Joshua Kimmich : âge, stats... Qui est le nouveau pilier de l'Allemagne à l'Euro ?

Véritable cadre et point fort du Bayern Munich et de la Nationalmannschaft, Joshua Kimmich est un milieu de terrain né en 1995 à Rottweil. A la ville, ce garçon discret est en couple depuis de nombreuses années avec Lina Meyer. Palmarès, âge, salaire et parcours : zoom sur la vie de Joshua Kimmich.

C'est la nouvelle pépite du football allemand et de son club majeur, le Bayern Munich. Joshua Kimmich, présenté un temps comme le nouveau Philipp Lahm, assume sur le terrain son parallèle, affichant notamment la même polyvalence. Joachim Löw, le sélectionneur allemand qui entame sa dernière compétition à la tête de la Nationalmannschaft dans cet Euro 2021, peut ainsi s'appuyer sur lui à la fois sur le côté droit de sa défense comme au milieu de terrain où sa vista, son sens du placement et son engagement font merveille. Biographie, parcours, stats, palmarès... Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Joshua Kimmich.

Joshua Kimmich naît le 8 février 1995 à Rottweil, une petite ville du sud-ouest de l’Allemagne située à 90 kilomètres de Stuttgart. C’est donc dans les équipes de jeunes du club local du VfB Stuttgart qu’il fait ses gammes pendant ses années de jeunesse. Il ne disputera cela dit aucun match avec l’équipe type ni même avec la réserve, choisissant à l’été 2013 de s’engager avec le RB Leipzig, qui évolue à l’époque en 3. Liga, la troisième division allemande.

Alors que le club vient de passer sous le pavillon de la franchise Red Bull, Joshua Kimmich va accompagner l’ascension fulgurante de Leipzig vers les sommets. Il connaît sa première apparition professionnelle le 28 septembre 2013 en entrant au cours d’une rencontre contre le SpVgg Unterhaching et inscrit son premier but quelques semaines plus tard, le 30 novembre, contre Sarrebruck. Il disputera cinquante-trois matchs avec Leipzig avant de signer au Bayern Munich en janvier 2015, même s’il termine la saison en prêt dans la Saxe.

Au sein de l’armada bavaroise qui règne parmi les tout meilleurs clubs européens, Joshua Kimmich va changer de dimension, mais aussi de poste. Sous les ordres de Pep Guardiola, le milieu de terrain est reconverti au poste d’arrière-droit pour exploiter notamment ses qualités de centreur. Véritable couteau suisse technique et tactique, Kimmich a évolué au cours de sa carrière à de nombreux postes au milieu de terrain et en défense, tout en se distinguant par sa remarquable qualité de frappe lointaine. Son adaptation au haut niveau et sa polyvalence lui ouvrent alors les portes de l’équipe nationale en 2016. Le sélectionneur Joachim Löw l’appelle alors pour sa première grande compétition internationale, l’Euro.

Si les Allemands échouent en demi-finale face au pays hôte français, Joshua Kimmich s’illustre au cours du tournoi, terminant dans l’équipe type de l’Euro 2016. Sélectionné à cinquante-quatre reprises sous le maillot allemand pour trois réalisations, il compte près de trois cents apparitions en club pour le compte du Bayern Munich (29 buts). En 2018, le contrat de Joshua Kimmich au sein du Bayern Munich a été prolongé jusqu’en 2023. L’équipe allemande remporte la Ligue des champions de l’UEFA face au club du Paris Saint-Germain en 2020. Joshua Kimmich fait partie des joueurs appelés par Joachim Löw, le sélectionneur de l’équipe allemande, pour l’Euro 2020, décalé d'un an en 2021.

Joshua Kimmich n’a pas connu de titre international autre que la Coupe des Confédérations 2017, même s’il fut sacré champion d’Europe des moins de 19 ans en 2014. En club, son palmarès est cela dit d’une tout autre envergure. Sacré champion à chacune de ses saisons passées sous le maillot du Bayern, il est donc vainqueur de six Bundesliga entre 2016 et 2021. A cela, il faut ajouter trois coupes d’Allemagne remportées en 2016, 2019 et 2020, ainsi que quatre Supercoupes d’Allemagne en 2016, 2017, 2018 et 2020. L’année 2020 fut d’ailleurs particulièrement prolifique en termes de trophées remportés pour Joshua Kimmich et le club bavarois. Au terme d’une saison bouleversée par la pandémie de COVID-19, le joueur remporte également la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, ainsi que la Supercoupe d’Europe contre le FC Séville et la Coupe du monde des clubs contre le club mexicain des Tigres.

Grand espoir du football allemand dès ses débuts, Joshua Kimmich a fait le choix de se tourner rapidement vers le Bayern Munich. Pour l’arracher à son club formateur de Leipzig, le club bavarois avait alors dû dépenser 8,5 millions d’euros à l’été 2015. Sur la lancée de sa trajectoire météorique, Kimmich signe en mars 2018 un très lucratif contrat de cinq ans le liant avec le Bayern jusqu’à l’été 2023, pour une somme totale de 10 millions d’euros annuels. Avec ce salaire équivalent à 194 000 euros par semaine, le milieu de terrain est à l’heure actuelle le 63e plus gros contrat au monde et le 7e plus important de son club, tout en étant le milieu de terrain le mieux payé de Bundesliga.

Tout au long de sa jeune carrière, Joshua Kimmich a pu s’appuyer sur le soutien de celle qui est sa compagne de longue date, Lina Meyer. Le couple s’est en effet formé en 2013. C’est d’ailleurs grâce à leur passion commune pour le ballon rond que les deux jeunes gens se sont rencontrés. Car si à l’époque Joshua Kimmich débutait à peine sa carrière professionnelle sous les couleurs du RB Leipzig, Lina Meyer quant à elle travaillait comme vendeuse à la boutique du club ! Le couple a dû vivre sa relation quelques années à distance, le temps pour Lina Meyer de terminer ses études de droit. Aujourd’hui avocate, elle suit régulièrement les matchs de son compagnon dans les tribunes de l’Allianz Arena de Munich, même si le couple se montre discret dans ses apparitions publiques. Joshua Kimmich et Lina Meyer sont les parents de deux enfants, un garçon né en 2019 et une fille née en 2020.