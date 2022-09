"BASKET. France - Pologne : les Bleus corrigent les Polonais et filent en finale, le résumé du match"

19:07 - "C'est le match parfait", se réjouit Albicy

Andrew Albicy s'est réjoui de la prestation des Bleus et a donné les clés de ce succès : "C'est le match parfait. On a limité leurs gros joueurs comme Slaughter et Ponitka Pour les spectateurs c'est mieux pour le coeur de gagner comme ça. On n'a pas eu ce trou d'air dans le troisième quart-temps. On sait où on va et on a très bien défendu."