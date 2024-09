C'est le nouveau "monument préféré des Français", un choix des internautes très improbable

Étonnant. Ce fleuron de notre patrimoine sportif a été désigné monument préféré des Français pour l'année 2024.

L'émission "Le monument préféré des Français" présentée par Stéphane Bern sur France 3 récompense chaque année un joyau de notre patrimoine parmi une sélection de 14 sites de nos régions dont la diversité peut parfois surprendre. Cette année, les internautes devaient choisir entre le lotissement avant-gardiste de Le Corbusier ou bien le château de Fontainebleau, "la demeure des Rois" d'Île-de-France. Parmi les sites historiques et les vieilles pierres, un site radicalement différent était présent dans la sélection. Surprise, c'est celui-ci qui a conquis le cœur du public !

Succédant au château fort de Sedan, élu l'an passé monument préféré des Français, ce site qui accueille la plus prestigieuse des courses automobiles depuis plus d'un siècle a remporté le titre ce mercredi 18 septembre. Il s'agit du mythique circuit des 24 Heures du Mans. "Les 24 Heures du Mans, c'est ces 100 ans de duel, de grandes marques, de légendes, de pilotes de légende" s'est réjoui Pierre Fillon, le président de la société organisatrice au micro de France Bleu Maine, à l'annonce de la nouvelle.

L'aventure de cette course folle qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie a commencé le 26 mai 1923, lorsque le journaliste automobile Charles Faroux, l'ingénieur Georges Durand et l'industriel Emile Coquille, trois membres de l'Automobile club de l'Ouest (ACO), ont lancé une épreuve sportive d'un nouveau genre, baptisée initialement "Grand Prix d'Endurance" : une course automobile sur circuit d'une durée de 24 heures sans arrêt, ni pause, pour que les constructeurs puissent tester leurs modèles. 33 voitures équipées de deux personnes participeront à cette première course avec courage et audace, dans le but de remporter la coupe Rudge-Whitworth. Des Chenard et Walcker, des Lorraine-Dietrich, des Bugatti, une Bentley... Le grand public a pu admirer des véhicules prestigieux défiler sur ce circuit permanent de la Sarthe, long de plus de 17 km. Le succès est immédiat, un mythe est né.

Depuis, les meilleurs pilotes se battent pour participer aux 24 Heures du Mans. Des stars du cinéma y ont même participé, de Paul Newman à Michael Fassbender dans une Porsche 911 en passant par Jean-Louis Trintignant ou Patrick Dempsey. Le public, des centaines de milliers de spectateurs venues parfois de très loin, se presse aux portillons chaque année pour admirer les plus grandes écuries. Les 24 Heures du Mans sont devenues un tremplin pour expérimenter des technologies de pointe. "On a été les premiers à avoir l'hybride, on va développer l'hydrogène, on va aller vers une course zéro émission", a ajouté le président de l'ACO au micro de France Bleu Maine.

Enfin, les 24 Heures du Mans, ce n'est pas qu'un circuit qui fait la fierté de la Sarthe et de toute la région Pays de la Loire. C'est également un musée qui abrite un parcours permanent de plus de 100 véhicules de collection et 350m² d'expositions temporaires. Dans les semaines qui suivent, le président de l'ACO a confié qu'ils allaient en faire "un des plus grands musées du sport automobile au monde"... A bon entendeur !