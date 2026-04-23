C'est le champ le plus photographié de France, le moment idéal pour le visiter arrive bientôt

Voici nos conseils pour profiter du plus beau champ de France au meilleur moment.

Lorsque l'été s'installe et que la lavande colore la Provence, des milliers de visiteurs se ruent dans ce champ que le monde entier nous envie. Icône absolue du sud de la France, cette image de carte postale déferle sur les écrans chaque été. Mais pour s'y rendre au pic de floraison, lorsque le calme règne encore, il faut viser juste.

La vision est magique : dans ce vallon encaissé, des rangées de lavande parfaitement alignées s'étendent au pied d'un monastère de pierre. Si ce décor est le plus célèbre de la Provence, c'est parce que l'architecture du XIIe siècle de l'édifice et la couleur violet électrique des fleurs contrastent prodigieusement. Pour profiter de ce spectacle sans la foule des grands jours, le créneau parfait approche à grands pas !

L'Abbaye Notre-Dame de Sénanque, dans le Luberon, avec son célèbre champ de lavande en pleine floraison. © Aleh Varanishcha - stock.adobe.com

Ce lieu emblématique, c'est l'abbaye Notre-Dame de Sénanque, située à deux pas de Gordes, désigné "plus beau village du monde" par le magazine américain Travel + Leisure. Fondée en 1148, cette merveille cistercienne primitive abrite toujours des moines qui entretiennent ce paysage unique. Si l'abbaye se visite en partie, c'est surtout son cadre naturel qui attire les photographes du monde entier dès que la lavande fleurit.

Pour éviter la cohue, visez la dernière semaine de juin ou la première de juillet. A cette période, la lavande est en pleine floraison mais les grands flux de départs en vacances n'ont pas encore saturé les routes du Vaucluse. Dans tous les cas, profitez-en avant la mi-juillet : une fois les moines au travail pour la coupe, le paysage change radicalement de visage.

Le secret de pro ? Arriver sur place avant 9 heures du matin. A cette heure, la lumière rase souligne les volumes de l'abbaye sans écraser les couleurs, et vous aurez le site pour vous seul avant l'arrivée des premiers bus de touristes.

L'intérieur de l'abbaye Notre-Dame de Sénanque se dévoile lors de visites guidées qui plongent dans le quotidien des moines. © travelview - stock.adobe.com

Le calme reste la règle d'or dans ce lieu de méditation. Il est donc crucial de respecter les zones d'accès et de ne pas piétiner les cultures pour un simple selfie. Une fois la visite terminée, n'hésitez pas à prendre de la hauteur sur les sentiers de randonnée qui surplombent le vallon pour une vue d'ensemble plus spectaculaire. C'est là que vous prendrez vos plus beaux clichés !

Prévoyez une escale de 2 heures sur place. L'accès au site est gratuit pour admirer les extérieurs, mais la visite de l'abbaye (cloître, dortoir, abbatiale) est payante (8 euros) et s'effectue de préférence sur réservation. Pour y accéder, privilégiez la route départementale D177 depuis Gordes : la descente offre des points de vue imprenables sur le vallon. Enfin, n'oubliez pas que le site ne dispose que d'un petit parking : une raison de plus pour suivre notre conseil et arriver avant l'ouverture de 9h30 !