Cette petite station est l'une des plus ensoleillées de France, on y skie loin de la foule

Cette station de ski confidentielle bénéficie d'un microclimat ensoleillé exceptionnel en France.

Si la neige est enfin tombée aux sommets des montagnes de France, le soleil au plus bas dans le ciel au 1er janvier pourrait en décourager plus d'un à partir au ski durant les vacances de Noël. Heureusement, les stations alpines permettent de profiter du soleil durant une moyenne de 5 heures, surtout pour celles orientées plein sud. Parmi les plus ensoleillées de France, oubliez les colosses que sont Alpe d'Huez, Isola 2000, Pra Lou, ici on vous parle d'un domaine à taille humaine dans les Alpes où le microclimat est juste exceptionnel.

Au mois de janvier, les jours de beau temps, on y skie et on y bronze sous un soleil radieux plus de 7 heures en continu dans la journée. En février, on profitera de pas moins de 9h30 d'ensoleillement. Quant à ceux qui décident d'y partir au mois d'avril en fin de saison, ils bénéficieront de plus de 140 heures de soleil ! Cette station de ski à l'esprit village se distingue par un domaine international de 160 kilomètres qui fait rêver, reliant la France à l'Italie, où la neige est parfaite et le soleil est plus brillant qu'ailleurs. Bronzer tout en skiant loin de la foule, mais que demander de plus ?

Cette station de ski des Alpes du Nord perchée à 1 850 mètres d'altitude au cœur de la Haute-Tarentaise évolue dans une nature préservée, avec une architecture savoyarde, le tout dans un esprit convivial et familial. Si elle est orientée plein sud, la station de ski ne manque pas pour autant de neige, bien au contraire, elle bénéficie d'un enneigement record - mais aussi parfois d'un petit vent froid - grâce à son altitude relativement élevée allant jusqu'à 2 650 mètres.

La Rosière est donc la destination idéale pour tout amateur de glisse désireux de faire le plein de vitamine D dans une station de ski à taille humaine. Son domaine skiable international Espace San Bernardo qui relie la station à La Thuile en Italie permet en outre un mélange agréable des cultures durant l'expérience de glisse et à la table des restaurants. On profitera également d'un soleil généreux au cours des balades dans la région, à pied ou en raquette. Outre le ski, de nombreuses activités sont proposées telles que le snowboard, le ski de fond, les raquettes ou encore le spa, pour une pause bien-être bien méritée après l'effort. Qu'attendez-vous pour rejoindre cette irrésistible station de ski ?