France - Suède : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match de hand

FRANCE - SUEDE. Un an après avoir échoué à ce même stade lors du Mondial, la France retrouve la Suède en demi-finale avec l'intention de ne pas laisser passer sa chance d'aller disputer le titre.

Les émotions du renversement improbable et héroïque réussi deux jours plus tôt face au Danemark n'ont pas encore disparu mais déjà l'heure n'est plus aux effusions. "On arrive au moment où les histoires s'écrivent", avise Guillaume Gille. Le sélectionneur des Bleus, de retour après son isolement suite à une infection au Covid-19, ne sait que trop bien ce qui sous-tend ce rendez-vous avec l'histoire, cet instant de bascule où il convient de montrer la détermination nécessaire pour se donner le droit de rêver. Lui qui a participé à presque toutes les conquêtes tricolores. Une demi-finale est une porte vers le paradis, vers cette finale où le titre est à portée de main ; mais une porte atrocement lourde qui s'était violemment refermer sur les Français, l'année dernière lors du championnat du monde avec le concours de Suédois impitoyables. Ces mêmes Scandinaves qui se tiennent à nouveau dans l'embrasure.

Un remake mais pas trop

Une coïncidence qui n'a pas échappé aux Tricolores mais qui ne les émeut pas davantage. "La demi-finale de demain ne nous rendra pas celle perdue il y a un an en Egypte", coupe court Gille. "C'est un remake", convient Nikola Karabatic avant de couper court à tout parallèle. "Beaucoup de choses ont évolué depuis. On a remporté le titre olympique, l'effectif a été remanié avec les blessures et les cas de Covid. Je ne sais même pas si on peut se baser sur le match de l'an dernier". "On était arrivés un peu à court d'énergie et de carburant et on avait mal négocié cette demie avec la Suède qui nous avait dominés dans tous les secteurs. Aujourd'hui on est centrés sur l'événement que l'on va vivre", abonde l'ancien joueur d'Hambourg. En effet, fort de son succès complètement fou face aux Danois, les Bleus semblent inébranlables, comme convaincus qu'ils résisteront à tous les pièges. Ni les blessures, les coups du sort ou les isolations pour Covid n'ont mis à mal l'édifice bleu, seulement ébréché par les audacieux Islandais, dans un match complètement manqué.

Une nouvelle fois, c'est du côté de la défense que le sort de la demi-finale devrait se jouer. Si l'attaque a longtemps tenu en vie les champions olympiques il y a deux jours, ce n'est que lorsque Konan et ses partenaires ont commencé à faire corps que le court de la rencontre a basculé, avec une défense plus rugueuse et agressive sur les tireurs et un Gérard enfin décisif.

Une Suède diminuée mais dangereuse

Cette capacité à venir impacter l'adversaire sera essentiel d'autant que la Suède propose un jeu susceptible d'embêter les Français. "L'équipe suédoise a la capacité à jouer sur des secteurs que nous laissons d'habitude aux autres équipes, en particulier le jeu vers l'extérieur. L'objectif sera de perturber cette équipe qui cherchera à réciter sa partition", prévient Vincent Griveau, l'analyste vidéo des Bleus. Une option qui aura la vertu de contourner le secteur central où règne la paire Konan-Fabregas.

Toutefois, la Suède s'avance diminuée avant ce choc. Ainsi son gardien titulaire et Palicka et son demi-centre Claar sont très incertains car positifs au Covid-19. Deux absences auxquelles pourraient s'ajouter celles de Pettersson, Sandell, Ekberg et Wanne, meilleur buteur de la sélection avec 41 buts, eux aussi annoncés, hier, positifs au virus. Si cela change profondément le visage de la menace, celle-ci n'en est pas moins réelle. Même affaiblie, la Suède s'est hissée en demi-finale dans un scénario furieusement similaire à celui des Français, au bout d'un match couperet arraché à 15 secondes de la fin contre la Norvège. Gottfridsson et ses coéquipiers se savent presque miraculés dans cette compétition où ils ont frôlé l'élimination dès le tour préliminaire. "L'absence de certains joueurs est largement compensée par des jeunes qui n'ont qu'une envie : redorer le blason suédois", explique Gille, comme pour maintenir les siens en alerte. "Je crois en nos chances et en notre bonne étoile", conclut Karabatic. Un "miraculé" ira en finale, mais lequel ?

La rencontre entre la France et la Suède aura lieu à partir de 20h30, du côté du MVM Dome de Budapest, dans la capitale hongroise.

L'ultime match du tour principal entre la France et la Suède sera retransmis en direct sur TF1 et beIN Sports 1. A noter que la chaîne qatarie couvre l'intégralité de la compétition et que TF1 diffusera la demi-finale et la finale si les Bleus y participent.

La rencontre entre les Tricolores de Vincent Gérard et les Scandinaves de Valter Chrintz sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal ainsi que sur MyTF1.

Pour sa demi-finale, la France devrait aligner la même équipe que celle qui a débuté contre le Danemark avec à nouveau Nikola Karabatic pour mener le jeu en demi-centre. Il sera accompagné de Dika Mem et Aymeric Minne. Vincent Gérard conserve sa place dans le but. Ludovic Fabregas devrait être titularisé au pivot quand Hugo Descat et Yanis Lenne occuperont à nouveau leurs ailes à gauche et à droite.

Côté suédois, beaucoup d'incertitudes demeurent quant aux joueurs dont disposera le sélectionneur Solberg. Ce dernier devrait pouvoir s'appuyer sur le portier Johannesson en relais de Palicka. Gottfridsson évoluera comme demi-centre avec sur la base arrière Lagergren et Carlsbogard. Bergendahl jouera au pivot. Chrintz devrait occuper l'aile droite, enfin à gauche, Mellegard pourrait palier l'absence de Wanne.