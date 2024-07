Ce cocktail sans alcool ne requiert que 2 ingrédients, et c'est le meilleur quand il fait chaud

A réaliser en moins de 5 minutes, ce délicieux mocktail proposé par l'ancien Top Chef Danny Khezzar est absolument irrésistible et ultra-rafraîchissant !

Un verre, une paille, des glaçons, un parasol et farniente... Les vacances ne sont pas loin et pour mieux supporter les fortes chaleurs de l'été, l'envie d'un cocktail rafraîchissant se fait pressante... S'il existe un nombre infini de combinaisons de saveurs de cocktails pour l'été, on fait fi des classiques et on se tourne plutôt vers ce cocktail sans alcool signé Danny Khezzar, le jeune chef qui a marqué la quatorzième saison de l'émission culinaire Top Chef par ses multiples victoires enchaînées dans la Brigade Cachée. Rapide, facile et ultra-rafraîchissante, sa recette ne nécessite que deux ingrédients !

Le mocktail maison proposé par Danny Khezzar réunit seulement la pastèque et le citron, pour un apéro healthy ou pour télétravailler avec l'impression d'être à la plage. Pour la quantité d'un verre, il suffit de disposer d'une tranche de pastèque et d'un citron, et éventuellement, de ce petit ingrédient bonus que le finaliste utilise pour décorer le tout : quelques fleurs d'oxalis. Mais si vous ne disposez pas de cette petite plante herbacée à la forme de cœur, pas de problèmes, quelques feuilles de menthe fraîche suffiront. Pour la préparation, un mixeur sera nécessaire.

On coupe la pastèque en morceaux et on presse le jus du citron, en plus ou moins grande quantité selon ses préférences. On dispose les morceaux de pastèque dans un blender et on y verse le jus de citron avant de mixer le tout. Une fois qu'on obtient une préparation homogène, on verse l'ensemble dans un verre rempli au préalable de glaçons. Il ne reste plus qu'à ajouter l'oxalis ou quelques feuilles de menthe pour la décoration et c'est déjà fini !

Gourmande, juteuse, gorgée d'eau et sans alcool, en voilà une recette de mocktail absolument irrésistible pour les beaux jours. En effet, la texture et le goût de la pastèque se mélange bien avec d'autres ingrédients et saveurs plus prononcées comme le citron. La pastèque s'associe aussi très bien à des plantes aromatiques comme la fleur d'oxalis, la menthe ou le basilic même. A consommer sans modération !