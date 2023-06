Nous nous y prenons mal depuis des années : ne faites pas cette erreur lorsque vous décongelez de la viande hachée surgelée

Beaucoup de personnes utilisent de l'eau chaude pour décongeler rapidement leur viande hachée. Mais cette méthode est une erreur monumentale. Surtout quand il fait chaud, cette pratique peut conduire à une intoxication alimentaire.

Lorsque vous voulez utiliser de la viande hachée congelée, les morceaux peuvent être collés les uns aux autres. Dans ce cas, la décongélation devient plus difficile et prend du temps. Pour nous faciliter la tâche, nous sommes nombreux à passer la viande sous de l'eau chaude mais c'est une très mauvaise idée !

En effet, décongeler de la viande hachée (ou tout autre type de viande) dans de l'eau chaude n'est pas recommandé pour plusieurs raisons :

Croissance bactérienne : Les températures chaudes peuvent favoriser la croissance de bactéries dangereuses, notamment sur la surface de la viande qui se réchauffe plus rapidement que l'intérieur. Cela peut conduire à des risques d'intoxication alimentaire. Perte de qualité : L'eau chaude peut en réalité "cuire" la surface de la viande, ce qui peut entraîner une perte de qualité, de texture et de saveur. Inégalités de décongélation : L'eau chaude peut faire fondre l'extérieur de la viande beaucoup plus rapidement que l'intérieur, ce qui peut conduire à des zones encore gelées à l'intérieur de la viande alors que l'extérieur est déjà complètement décongelé. Cela peut entraîner une cuisson inégale lorsque vous essayez de cuire la viande.

COMMENT DÉCONGELER LA VIANDE HACHÉE DE FAÇON SÛRE ?

Vous pouvez retirer la viande hachée de votre congélateur et la placer dans votre réfrigérateur pour la décongeler. Pour cela, il suffit de la mettre dans le réfrigérateur la veille. La viande hachée qui dégèle lentement dans le réfrigérateur vous permet de l'utiliser en toute sécurité et de conserver sa saveur.

Si vous avez oublié de sortir votre viande la veille et que vous souhaitez la décongeler rapidement, vous pouvez choisir la méthode de décongélation dans de l'eau froide. Mettez la viande dans un sac plastique et placez-le dans un récipient rempli d'eau froide. La viande se décongèlera rapidement dans l'eau. Cependant, si vous choisissez cette méthode, il est important d'utiliser la viande immédiatement après la décongélation.

Autre méthode : utiliser un micro-ondes pourvu d'une fonction décongélation. Attention ce n'est pas le cas de tous les micro-ondes et si le vôtre n'est pas compatible vous allez cuire la viande et non la décongeler, ce qui la rendra infecte. Et même si votre micro-ondes dispose d'une fonction décongélation, évitez de trop chauffer la viande et veillez à la cuisiner immédiatement après l'avoir décongelée.

COMMENT BIEN CONGELER LA VIANDE HACHÉE

La meilleure façon de décongeler de la viande hachée congelée est de la congeler correctement. Lors de l'achat de la viande, vous pouvez la diviser en portions appropriées et congeler chaque portion séparément. De cette manière, vous pouvez simplement décongeler la portion dont vous avez besoin lorsque vous en avez besoin.