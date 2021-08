France - Argentine (volley) : les Bleus en finale des JO 2021 ! Le résumé du match

FRANCE - ARGENTINE. Historique ! Victorieuse des Argentins sur le score de trois sets à zéro, l'équipe de France de volley masculin se qualifie pour la finale des JO 2021 de Tokyo et est désormais assurée de remporter la première médaille olympique de son histoire. Le résumé du match.

France - Argentine en direct

Recevoir nos alertes live !

16:03 - Tillie : "L'aboutissement d'une vie sportive" Laure Tillie, le sélectionneur des Bleus, a également réagi à cette qualification pour la finale des JO, à l'issue de ce France - Argentine : "C'est presque l'aboutissement d'une vie sportive, c'est énorme, on n'arrive pas à réaliser encore. On a eu un match très difficile aujourd'hui. Ce n'était pas un très beau match mais tellement important au niveau de la pression et du résultat. On réalisera quand on aura le petit truc autour du cou (...) On va tout faire pour gagner la médaille d'or même si la finale va être très compliquée contre la Russie La force de ce groupe c'est que ces joueurs ont toujours cru en ce qu'ils faisaient".

15:57 - Brizard : "On est des survivants" La réaction d'Antoine Brizard, le passeur de l'équipe de France, toujours au micro de France TV : "Ce n'était pas le plus beau match de volley mais on a réussi à rester concentrés. On est en finale, c'est incroyable. On pensait être proches de l'élimination au 1er tour... On est des survivants. On veut l'or évidemment, on va profiter ce soir et on commencera à préparer le match demain".

15:51 - Ngapeth : 'Une finale, ça se gagne" La réaction d'Earvin Ngapeth, après ce France - Argentine, au micro de France TV : "Etre en finale des Jeux, ça fait plaisir ! On est super heureux, on est passé par toutes émotions. Arriver en finale des Jeux avec ce groupe-là, avec des joueurs qui se côtoient pour certains depuis quinze ans, c'est magnifique. On est aux anges. On a un lien de fraternité, on se connaît par cœur, on se bat les uns pour les autres, c'est la famille ! C'est ça notre force (...) Face à la Russie, ça va être un match compliqué, il ne va pas falloir entrer dans le défi physique, mais jouer notre jeu tout simplement, joueur avec le "smile" et prendre du plaisir. Une finale ça se gagne".

15:48 - La France affrontera la Russie En finale de ce tournoi de volley des Jo 2021, l'équipe de France sera opposée à la Russie, ce samedi. Le coup d'envoi sera donné à 14h15, heure française.

15:42 - Quelle journée pour les sports collectifs français ! Après les handballeurs et les basketteurs, l'équipe de France de volley est donc la troisième sélection de "sport co" a décrocher sa place en finale de ces JO 2021 de Tokyo. Du jamais vu dans l'histoire du sport français ! Et la performance va peut-être devenir encore plus grandiose puisque les handballeuses et les basketteuses tricolores seront également en lice vendredi en demi-finale.

15:33 - L'équipe de France de volley est en finale des JO ! Un superbe smash de Ngapeth puis un contre permettent aux Bleus de remporter cette manche sur le score de 25-22. L'équipe de France de volleyball s'impose en trois sets face à l'Argentine, se qualifie pour la finale des JO 2021 et s'assure la première médaille olympique de son histoire !

15:30 - La France à deux points du boheur Grâce notamment à une superbe défense de Grebennikov, le libéro de cette équipe de France de volley, la France mène 23-21 dans ce troisième set !

15:26 - Les Bleus à 5 points de la finale mais.. Alors que les Bleus pensaient porter le score à 21-18, l'arbitre revient sur sa décision près avoir consulté la vidéo et l'Argentine se relance dans ce set (20-19). La tension monte !

15:17 - Des approximations dans chaque camp A l'image de ce service dans le filet de Clévenot, la France et l'Argentine commettent des erreurs sur ces dernières minutes. Le score est de 15-13 en faveur des Bleus.

15:14 - +2 pour les Français Grâce notamment à un contre de Patry, la France reprends trois points d'avance mais le service de Ngapeth échoue ensuite dans le filet. 11-9 pour les Bleus dans ce troisième set.

15:11 - L'Argentine se rebiffe Alors que la France menait 8-4, elle vient d'encaisser trois points d'affilée et voit l'Argentine revenir à -1. Attention à ne pas tomber dans un faux rythme dans ce match...

15:08 - La France mène dans le début de troisième set La troisième manche sera-t-elle la dernière de cette demi-finale de volley entre la France et l'Argentine ? Ce serait bon signe pour les Bleus qui, quoi qu'il en soit, ont pris le set par le bon boit. Ils mènent 4-2.

15:00 - La France empoche le deuxième set ! Earvin Ngapeth offre le gain de la deuxième manche (25-19) aux siens grâce à ce smash surpuissant qui trompe la défense argentine. L'équipe de France de volley mène deux sets à zéro et se rapproche d'une qualification historique pour la finale de ces JO 2021 !

14:57 - Six balles de set pour la France Les Bleus mènent 24-18 mais ratent la première opportunité de conclure cette deuxième manche. Ce n'est que partie remise.