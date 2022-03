"Guide Michelin 2022 : la liste des restaurants étoilés en France"

GUIDE MICHELIN. 627 restaurants font désormais partie de la liste des restaurants étoilés avec deux nouveaux 3 étoiles, six nouveaux deux étoiles et 41 nouveaux une étoile. Découvrez le classement du Michelin.

[Mis à jour le 22 mars 2022 à 19h24] Le guide Michelin a dévoilé son palmarès 2022 depuis le théâtre municipal de Cognac le mardi 22 mars. La France compte désormais 32 tables trois étoiles avec deux nouveaux chefs sacrés cette année : Arnaud Donckele du restaurant Plénitude de l'hôtel Cheval Blanc Paris et Dimitri Droisneau à La Villa Madie. Les inspecteurs du guide rouge ont été impressionnés par "la finesse et la générosité, le soin apporté aux jus, vinaigrettes et sauces" de la table Plénitude. "Une table de haute volée" où le chef Arnaud Donckele "met souvent en plein dans le mille (turbot, pomme de mer, noisette et caviar pour bouillon "ode à l'iode" ; agneau, poivron, aster maritime pour jus mascaret)".

"Toute la magie du Sud - ses produits marins aussi bien que terrestres, ses poissons comme ses herbes, sauvages ou non - est apprivoisée au sommet dans cette cuisine" décrit le guide rouge à propos de La Villa Madie.

Le Guide Michelin compte au total "627 restaurants étoilés" en 2022, contre 638 en 2021, a annoncé Gwendal Poullennec, le directeur international des guides Michelin, au cours de la cérémonie de remise des étoiles du Guide Michelin France. Parmi les étoilés, "plus de 500" sont situés en régions. Retrouvez ci-dessous les listes complètes des 3 étoiles, 2 étoiles et 1 étoile de l'édition 2021, ainsi que les listes des étoiles vertes.

41 nouveaux 1 étoile, six nouveaux 2 étoiles et deux nouveaux 3 étoiles (le restaurant Plénitude d'Arnaud Donckele à Paris et La Villa Madie du chef Dimitri Droisneau) ont rejoint en 2022 le célèbre guide gastronomique. La cérémonie du 22 mars 2022, qui s'est tenue à Cognac pour la première fois, a également présenté des prix spécifiques au service, à la sommellerie, mais aussi des nouveaux prix, sans oublier les étoiles vertes qui récompensent les restaurants engagés dans une gastronomie durable.

Le chef Victor Mercier, qui a reçu une première étoile, a été récompensé de la distinction de "Jeune Chef 2022" pour sa cuisine à partir de produits exclusivement issus de l'agriculture française. Âgé de 31 ans, il est à la tête du restaurant FIEF dans le 11e arrondissement de Paris, rue de la Folie-Méricourt. Une nouvelle récompense, "Chef Mentor 2022" a été attribuée au chef Thierry Marx du restaurant Sur Mesure dans le 1er arrondissement de Paris.

Pour obtenir 3 étoiles, un restaurant doit produire "une cuisine remarquable, une table qui vaut le voyage". Deux restaurants ont décroché cette année la troisième étoile : Plénitude, au premier étage de l'hôtel Cheval Blanc Paris du chef Arnaud Donckele et La Villa Madie du chef Dimitri Droisneau.

Selon le guide Michelin, un établissement qui décroche deux étoiles propose "une cuisine excellente et une table qui mérite un détour". Cette année 2022, 6 restaurants ont reçu 2 étoiles au Guide Michelin :

Lalique de Jérôme Schilling

de Jérôme Schilling L'Oiseau Blanc de David Bizet

de David Bizet Duende de Nicolas Fontaine, Pierre Gagnaire et Julien Caligo

de Nicolas Fontaine, Pierre Gagnaire et Julien Caligo Palais Royal Restaurant de Philippe Chronopoulos

de Philippe Chronopoulos Blue Bay de Marcel Ravin

de Marcel Ravin Table de Bruno Verjus

Une étoile signale "une très bonne cuisine dans sa catégorie". 41 restaurants ont rejoint la famille des chefs étoilés cette année 2022, dont les restaurants des chefs Hélène Darroze et Philippe Etchebest, jurés de l'émission Top Chef :

Granite à Paris 1 er

à Paris 1 Auberge Nicolas Flamel à Paris 3 e

à Paris 3 Ogata à Paris 3 e

à Paris 3 AT à Paris 5 e

à Paris 5 Contraste à Paris 8 e

à Paris 8 Il Carpaccio à Paris 8 e

à Paris 8 Jean Imbert au Plaza Athénée à Paris 8 e

au Plaza Athénée à Paris 8 FIEF à Paris 11 e

à Paris 11 Bellefeuille au Saint James à Paris 16 e

à Paris 16 Don Juan II à Paris 16 e

à Paris 16 Substance à Paris 16 e

à Paris 16 Sushi Shunei à Paris 18 e

à Paris 18 Grand Contrôle d'Alain Ducasse à Versailles (Yvelines)

d'Alain Ducasse à Versailles (Yvelines) Le Ceto de Mauro Colagreco à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes)

de Mauro Colagreco à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) Villa La Coste d'Hélène Darroze au Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône)

d'Hélène Darroze au Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône) Une Table au Sud à Marseille (Bouches-du-Rhône)

