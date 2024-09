L'automne est arrivé, voici les légumes de saison à choisir quand vous faites les courses

Voici les légumes de l'automne à privilégier au (super)marché, et nos idées pour les cuisiner.

Nous sommes entrés officiellement dans la saison automnale, l'occasion de revoir notre assiette pour y incorporer les fruits et légumes de saison. Sur les étals des marchés et supermarchés, les couleurs et saveurs des légumes de l'automne rendent la saison froide un peu plus réconfortante. Ces légumes sont généralement économiques et ont l'avantage de se cuisiner facilement et en grande quantité, que ce soit en gratin, en soupe ou en purée.

Les stars de la saison sont sans conteste la famille des courges : citrouille, potimarron, potiron, courge butternut ! Saviez-vous que leur chair orangée et sucrée regorgent de bêta-carotène, qui aide à limiter le vieillissement cutané ? La courge se cuisine en gratin, en crumble, dans les pâtes ou en velouté, et toute ces variétés de cucurbitacées se marient très bien avec la cannelle et la noix de muscade, dans la préparation de délicieux cakes, gâteaux ou tartes. Lasagnes à la courge, velouté de potimarron aux châtaignes, gratin de butternut et lardons, crumble de potiron à la noisette, tarte salée au potimarron, courge rôtie au parmesan... Mais aussi cheesecake au potiron et speculoos, muffins au potimarron et pépites de chocolat, crème brûlée au potiron pour les versions sucrées !

Bien sûr, l'automne, c'est la saison préférée des amoureux des champignons : cèpes, bolets jaunes, girolles, chanterelles, trompettes de la mort, pieds de mouton, lactaires, grisets et oronges vraies. C'est le moment par ailleurs de les cueillir dans les bois ! Avec ces merveilles, à vous les risotto aux cèpes, les veloutés de potimarron aux girolles, le butternut aux chanterelles, les omelettes ou œufs cocottes aux cèpes, la poêlée de champignons et d'oignons, pâtes aux bolets et au roquefort, pleurotes à l'ail....

Enfin, on ne pourra pas faire l'impasse sur les choux (frisé, rouge, chinois, blanc, chou-fleur), le navet, le rutabaga, le panais, le topinambour, la patate douce, les salsifis, la carotte, le céleri, le fenouil, le poireau, le brocoli, les épinards, les haricots verts, le concombre, la betterave, le maïs doux et différentes sortes de laitues, dont l'endive, la mâche ou la laitue iceberg. Velouté de carottes, fondues de poireaux, brocolis sautés à l'ail, soupe de panais à la pomme de terre, endives braisées à l'ail ou au curry... Les possibilités de recettes sont infinies.

Tous ces légumes de l'automne, riches en vitamines et minéraux, sont parfaits pour être transformés en des plats copieux, aromatiques et qui réchauffent de l'intérieur. Maintenant que nous vous avons bien inspirés, êtes-vous prêts à aller au (super)marché et sortir le tablier ?