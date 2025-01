Cette recette de soupe brûle-graisses est à la fois efficace et délicieuse, facile à faire avec de simples légumes

Ce bouillon de légumes simplissime à réaliser est parfait pour éliminer les calories des fêtes.

Les fêtes de fin d'année sont terminées et il est venu le temps de détoxifier le corps des excès de gras et de sucre. Adieu foie gras, raclettes, tartiflettes, chocolats et bûches glacées, place à la soupe brûle-graisses pour évacuer ce trop-plein de nourriture, et par la même occasion, rebooster le système immunitaire en cette période de grand froid.

Oubliez les tisanes minceurs ou les monodiètes qui consistent à ne manger qu'un seul aliment à chaque repas. On met le cap sur des aliments qui facilitent la digestion des graisses et la vidange de l'estomac. Chou, tomates, poivrons, carottes, céleris, oignons... Ces 6 légumes à haute teneur en fibres et faibles en calories sont parfaits pour ces rôles, et en plus, ils favorisent la satiété. Cerise sur le gâteau, ce sont des légumes de saison pas chers que l'on trouve dans tous les supermarchés.

Prêts à réaliser votre soupe brûle-graisses ? Vous aurez besoin d'un demi chou vert, d'un gros oignon, de 3 carottes, de 2 branches de céleri, de 2 poivrons verts ou rouges, de 6 belles tomates fraîches, de 2 gousses d'ail et d'épices au choix comme le curcuma, le paprika, le poivre ou le gingembre, qui contribuent à brûler les calories au repos.

Commencer par laver tous les légumes. Hacher le chou et couper les autres éléments en morceaux de taille moyenne. Portez à ébullition un litre d'eau dans une grande casserole et faire revenir l'oignon et l'ail pendant 2 minutes, avec un peu d'huile d'olive. Ajouter ensuite les carottes, poivrons et céleris à la préparation. Cuire pendant 5 minutes en remuant de temps en temps. Place ensuite au chou et aux tomates (et un cube de bouillon de légumes si nécessaire en plus) et attendre que tous les légumes soient bien immergés dans le liquide. Ajouter enfin les épices de votre choix.

Couvrir la casserole et laisser mijoter à feux doux durant 30 à 40 minutes. Au moment de servir, tous les légumes doivent être bien tendres. Cette soupe se mange seule au déjeuner, mais au dîner, il est possible de la compléter avec des légumineuses comme les pois chiches ou les lentilles ou de l'accompagner de protéines maigres.

Cette soupe tombe à poing nommé après les fêtes car elle est particulièrement préconisée dans le cadre de régimes à court terme, dont le but est d'éliminer les excès et perdre rapidement du poids. Pour compléter l'élimination de vos graisses, il est recommandé de boire beaucoup d'eau en petites quantités et régulièrement, jusqu'à atteindre 2 litres d'eau par jour. Enfin, ne négligez pas la pratique d'une activité physique régulière. Elle apporte non seulement de la vitalité à votre corps, mais contribue aussi à la régulation émotionnelle, diminuant l'envie de se jeter sur du gras ou du sucre. A bon entendeur !