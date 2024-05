Ligue des champions 2023-2024 : quelle date pour la finale ?

Retrouvez l'intégralité des résultats de la Ligue des Champions et le calendrier des rencontres.

Le miracle n'aura finalement pas eu lieu. Face au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain a tenté de refaire le coup de Barcelone en quart de finale. Mais les coéquipiers de Marco Reus et de Sancho ont montré plus de maturité et de solidité (0-1) que les Catalans pour maintenir leur avantage acquis lors du match aller en Allemagne. De retour en finale après celle perdue en 2013 face au rival bavarois, le Borussia pourrait bien retrouver le Bayern en cas de victoire de ces derniers ce mercredi soir à Madrid.

La finale, qui se déroulera au stade Wembley de Londres le 1er juin prochain, opposera donc le Borussia Dortmund au Real Madrid ou au Bayern Munich. Dans cette autre demi-finale tout reste à faire puisque les deux clubs se sont quittés à l'Allianz Arena sur un match nul deux buts partout. Depuis la fin de la règle du but à l'extérieur, le Real ne recevra pas mercredi les Bavarois avec un quelconque avantage, hormis celui psychologique d'être parvenu à marquer et à tenir en échec les coéquipiers d'Harry Kane dans leur enceinte. Déjà battus en championnat, les Munichois devront faire sans Raphaël Guerreiro, sorti sur blessure ce week-end. Thomas Tuchel pourra en revanche compter sur le retour de Matthijs de Ligt, qui a repris l'entrainement et devrait être disponible.

Retrouvez tous les résultats des journées de Ligue des champions.

7 mai

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund (0-1)

8 mai

Real Madrid - Bayern Munich

Quel est le calendrier de la Ligue des champions 2022-2023 ?

Les phase à élimination directe a débuté avec les huitièmes de finale dès le 13 février 2024. Quant à la finale, elle a été fixée au 1er juin 2024 à Wembley.

Demi-finales : 30 avril-1 er mai et 7-8 mai 2024

mai et 7-8 mai 2024 Finale : 1er juin 2024

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants.