Cristiano Ronaldo : positif au Covid-19, le Portugais a-t-il contaminé les Bleus ?

RONALDO - La Fédération portugaise de foot a indique aujourd'hui que Cristiano Ronaldo avait été testé positif au coronavirus et placé en quarantaine, deux jours après le match face à l'équipe de France.

[Mis à jour le 13 octobre 2020 à 17h39] La nouvelle a été annoncée ce mardi après-midi par la Fédération portugaise de football : Cristiano Ronaldo, l'attaquant star de la Seleçao a été testé positif au Covid-19 et, même s'il est asymptomatique, il a logiquement quitté le rassemblement de la sélection, qui doit affronter la Suède demain soir en Ligue des nations) et placé en quarantaine. Les dirigeants portugais ont également précisé que tous ses coéquipiers avaient en revanche été testés négatifs. Mais quid de ses plus récents adversaires, en l'occurrence les joueurs de l'équipe de France, qui ont ont affronté le Portugal dimanche (0-0) ? CR7 était en effet probablement déjà porteur du virus lors de la rencontre face aux Bleus... Pas d'inquiétude pour l'heure, puisque l'équipe de France a fait savoir que les tets passés lundi par les Bleus n'ont pas révélé de cas positif.

Tout savoir sur cristiano ronaldo

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, plus connu sous le nom de Cristiano Ronaldo, est l'un des joueurs de foot les plus doués de sa génération. Couronné tour à tour en 2008 et 2013, celui que les fans ont baptisé CR7 et El Comandante s'est imposé comme l'attaquant n° 1 du club espagnol Real de Madrid qu'il a rejoint en 2009.

C'est à l'âge de 12 ans que le jeune Cristiano Ronaldo quitte son île de Madère où il est élevé pour rejoindre les bancs du centre de formation du Sporting Portugal. Très vite, les performances exceptionnelles du sportif intéressent le club anglais Manchester United qui le recrute en 2003. La saison 2007/2008 révèle son talent au monde entier et lui permet d'accrocher à la fois le championnat d'Angleterre et le trophée de la Ligue des champions à son palmarès encore naissant.

En 2009, le club du Real de Madrid parvient à faire venir le footballeur sur le sol espagnol. La transaction financière alors conclue pour le transfert du joueur se classe parmi les plus chères de toute l'histoire du football avec une indemnité de 94 millions d'euros versée au club britannique. Le club madrilène avait semble-t-il raison de faire ce pari puisque Cristiano Ronaldo devient année après année la star du club. Il est également le capitaine de l'équipe nationale portugaise.

Travailleur acharné et grand compétiteur, le footballeur s'est forgé un physique hors norme qui lui a valu d'être déclaré à plusieurs reprises joueur le plus sexy de l'année. C'est d'ailleurs grâce à cette image qu'il s'est vu proposer plusieurs contrats publicitaires d'importance. Côté vie privée, Cristiano Ronaldo est l'heureux papa de quatre enfants. Après avoir enchaîné les conquêtes, le joueur est officiellement en couple avec le mannequin espagnol Georgina Rodriguez depuis 2017.

Couronné Ballon d'or en 2008, 2013 et 2014, 2016 et 2017, l'attaquant parvient à hisser le Portugal en finale de l'Euro 2016, durant laquelle il bat la France. Après avoir remporté sa 5e Ligue des Champions, Ronaldo quitte le Real Madrid, à l'été 2018, pour rejoindre la Juventus de Turin pour un montant de 105 millions d'euros. Il remporte la Série A et devient le premier joueur de l'histoire à remporter les championnats nationaux en Angleterre, Espagne et Italie.

Le Portugais possède l'un des plus beau palmarès du football mondial. Depuis son passage en pro, Cristiano Ronaldo a remporté 5 Ligues des Champions, 6 titres de championnats nationaux, mais aussi l'Euro 2016 avec le Portugal. Toutes ses performances lui ont offert cinq Ballons d'Or, le dernier en date ayant été obtenu en 2017.

En signant à la Juventus de Turin e2018, Cristiano Ronaldo a vu son salaire s'établir à 30 millions d'euros nets par saison. Le Portugais profite aussi des conditions fiscales favorables en Italie. Depuis le début sa carrière, Ronaldo aurait amassé plus de 700 millions d'euros en salaires, primes et surtout contrats publicitaires.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Cristiano Ronaldo partage sa vie depuis 2016, avec le mannequin espagnol Georgina Rodriguez. Présente à Madrid pour ses activités professionnelles, la jeune femme fait la connaissance du footballeur et officialise leur relation en décembre 2016. Quelques mois après, Georgina annonce sa grossesse et donne naissance à une fille en novembre 2017.