont un nouveau : le canal Saint-Martin. Au programme, des animations sportives et culturelles et bien sûr, la baignade !

Une édition olympique et paralympique de Paris Plages est proposée aux touristes et Parisiens durant l'été, jusqu'au 8 septembre 2024. Cette année, Paris Plages prend place sur trois sites iconiques de Paris : le Canal Saint Martin, le Bassin de la Villette et les berges de la Seine rive droite.

Comme chaque année, Paris Plages propose à la fois de lézarder au soleil sur des transats, se rafraichir sous les brumisateurs ou encore de pratiquer le fitness, le yoga, jouer à des jeux de société géants ou encore aux boules. Pour les plongeons, c'est sur le site du Bassin de la Villette que ça se passe avec la piscine en extérieur, accessible gratuitement et sous surveillance. D'autres activités nautiques sont également proposées comme le kayak, le canoë, le paddle, le pédalo ou le bateau électrique. Enfin, tous les sites offrent la possibilité de prendre un verre ou se restaurer.

Quel est le programme de Paris Plages 2024 ?

Nouveauté de l'année 2024, ce ne sont pas deux mais trois sites principaux qui sont concernés par Paris Plages : jusqu'au 1er septembre, le canal Saint-Martin est également de la partie, nouveau lieu de baignade et d'activités. Les deux autres sites habituels sont toujours présents, et ce jusqu'au 8 septembre : les berges de la Seine rive droite pour les transats, parasols et les loisirs et le bassin de La Villette (dans le 19e arrondissement) pour la baignade et un large choix de sports (tir à l'arc, badmington mais aussi aviron, voile, kayak polo, stand up paddle, pirogues) pratiqué tous les jours.

Que faire sur le Canal Saint-Martin durant Paris Plages ?

Du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre 2024, tous les jours de 10 heures à 18h30, la Croisette parisienne du canal Saint-Martin propose une déambulation gratuite sur les deux rives, avec des plages et des terrasses de chaque côté et 7 escales : le Point Éphémère avec son boulodrome, le square Eugène Varlin avec ses cours d'arts énergétiques de 10h à 12h, le square Jemmapes pont Maria Casarès avec sa plage de bois avec transats et parasols, les bras Valmy et Jemmapes avec ses espaces de détente et de baignade, la baignade et les plages du virage au pied de la passerelle Bichat, le square des Récollets avec son espace de jeux géants, ping-pong et babyfoot et enfin, la place Poulmarch et son espace d'exposition en bord de quai.

Quelles sont les activités au bassin de La Villette ?

A l'occasion de Paris Plages, il est possible de piquer une tête dans le bassin de La Villette. Ce dernier accueille une structure flottante de 100 mètres de long, divisée en trois bassins, amarrée sur le quai de Loire, qui permet la baignade en eau naturelle à Paris. D'une surface totale de 1600 m² et aux différentes profondeurs, les trois bassins ont une capacité d'accueil de 500 personnes simultanément. La baignade est sous surveillance de maîtres-nageurs et avec des contrôles de qualité de l'eau quotidiens. Des bungalows, des douches et des sanitaires sont à disposition des baigneurs. L'entrée aux bassins de différentes profondeurs (une pataugeoire de 40 centimètres, un bain de 1,20 mètres et un grand bain de 2 mètres) est gratuite mais d'une capacité de 300 personnes maximum.

Les bassins de La Villette sur le canal de l'Ourcq. © Erez Lichtfeld/SIPA

Vous pourrez également essayer les nombreuses activités proposées sur la base nautique. Vous pourrez ainsi vous initier au canoë kayak, au paddle, au kayak polo, piloter un petit bateau électrique ainsi que vous promener le long du canal de l'Ourcq en pédalo ou pirogues hawaïennes. Pour les plus petits : une petite embarcation sur l'eau mais aussi de l'escalade, des trampolines, du baby-foot, de la pétanque, du tai-chi et des animations pour les 3-7 ans avec les Ludo Plages. Le site est ouvert jusqu'au 8 septembre du vendredi au samedi de 10 heures à 23h59 et du lundi au jeudi et le dimanche de 10 heures à 22 heures.

Que faire sur le Parc Rives de Seine pendant Paris Plages ?

Du mardi 6 août au dimanche 8 septembre 2024, tous les jours de 10 heures à 18h30, un petit air d'exotisme souffle sur la capitale grâce à Paris Plages avec de multiples espaces détente sur la rive droite de la Seine, entre le Pont Neuf et le Pont au change ! Les estivants peuvent s'offrir une longue et magnifique promenade sur les voies sur berges. Voie Georges Pompidou, on découvre plus de 100 transats, une cinquantaine de palmiers, des brumisateurs, des tables de pique-nique, des buvettes, des glaciers, mais également des jeux géants, de la pétanque au pied du pont Louis-Philippe, des grandes représentations de monuments parisiens, de la gym suédoise et des ateliers découverte du patrimoine.

Comme chaque année, les enfants ne sont pas les oubliés de Paris Plages, bien au contraire ! Un club enfant est accessible pour les 3-7 ans au bassin de La Villette comme sur la voie Pompidou. L'un des trois bassins de baignade à La Villette est par ailleurs conçu pour les enfants ! Au programme des installations pour vivre de grandes aventures comme des cabanes suspendues ou des mini-tyroliennes. Enfin, les enfants peuvent décider de se prélasser au soleil avec une B.D. grâce aux Bibliothèques hors les murs !