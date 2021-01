Handball. France - Hongrie : début difficile pour les Bleus, le match en direct

À 2 minutes de la fin de cette première période, Guillaume Gille pose son premier temps morts du match. "On assure les passes" lance un français.

Il a repoussé déjà 11 fois les frappes françaises ! Roland Mikler est impeccable dans les buts hongrois ce soir et écoeure presque tous les Français. Seul Guigou semble avoir trouvé la formule magique avec un joli 6/6 pour l'instant.

20:57 - La France is (presque) back !

Ok, c'est bon. Les Bleus sont enfin rentrés dans leur match. La défense hongroise est toujours solide mais les Français construisent, prennent plus leur temps et refont progressivement leur retard avec un Guigou intenable ! Le match s'équilibre.