Ticket restaurant : comment dépasser le plafond de 25 euros sur un achat ?

TICKET RESTAURANT. Depuis le 1er octobre 2022, le plafond journalier du ticket restaurant a été relevé de 19 à 25 euros. Ceux qui souhaitent régler une somme supérieure à ce montant sur un achat alimentaire peuvent le faire en associant leur carte restaurant à leur compte bancaire. Mode d'emploi.

[Mis à jour le 3 octobre 2022 à 12h38] Alors que le plafond journalier du ticket restaurant a été réhaussé à 25 euros, il reste insuffisant pour ceux qui ont à régler une addition salée au restaurant ou de grosses courses au supermarché. Bonne nouvelle, il existe désormais une astuce pour régler une addition ou un achat alimentaire supérieur à 25 euros au restaurant ou au supermarché sans avoir recours à deux moyens de paiement.

En une seule transaction, votre application de carte ticket-restaurant Sodexo, Edenred ou Swile propose désormais de lier votre carte bancaire à votre compte. Avec ce nouveau procédé, lors de la transaction, 25 euros sont débités de votre compte titres-restaurant, le reste de votre compte bancaire !

Avec Edenred, vous pouvez compléter votre paiement avec votre carte bancaire de 50 euros maximum par transaction. Mode d'emploi Edenred.

par transaction. Mode d'emploi Edenred. Avec Sodexo, vous pouvez régler jusqu'à 55 € "avec votre seule carte Pass Restaurant vos courses dans les commerces et restaurants éligibles". En effet, Sodexo autorise autorise un complément de paiement en carte bancaire allant " jusqu'à 30 euros par addition". Mode d'emploi Sodexo.

par addition". Mode d'emploi Sodexo. Avec Swile, vous pouvez définir le montant maximal du dépassement que vous voulez autoriser avec votre carte bancaire par transaction. Mode d'emploi Swile.

Le plafond du ticket restaurant de 25 euros par jour est une nouvelle mesure appliquée le 1er octobre 2022, dans le cadre du projet de loi de finances voté au Parlement le 3 août 2022, qui a pour objectif de soutenir le pouvoir d'achat des Français. "Jusqu'au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code", indique le texte de loi publié au Journal officiel. Quel achat alimentaire peut-on faire avec ce nouveau plafond ? Où utiliser le nouveau plafond de 25 euros ? Peut-on l'utiliser les week-ends et jours fériés ?

Quels produits peut-on acheter au supermarché avec un ticket restaurant ?

Les tickets restaurant peuvent servir à payer toutes les courses alimentaires, même les produits non transformés (riz, pâtes, gâteaux de petit-déjeuner, conserves, surgelés), ce qui n'était pas le cas avant (seuls les plats cuisinés frais étaient acceptés). Seule exception concernant les boissons : il est toujours impossible d'acheter de l'alcool avec des tickets restaurant.

Publié au Journal Officiel, le texte de loi stipule effectivement au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 que "jusqu'au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné".

Quand peut-on utiliser le ticket restaurant déplafonné à 25 euros ?

L'utilisation du ticket restaurant et de la carte restaurant est possible les week-ends et les jours fériés. Les titres restaurants sont remis par l'employeur aux salariés et 4,8 millions de personnes peuvent les utiliser pour payer des produits alimentaires dans 240 000 restaurants ou supermarchés.

Où utiliser le plafond de 25 euros de mon ticket restaurant ?

Le plafond de 25 euros du ticket restaurant s'applique "dans les restaurants mais aussi pour les achats alimentaires en magasin ou supermarchés", précise le gouvernement. Pour récapituler, il est donc utilisable dans les restaurants traditionnels, supermarchés, épiceries, détaillants en fruits et légumes, fast-food, magasins alimentaires, charcuterie, traiteur, boulangerie, établissements en self-service, grandes surfaces, hôtels-restaurants.

Malgré la facilité d'usage du ticket restaurant, n'oubliez pas que, pour rappel, les restaurants et commerçants ne sont pas tous obligés d'accepter votre titre restaurant ! Avant de vous aventurer dans une enseigne, vérifiez qu'elle fait partie de la liste des restaurants qui l'accepte. Rendez-vous sur les sites Internet des prestataires émetteurs comme la plateforme Edenred, qui gère les tickets restaurants, et renseignez une adresse ou un lieu.

Qui a le droit au ticket restaurant ?

Le ticket restaurant est un titre papier, une carte à puce prépayée ou une application mobile remis aux salariés à temps plein ou partiel, intérimaires ou stagiaires, qui ne disposent pas d'une cantine ou d'une salle de restauration sur leur lieu de travail.

Il revient à l'employeur de décider du montant du ticket restaurant de son salarié. En moyenne, la valeur faciale des tickets restaurant émis en 2021 s'élevait à 7,70 euros, selon les chiffres de la Commission nationale des titres-restaurants. Depuis le 1er septembre 2022, la part employeur du titre-restaurant exonérée s'établit à 5,92 euros et la valeur faciale maximum est fixée à 11,84 euros.

Le ticket restaurant est-il valable en télétravail ?

Les modalités d'usage du ticket restaurant ne changent pas pour les télétravailleurs, qui continuent de bénéficier des titres restaurants.