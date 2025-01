HANDBALL. France - Hongrie : ambiance de folie, match physique... Qu'est-ce qui attend les Bleus ?

Après le tour préliminaire, l'équipe de France de handball débute le tour principal du Mondial, ce mardi, face à la Hongrie. Un duel acharné attend les Bleus face aux Hongrois dans une ambiance survoltée.

Après un tour préliminaire effectué avec sérieux conclu par trois victoires (37-19 face au Qatar, 43-19 contre le Koweit et 35-27 face à l'Autriche), l'équipe de France de handball continue son Mondial dès ce mardi avec le début du tour préliminaire. Les Bleus ont pris la route pour quitter Porec et se rendre à Varazdin où ils affrontent la Hongrie. Voisin du nord de la Croatie, Varazdin devrait être prise d'assaut par le public magyar féru de handball. "Ce qui est intéressant, c'est qu'on a connu une ambiance en faveur des Autrichiens. C'est ce qu'on va avoir à Varazdin, avec la Hongrie qui jouera quasiment à la maison. On a vu aussi les matches de la Macédoine du Nord, salle pleine et une ambiance survoltée", a déclaré Ludovic Fabregas samedi après le succès face à l'Autriche. Licencié à Veszprem, le capitaine tricolore est habitué aux atmosphères survoltées, tout comme son coéquipier en club, Nedim Remili qui partage son avis : "On va se régaler car il y a une belle atmosphère à Varazdin".

Une nation en phase ascendante

Première de la poule D, la Hongrie arrive au tour préliminaire avec le plein de confiance et une victoire dans un choc face aux Pays-Bas (36-32). L'été dernier, les deux nations s'étaient affrontés en fin de tour préliminaire aux JO 2024 et les Bleus l'avaient emporté (24-20). Les coéquipiers de Luka Karabatic savent ce qui les attendent ce mardi soir : "La Hongrie on la connaît. On l'a jouée aux JO dans un match décisif. L'effectif est quasiment le même. On connaît la robustesse de ces gaillards", a souligné le sélectionneur Guillaume Gille, rejoint par Nédim Remili. "Ça fait plaisir de jouer face aux Hongrois, sourit Remili, Une équipe qui joue dur, est très physique, emmenée par le pivot de Szeged Bence Banhidi (2,07 m)" a déclaré le demi-centre.

À noter que l'équipe hongroise a ajouté une nouvelle génération depuis le dernier Euro et le tournoi olympique comme l'a fait remarqué Yohan Delattre, entraîneur adjoint de Guillaume Gille : "Depuis l'Euro l'an passé et les J.O, on observe quelques évolutions dans le jeu en raison de l'arrivée de la génération 2002-2003 qui est en train d'émerger et qui est associée à des cadres très performants. Cela fait de la Hongrie, non pas une nation montante, plutôt une prétendante à court ou moyen terme au niveau européen. Son jeu direct repose sur sa relation au pivot ou dans la prise d'initiative, notamment des arrières latéraux, avec plus de continuité qu'autrefois. En ce sens, on ressent le travail effectué depuis les J.O., au travers de plus de continuité. Cette équipe a la capacité à déployer ponctuellement une défense étagée, peut-être apportée par la culture de son coach espagnol. À noter aussi, c'est assez rare pour le souligner, le jeu à 7 contre 5. C'est une particularité de la Hongrie".

À quelle heure débute France - Hongrie ?

Le coup d'envoi du premier match du tour principal du Mondial de handball opposant la France à la Hongrie est prévu mardi 21 janvier à 21h00 à la Varazdin Arena de Varazdin (Croatie).

Sur quelle chaîne regarder France - Hongrie ?

Détenteur des droits TV du Mondial de handball, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche du tour principal entre les Bleus et la Hongrie.

Comment suivre France - Hongrie en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la première rencontre de l'équipe de France de handball dans le tour principal du Mondial de handball face à la Hongrie, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur TF1+.

Quels sont les sélections françaises et hongroises au Mondial de Handball ?

France : Charles Bolzinger et Rémi Desbonnet (Gardiens); Mathieu Grébille et Dylan Nahi (Ailiers gauches); Thibaud Briet, Romain Lagarde et Élohim Prandi (Arrières gauches); Aymeric Minne et Nedim Remili (Demi-centres); Ludovic Fabregas, Luka Karabatic, Karl Konan et Nicolas Tournat (Pivots); Dika Mem et Melvyn Richardson (Arrières droits); Julien Bos et Benoît Kounkoud (Ailiers droits).

Hongrie : G.Ancsin, B.Banhidi, R.Bodo, B.Boka, G.Fazekas, Z.Ilic, B.Imre, B.Krakovszki, Z. Krakovszki, M.Lekai, P.Ligetvari, R.Mikler, K.Palasics, M.Rosta, A.Sipos, Z.Szita.

Quels sont les pronostics de France - Hongrie ?