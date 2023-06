Draft NBA : Wembanyama n°1, Coulibaly drafté en 7e position ! Le top 15

Si Victor Wembanyama a été drafté en première position, Bilal Coulibaly a créé la surprise en prenant la 7e position de la draft dans la nuit de jeudi à vendredi.

Deux Français dans l'histoire. Lors de la draft NBA, Victor Wembanyama a été choisi en première position par les San Antonio Spurs et prendra la succession d'un certain Tony Parker dans la franchise. Submergé par l'émotion, le Français a enfin réalisé que son rêve était accompli, mais loin d'être terminé comme il a expliqué aux médias français. eJe ne suis encore personne, j'ai zéro match NBA à mon actif. La draft n'est que le début, ce n'est pas un aboutissement. C'est une grande fierté pour moi d'être le Français le plus haut drafté de l'histoire. Je sais que c'est possible de rendre le basket français meilleur et de l'emmener tout en haut."

Pas très loin de lui dans la green room, son coéquipier aux Mets, Bilal Coulibaly, a été sélectionné en 7e position par les Pacers et transféré directement aux Wizards pour créer l'une des grosses surprises de cette draft. Très satisfait, Bilal Coulibaly a réagi quelques minutes plus tard au micro de beIN Sports : "Ça fait plaisir, c'est un rêve depuis qu'on est petits pour tous les basketteurs français ! C'était une surprise. J'ai vu les caméras arriver et je me suis dit 'mais qu'est-ce qu'il se passe ?' Je suis très content et très fier. C'est un truc de ouf."

Déception en revanche pour un autre français. Attendu au premier tour et présent dans la fameuse green room, Rayan Rupert a finalement été choisi en 43e position de la draft par les Portland Trail Bazers. Cette sélection au second tour ne permet pas au Français d'avoir un contrat garanti avec la franchise de l'Oregon. En revanche, bonne surprise pour Sidy Cissoko qui a été sélectionné en 44e position pour la franchise texane des Spurs mais qui va devoir cravacher pour gagner sa place.

