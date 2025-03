C'était un secret bien gardé des Bretons : ce restaurant caché a été récompensé par le Guide Michelin

Le Guide Michelin l'a déniché ! Ce restaurant breton caché dans un village de charme mérite largement le détour.

Le Guide Michelin va bientôt décerner ses nouvelles étoiles du cru 2025, mais il ne se contente pas seulement de couronner des tables d'exception : il distingue également des restaurants qui proposent une expérience gastronomique de qualité à un prix plus accessible avec son Bib Gourmand. Et la région Bretagne en compte beaucoup, riche d'une scène culinaire généreuse et inventive. Partons à la découverte de cette adresse que les Bretons gardaient jalousement secrète jusqu'à ce que le Guide Rouge la révèle au grand jour.

Cette "Maison Cachée" porte bien son nom, nichée entre les ruelles pavées au détour des colombages d'un village classé parmi "Les plus beaux de France". Sa magnifique bâtisse à pans de bois a traversé bien des époques, abritant tour à tour depuis 1478 une crêperie, une maison, un café, un bar et même un cabinet de curiosités avant de trouver sa vocation de table bistronomique au rapport qualité/prix imbattable, proposant un menu à moins de 40 euros.

La Maison Cachée à Rochefort-en-Terre, distinguée BIB Gourmand par le Guide Michelin. © Maison Cachée

Ce joyau gastronomique est niché au cœur de Rochefort-en-Terre, un village du Morbihan réputé pour son atmosphère romantique, ses profusions florales, ses boutiques stylisées et son festival des arts imaginaires nous offrant un véritable voyage dans le temps. Le couple de jeune restaurateurs Sarah Alba et Alban Chartron ne pouvaient pas trouver mieux comme cadre pour créer un restaurant à leur image : intimiste et passionné, après avoir fait leurs armes auprès de grands noms de la gastronomie, comme le triple étoilé parisien L'Épicure pour Sarah, ou Davy Tissot à la Villa Florentine de Lyon et Alain Ducasse au Louis XV à Monaco pour Alban.

L'expérience culinaire oscille entre tradition et modernité, dans un cadre intimiste et engagé où la cuisine ouverte sur la salle invite au partage. Le choix de la carte à l'ardoise est sans cesse renouvelé, évoluant au rythme des saisons et faisant la part belle aux produits locaux issus du marché, des récoltes, des cueillettes, des chasses et des pêches, privilégiant les ingrédients bio, éthiques et raisonnés. La carte des vins s'inscrit dans cette même démarche, mettant à l'honneur les vins biodynamiques, natures et les domaines qui valorisent le terroir français. Pas étonnant que ce cocon hors-du-temps ait comblé les plus fines papilles !

En plus d'être distinguée Bib Gourmand par le Guide Michelin, ce restaurant adoré des locaux depuis son ouverture en 2022 a reçu les 2 toques du Gault & Millau, a été référencée "Tables de Genre" par le Fooding et "Pur Beurre" du bien-manger en Bretagne. Pour s'y rendre, la réservation par téléphone au 02 97 61 04 est indispensable. L'établissement est ouvert du jeudi midi au dimanche midi, avec une fermeture lundi, mardi et mercredi.