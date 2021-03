QR code et Covid : un outil de réouverture des établissements fermés ?

QR CODE et COVID - Le gouvernement envisage l'usage du QR code comme outil pour aider à la réouverture des établissements culturels, des salles de sport ou des restaurants fermés en raison de l'épidémie de Covid-19. Comment sera-t-il utilisé ? A quoi servira-t-il ? Ce que l'on sait pour le moment.

[Mis à jour le 3 mars 2021 à 14h43] Ce mercredi 3 mars 2021, le gouvernement organise une réunion interministérielle à l'Élysée dans le but de préparer les conditions de réouverture des lieux publics actuellement fermés que sont les restaurants et les bars, les musées, les salles de spectacle, les cinémas ou encore les grands centres commerciaux.

Au cours de cette réunion, deux pistes sont à l'étude : d'une part, la mise en œuvre d'un pass sanitaire, qui recenserait le dernier test négatif (de 48 heures à 72h avant), l'éventuelle vaccination anti-Covid ou l'attestation de non-symptômes du titulaire se rendant dans ces lieux publics, et d'autre part un QR code placé à l'entrée de ces établissements, afin de remonter les chaînes de contamination au Covid-19.

Version améliorée du code-barres, le QR code est un graphique carré composé de modules noirs sur fond blanc qui sont une représentation d'une suite de chiffres ou de lettres codés. Le QR code stocke des informations, jusqu'à 2 kilo-octets de données, et les rend accessibles instantanément après avoir été scanné, d'où la définition de "QR" qui signifie "Quick Response" ("Réponse rapide" en français).

Le scan du QR code s'effectue à l'aide de l'appareil photo ou d'une application d'un smartphone ou d'une tablette. Il suffit de diriger la caméra en direction du QR code, de le scanner à l'aide de l'application ou de le photographier à l'aide de l'appareil photo, puis de consulter l'URL intégrée proposée sur l'écran.

Dans les restaurants et bars, salles de sport et autres établissements publics susceptibles de présenter un risque élevé d'exposition au Covid-19, l'usage de ce QR code proposé par le gouvernement permettrait d'être alerté, a posteriori, de la présence d'un cas positif au coronavirus au sein du même établissement.

Un décret publié le 12 février 2021 dans le JDD autorise les QR code à identifier les personnes qui se rendent dans les établissements recevant du public (ERP), pour le moment à partir de l'application TousAntiCovid. La CNIL estime que le dispositif respecte les règles de la protection des données personnelles puisque le QR code ne géolocalise, ni ne trace les déplacements de l'utilisateur et de plus, les données sont stockées de manière temporaire.

Ce QR code pourrait être scanné dans l'application TousAntiCovid ou dans le futur Pass sanitaire, qui lui même pourrait être couplé à TousAntiCovid, comme l'a souligné ce mardi 3 mars le ministre de la Santé Olivier Véran à l'Assemblée nationale : "Le numérique pourrait avoir toute sa place sur le sujet via l'application TousAntiCovid ou un autre moyen".

Afin de remplacer le "carnet de contact" mis en place à l'automne 2020, qui ne simplifiait pas la tâche aux restaurateurs, un QR Code pourrait être affiché à l'entrée des restaurants et bars, flashé par les clients munis d'un smartphone ou d'une tablette. Ce QR code permettra de remonter la chaîne de contamination dans le cas où un utilisateur ayant déjeuné ou dîné au même moment dans le restaurant se déclare positif au Covid-19, dans un délai de 3 jours. Une alerte sera alors envoyée à tous les utilisateurs concernés qui devront alors se faire tester et/ou s'isoler selon le niveau d'alerte proposé, en concertation avec Santé publique France et l'UMIH, le syndicat des hôteliers et restaurateurs. En savoir plus.

L'usage devrait être le même que dans les bars et les restaurants : à l'entrée de l'établissement culturel, les clients seront invités à scanner le QR code. Même usage, le QR code permettra de filtrer les entrées et remonter les chaînes de contaminations au Covid-19. A noter que de nombreux musées utilisaient déjà le QR Code pour fournir des explications complémentaires aux oeuvres exposées dans les collections permanentes ou lors d'expositions.

L'outil devrait être décliné également dans les salles de sport, dans les centres commerciaux et grandes surfaces actuellement fermées, et probablement dans d'autres lieux publics. La liste définitive n'a pour le moment pas été définie.

Si la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) est favorable à l'usage de cet outil numérique dans la fréquentation des lieux publics, elle a posé toutefois un bémol à son feu vert : il ne pourra pas être "rendu obligatoire dans les lieux dont la fréquentation est susceptible de révéler des données sensibles (lieux de cultes notamment)".

Pour le moment, aucune date n'a été avancée, et l'utilisation de ce QR code sera quoi qu'il en soit conditionnée par la réouverture des établissements culturels et restaurants. De plus, des tests doivent d'abord être effectués pour garantir son efficacité. "Emmanuel Macron veut donner une perspective positive, après 4 ou 6 semaines difficiles. Dire qu'au mois de mai, on pourra peut-être desserrer l'étau et qu'on s'y prépare dès maintenant" a confié à BFMTV une source proche du gouvernement.