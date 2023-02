"Grève RATP : vers une grève illimitée à partir du 7 mars ?"

GREVE RATP. Après la mobilisation du 16 février contre la réforme des retraites qui a occasionné quasiment aucune perturbation de trafic, les syndicats de la RATP se joignent à la grève totale et reconductible du 7 mars 2023, pour "mettre la France à l'arrêt".

[Mis à jour le 16 février 2023 à 15h22] L'intersyndicale de la RATP (CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA) a appelé à une grève reconductible contre la réforme des retraites à partir du mardi 7 mars "afin de peser encore plus fort et gagner le retrait de ce projet de loi", clament-ils dans un communiqué. "Si le gouvernement n'entend toujours pas la détermination des travailleurs, de la jeunesse et de tous ceux qui soutiennent ce mouvement unitaire pour exprimer leur colère face à cette nouvelle injustice, il devra assumer le blocage de l'économie dans notre pays."

​​​​​​​On ne sait pour l'instant pas comment cet appel se traduira en termes de perturbations à la RATP, même si les blocages risquent d'être très importants. Cette mobilisation nous rappelle forcément la grève qui avait paralysé le rail français durant deux mois en 2019, lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites qui avait été avortée à cause de la crise sanitaire du Covid-19. De plus, le mouvement social pourrait être reconduit aisément à la RATP grâce à un préavis de grève "à durée illimitée" déposé au mois de décembre 2019 par les syndicats de la RATP, comme le mentionne TF1 Info.