Ce gâteau aux pommes change de l'ordinaire avec cet ingrédient que les mammas italiennes connaissent bien

Pour une saveur plus originale, on opte pour cette recette de gâteau aux pommes à l'italienne.

Classique de la pâtisserie française, le gâteau aux pommes est apprécié pour sa saveur et son parfum réconfortants l'hiver. S'il est composé généralement d'une pâte, de pommes aux variétés différentes - de la Golden Delicious à la Reinette-, de sucre, d'œufs, de farine, de beurre et de levure, un arôme particulier finit de le sublimer. Si la cannelle, la vanille et la muscade sont les épices les plus utilisées, le gâteau aux pommes connaît une version plus aromatisée dont seules les mammas italiennes ont le secret.

Prêts à apporter une touche plus méditerranéenne à votre gâteau aux pommes ? Commencez par laver et éplucher 3 grosses pommes (environ 600 grammes). Coupez-en deux en fines tranches et une en petits cubes. Tamisez 190 grammes de farine de type 00 (la favorite des Italiens) avec 90 grammes de fécule de pommes de terre et un sachet de levure chimique pour dessert. Mettre la préparation de côté.

Sortez un grand bol et fouettez 3 œufs de taille moyenne qui auront été sortis du frigo en avance pour qu'ils soient à la température ambiante. Ajoutez 175 grammes de sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, de consistance légère et mousseuse. Ajoutez 125 grammes de yaourt nature, là aussi à température ambiante, un élément très important pour la réussite de la recette ! Mélangez, puis ajouter un zeste d'un demi-citron, une cuillère à café d'extrait de vanille (ou un sachet de vanilline) et donnez un coup de fouet brièvement, puis ajouter la moitié des farines tamisées. Ajouter 70 grammes d'huile d'arachide à la préparation.

C'est à cette étape de la recette qu'entre en scène l'ingrédient secret des mammas italiennes. On émiette 6 biscuits amaretti, ces délicieux petits gâteaux italiens traditionnels, à la saveur d'amande amère très caractéristique. On les incorpore à la préparation puis on ajoutera enfin le reste du mélange de farines, jusqu'à l'obtention, encore une fois, d'une pâte moelleuse et mousseuse. On ajoute les petits cubes de la pomme au mélange.

Place au four que l'on aura préchauffé à 180°C ! Versez le mélange mousseux dans un moule à cake d'environ 26 centimètres préalablement beurré et fariné. Répartissez les tranches des deux autres pommes sur la surface du gâteau. Enfournez pendant environ 45 minutes en surveillant la cuisson avec le test du cure-dent. Si nécessaire, n'hésitez pas à prolonger de quelques minutes. Attention à ce que la surface du gâteau ne noircisse pas sur la fin, autrement recouvrez-la de papier aluminium.

Lorsque votre gâteau aux pommes est prêt, laissez-le refroidir (l'idéal est de le laisser reposer environ une heure) et saupoudrez-le de sucre glace selon vos préférences. Cette tarte aux pommes italienne à la douce saveur de l'amaretto se conserve trois jours à température ambiante. Bon appétit !