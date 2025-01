Ce simple geste permet d'obtenir la bonne quantité de pâtes à mettre dans l'assiette

La bonne quantité de pâtes n'est pas celle indiquée sur l'emballage, ce simple geste suffit à viser juste selon un médecin.

Ah, les pâtes ! S'il est un aliment de base de la cuisine italienne, les Français en sont également tombés amoureux pour leur simplicité et leur gourmandise. En plus d'être économiques, elles sont rapides à cuire, faciles à cuisiner, et épousent des formes créatives infinies, des spaghettis aux macaronis, en passant par les orecchiette. Le plaisir gustatif procuré, associé à des sauces comme la bolognaise, la carbonara ou le pesto, nous donne envie d'en consommer en grande quantité. Mais face à tout cet enthousiasme, les nutritionnistes alertent sur la quantité à mettre dans l'assiette pour qu'elles ne représentent pas un risque pour la santé.

Faïza Bossy, médecin généraliste et nutritionniste, a confié au Figaro le juste dosage à adopter, et ce n'est pas celui que l'on croit. S'il est souvent indiqué sur les paquets de pâtes de cuire 100 grammes par personne, c'est un conseil à ne pas prendre au pied de la lettre car "il convient à une personne de 70 kilos, mais en deçà de ce poids, il faut revoir les quantités à la baisse", alerte-t-elle. Mais alors comment faire ? La médecin nutritionniste recommande d'utiliser sa main et non pas la balance pour peser les pâtes. "Une petite poignée suffit amplement", a-t-elle indiqué au Figaro.

Ce que l'on ajoutera sur les pâtes aura bien évidemment tout autant d'importance. On privilégiera les sauces à base de produits frais et on consommera occasionnellement les sauces industrielles. "Elles sont trop grasses, trop sucrées et trop salées. Ce qui peut entraîner, en cas d'excès et de manque d'activité physique, une hypertension artérielle, une prise de poids et des troubles digestifs", alerte Faïza Bossy. S'il est possible de consommer ce féculent riches en vitamine B et en magnésium tous les jours, il est préférable de l'accompagner de protéines et de légumes, en portion raisonnable (un tiers de quantité de chaque).

Enfin, si vous voulez réaliser le combo parfait pour prendre soin de votre santé, on ne saurait trop vous recommander de consommer des pâtes complètes à semi-complètes qui favorisent un meilleur transit, de privilégier une cuisson al dente qui libère plus lentement les sucres dans le sang, et enfin, d'associer vos pâtes à des sauces à base de tomates ou d'herbes, plutôt que de fromage ou de crème... A bon entendeur !