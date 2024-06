Six planètes bientôt visibles dans le ciel, voici comment bien observer cet événement rare

L'événement se produit rarement, ne manquez pas l'alignement de six planètes visible lundi 3 juin dans notre ciel.

C'est l'expression consacrée lorsqu'un projet se passe sans accroc : l'alignement des planètes. Lundi 3 juin, ce ne sera plus une métaphore, mais bel et bien une réalité puisque les astrophysiciens annoncent que six planètes seront alignées ! Il s'agit de Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les Anglo-saxons parlent de "Parade des Planètes" tant cet événement est aussi rare que spectaculaire.

Mais qu'entend-on par "alignement des planètes" ? D'abord, il faut rappeler que dans notre système solaire, les planètes comme la Terre tournent en permanence autour du Soleil. A force de tourner, avec le temps, elles finissent par se retrouver sur une même ligne de vue depuis la Terre. C'est ce qui va se passer le 3 juin, au petit matin pour les Français : ces six planètes, qui sont toutes en orbite sur un même plan, seront en fait du même côté du Soleil.

Comme chaque planète se déplace à une vitesse différente en fonction de sa distance par rapport au Soleil, cet "alignement" avec les six planètes sera d'une relative courte durée. Quand on écrit " relative ", c'est parce que tout a commencé le 31 mai, et qu'il y aura une séance de rattrapage les 4, voire le 5 juin. En revanche, ce qui est certain, c'est que le phénomène sera vraiment le plus visible le 3 au matin.

Bien sûr, il faudra des jumelles puissantes ou mieux un télescope pour profiter du spectacle, et faire un tir groupé. Mais… à l'œil nul, il sera déjà possible d'en voir plusieurs. En sachant que d'abord Mercure et Jupiter seront très basses dans le ciel. Tout proche du lever du soleil. Ensuite, Uranus sera assez sombre, tandis que Neptune ne sera pas plus visible qu'une étoile puisqu'elle se situe à quelque quatre milliards de kilomètres de la Terre. La bonne nouvelle, c'est que Mars et Saturne devraient donc être visibles à l'œil nu. A condition évidemment que la météo s'y prête puisqu'il faut un minimum de nuages...

Pour nous aider à les repérer, en cas de ciel dégagé, on peut compter sur la Lune. Depuis vendredi, le satellite de la Terre est juste en dessous de Saturne, et chaque jour, elle va descendre le long de cet alignement des planètes. Lundi 3 juin, au petit matin, la Lune sera sous Mars. Plus haut dans le ciel, il y aura Saturne, et entre les deux, à peine visible, ce sera Neptune. Sous la Lune, en descendant vers le lever du soleil, on trouvera Mercure et Jupiter. Comme Neptune, Uranus sera difficile à distinguer.

Ce qui est exceptionnel ce 3 juin, c'est que cette "parade planétaire" concerne six planètes. Habituellement, et ça arrive plusieurs fois par an, on peut distinguer deux ou quatre planètes au même moment. A partir de cinq planètes, cela devient plus rare, et six, c'est carrément exceptionnel puisqu'il faut rappeler que notre système solaire compte huit planètes. Et comme la Terre ne peut évidemment pas apparaître dans le ciel, il ne manque que Venus. Cette dernière est la première à apparaître à la tombée de la nuit, et à disparaître au lever du soleil. Voilà pourquoi elle n'est pas visible pour nous autres Terriens.