à Marseille (Bouches-du-Rhône) La Bastide de Capelongue à Bonnieux (Vaucluse)

à Bonnieux (Vaucluse) L'Alter-Native de Gilles Goujon à Béziers (Hérault)

de Gilles Goujon à Béziers (Hérault) Jardin des Sens des frères Pourcel à Montpellier (Hérault)

des frères Pourcel à Montpellier (Hérault) Le Kléber à La Maison Bonnet à Grane (Drôme)

à La Maison Bonnet à Grane (Drôme) La Dame de Pic-Le 1920 par Anne-Sophie Pic au Four Seasons de Megève (Haute-Savoie)

par Anne-Sophie Pic au Four Seasons de Megève (Haute-Savoie) Sylvestre Wahid aux Grandes Alpes à Courchevel (Savoie)

aux Grandes Alpes à Courchevel (Savoie) La Table d'Asten à Binic (Côtes-d'Armor)

à Binic (Côtes-d'Armor) L'Embrun à Brest (Finistère)

à Brest (Finistère) Ronan Kervarrec - Le Saison à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine)

à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) Le Gavrinis à Baden (Morbihan)

à Baden (Morbihan) Sources à Lorient (Morbihan)

à Lorient (Morbihan) La Tête en l'Air à Vannes (Morbihan)

à Vannes (Morbihan) Le 1862 aux Glycines à Les Eyzies-de-Tayac (Dordogne)

à Les Eyzies-de-Tayac (Dordogne) Maison Nouvelle de Philippe Etchebest à Bordeaux (Gironde)

de Philippe Etchebest à Bordeaux (Gironde) Les Belles Perdrix de Troplong Mondot à Saint-Émilion (Gironde)

de Troplong Mondot à Saint-Émilion (Gironde) La Rotonde à l'Hôtel du Palais de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

à l'Hôtel du Palais de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) Ekaitza à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques)

à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) La Maison dans le Parc à Nancy (Meurthe-et-Moselle)

à Nancy (Meurthe-et-Moselle) Restaurant Hostellerie Cèdre & Spa à Beaune (Côte-d'Or)

à Beaune (Côte-d'Or) Origine à Dijon (Côte-d'Or)

à Dijon (Côte-d'Or) Auberge du Vert Mont de Florent Ladeyn à Boeschepe (Nord)

de Florent Ladeyn à Boeschepe (Nord) Château de Beaulieu-Christophe Dufossé à Busnes (Pas de Calais)

à Busnes (Pas de Calais) Le 1825-La Table gastronomique à Gesté (Maine-et-Loire)

à Gesté (Maine-et-Loire) La Chabotterie à Montréverd (Vendée)

à Montréverd (Vendée) Le Favori aux Sources de Cheverny à Cheverny (Loir-et-Cher)

"Respect de la terre, des saisons, des animaux, engagement pour une meilleure alimentation", l'étoile verte met en avant l'engagement du chef pour la gastronomie durable. 6 restaurants ont été récompensés d'une étoile verte en 2022 :

L'Auberge sauvage de Thomas Benady

de Thomas Benady Les Belles Perdrix de Troplong Mondot

de Troplong Mondot Domaine Riberach - La Coopérative

La Table de la butte

La Table du gourmet de Jean-Luc Brendel

de Jean-Luc Brendel Le tao de Toya

L'édition 2022 du guide Michelin France est prévue à la vente le vendredi 25 mars 2022 au prix de 25,90 euros. En 2022, la France compte désormais 32 tables trois étoiles avec deux restaurants nouvellement sacrés.

Depuis 1900, le guide Michelin recense les bons restaurants. A l'origine, le guide était offert aux chauffeurs de voitures, il indiquait les stations de chemin de fer, bureaux de poste, médecins, pharmaciens, hôtels et restaurants. Si au départ, les étoiles indiquaient la catégorie de prix des restaurants, elles ne tardèrent pas à représenter la qualité de l'établissement sur la base suivante : une étoile signifie une excellente cuisine dans sa catégorie, deux étoiles indiquent une table qui mérite un détour, et enfin, trois étoiles mettent en avant une cuisine exceptionnelle, une table qui vaut le voyage.

Historiquement, le guide Michelin indiquait donc les bonnes tables à destination des chauffeurs qui arpentaient les routes de France. Cela se vérifie encore : un grand nombre de maisons se trouve encore à proximité de la nationale 7, route très fréquentée, reliant Paris au Sud de la France. Beaucoup de 3 étoiles d'aujourd'hui sont l'héritage de maison ancestrale reprise par la jeune génération, à l'instar de la Maison Pic, de Lameloise, de la Maison Troisgros...

Depuis son succès phénoménal, le guide rouge est représenté dans 32 pays comme la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, le Royaume-Uni ou l'Irlande, mais aussi outre-Atlantique, à New York ou Washington, et en Asie comme à Tokyo, avec des éditions dédiées. En Asie, le Guide Michelin est à Shanghai, au Japon, à Hong Kong/Macau, à Singapour, en Corée du Sud avec Séoul et à Taipei.