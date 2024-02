Kelvin Kiptum meurt dans un terrible accident, le récit glaçant de la police

Le Kenyan Kelvin Kiptum, recordman du monde du marathon, s'est tué dimanche 11 février dans un accident de la route.

Le monde du sport est en deuil ce lundi après l'annonce de la mort du Kenyan Kelvin Kiptum, recordman du marathon et récent vainqueur de celui de Chicago. Il avait d'ailleurs surpris tout le monde en battant ce record du monde du marathon en octobre dernier pour sa troisième course. Il était devenu le premier coureur de l'histoire à descendre sous la barre des deux heures et une minute, pulvérisant de 34 secondes la marque de son compatriote Eliud Kipchoge depuis 2022. Cette mort fait malheureusement écho à la mort brutale d'un autre grand marathonien kényan, Samuel Wanjiru, au même âge en 2011, près de trois ans après son titre olympique en 2008 aux Jeux olympiques de Pékin.

Le jeune homme est mort ce dimanche à l'âge de 24 ans dans un accident de voiture dans la ville de Kaptagat, au Kenya. L'athlète se trouvait à bord du véhicule avec son entraîneur, Gervais Hakizimana, qui a lui aussi trouvé la mort, et une femme, Sharon Kosgey, qui ne serait que blessée, selon le commandant de police Peter Mulinge, cité par Nation Africa. L'accident se serait produit dans la soirée, vers 23 heures locales. Kiptum était le conducteur de la voiture, d'après ce même média. Selon le commandant de police du district d'Elgeyo Marakwet, Peter Mulinge, Kiptum aurait perdu le contrôle de son véhicule qui a quitté la route, atterrissant dans un fossé 60 mètres plus loin, avant de heurter un gros arbre qui aurait transpercé la voiture.

"Nous sommes choqués et profondément tristes d'apprendre la perte terrible de Kelvin Kiptum et de son coach, Gervais Hakizimana. Au nom de tout World Athletics, nous envoyons nos profondes condoléances à leurs familles, amis, coéquipiers et à la nation kényane", a réagi Sebastian Coe, le président de World Athletics.