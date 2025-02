Le fromage sera meilleur et restera frais plus longtemps avec cette méthode, c'est l'astuce parfaite pour éviter les moisissures

Conserver son fromage peut s'avérer délicat. Mauvaises odeurs, goût altéré, texture caoutchouteuse... Autant de désagréments qu'il est pourtant facile d'éviter avec ces quelques conseils.

Qui n'a jamais été gêné ou dégouté par l'odeur d'un fromage contaminant tout le réfrigérateur ? Ou déçu en découvrant la texture caoutchouteuse de son camembert favori laissé trop longtemps à l'air libre ? La conservation du fromage n'est pas toujours un long fleuve tranquille...

Pourtant, quelques astuces de professionnels suffisent à éviter bien des déconvenues. Commençons par l'évidence : dans la majorité des cas, le fromage se conserve mieux et plus longtemps au frigo, entre 6 et 8°C idéalement. Mais attention, pas question de le laisser en contact direct avec l'air froid et asséchant du réfrigérateur, au risque de le voir perdre toute son humidité et diffuser ses arômes les plus forts ! Vous risqueriez de déclencher un conflit familial si le fumet de votre roquefort favori a gagné tout le frigo et "contaminé" la crème dessert de votre petit dernier ou le plat cuisiné par votre cher et tendre.

La solution ? L'emballage bien sûr. Evitez à tout prix les films plastiques ou les emballages en plastique des supermarchés. A la place, gardez précieusement le papier du fromager, bien plus efficace que le film plastique ou l'aluminium pour maintenir le taux d'humidité optimal. Enveloppez soigneusement votre fromage avant de le placer dans le bac à légumes.

Frais mais pas trop, c'est le meilleur endroit pour conserver votre fromage ! Les légumes et fruits à proximité dégageront une légère humidité, propice à la préservation des saveurs. Si vous n'avez pas de papier venant du fromager ou de votre boucher, vous pouvez le remplacer efficacement par du papir sulfurisé. Si vous manquez de place pour tous les ranger ou accumulez les formages entamés, les boîtes hermétiques en verre sont aussi recommandées. Elles seront parfaites pour protéger les restes d'un plateau de fromages, en remettant chaque variété dans son emballage d'origine.

En l'absence de frigo, certains fromages secs comme le parmesan ou le comté se satisferont d'un stockage à température ambiante pendant une semaine à dix jours maximum, en évitant la chaleur. La durée de conservation variera selon le type de fromage, de 2 semaines maximum pour les pâtes fraîches et les fromages frais de vache, brebis ou chèvre, à 4-10 mois pour les pâtes dures, en passant par 1 à 3 semaines pour les pâtes molles et 5 à 7 semaines pour les pâtes fermes.

Pensez à sortir vos fromages environ 30 minutes avant dégustation pour que leurs arômes s'expriment de manière optimale autour de 17-18°C. Enfin dernière astuce si vous avez des restes, la congélation ! Elle est possible sans problème pour la plupart des pâtes dures type emmental ou comté et des pâtes molles comme le camembert.