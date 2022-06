Arnaud Démare : vers un 4e sacre aux championnats de France ?

DEMARE. Le sprinteur de la Groupama FDJ Arnaud Démare est le grand favori des championnats de France sur route.

Qui pour battre Arnaud Démare ? Vainqueur de 3 étapes sur le Giro, le Français réalise une excellente saison et souhaite continuer sur cette lancée lors des championnats de France sur route qui se disputent à Cholet ce dimanche 26 juin. Sur un profil plat, le sprinteur de la Groupama FDJ est clairement l'homme à battre.

Au delà de ce prestigieux maillot, Arnaud Démare pourrait également viser un record en remportant une 4e fois ce titre (vainqueur en 2014, 2017, 2020) et égaler Jean Stablinski. Au-delà d'écrire son palmarès sur une année, on donne quelque chose en plus à l'histoire du vélo. Ce sont des records anecdotiques, mais qui parlent à l'ensemble du monde du cyclisme. Alors, bien sûr que ça signifie quelque chose pour moi. Et c'est une motivation supplémentaire pour dimanche", explique-t-il dans des propos rapportés par La Nouvelle République. "Il y a quelque chose qui se dégage de cette course. C'est une épreuve en circuit, un style de course que j'aime bien, c'est long, on est entre coureurs français… Ça me motive depuis gamin, quand je faisais le championnat avec mon maillot régional de Picardie. J'ai toujours eu cette flamme pour le maillot tricolore."

Biographie Arnaud Démare.

Arnaud Démare est né le 26 août 1991 à Beauvais dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France. Issu d'une famille de cyclistes, il prend sa première à licence dans le club présidé par son oncle, le Cyclo-club de Formerie. S'il commence d'abord par le VTT, il se dirige très vite vers le cyclisme sur route en catégorie benjamin. Son talent ne passe pas inaperçu dans le milieu où Arnaud Démare rejoint en 2008 pendant un an, l'équipe junior de Wasquehal.

Le Français change d'entraîneur et commence à travailler avec Hervé Boussard , qui restera son coach jusqu'à son décès en 2013. Après avoir passé quelques saisons chez les espoirs, Arnaud Démare saute le pas et passe professionnel fin 2011 en signant un contrat de deux ans avec la FDJ où il démarre stagiaire. En 2012, il fait ses débuts chez les professionnels avec une victoire au sprint lors de la 6e étape du Tour du Qatar. Pour son premier grand tour au Giro 2012, il abandonne dès la 14e étape.

En 2013, il remporte quelques étapes sur le circuit, comme aux Quatre Jours de Dunkerque. Après avoir découvert Milan-San Remo, "Nono" s'oriente vers les classiques flandriennes (Gand-Wevelgem, Tour des Flandres, Paris-Roubaix). Les saisons se poursuivent pour Arnaud Démare qui enchaîne les échecs et recule dans la hiérarchie du sprint malgré sa participation au championnat du Monde 2015 où il est le chef de file avec son rival Nacer Bouhanni. Julian Alaphilippe et Tony Gallopin font également partie des coureurs sélectionnés.

La saison 2016 est celle de la "renaissance" pour Arnaud Démare qui vise le Tour d'Italie, avec une équipe centrée sur lui. Pas de Tour de France pour le natif de Beauvais en 2016 qui ne souhaite pas jouer le classement général pour Thibaut Pinot. Malgré une chute à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, Arnaud Démare s'impose sur Milan-San Remo où il devient le premier Français depuis Laurent Jalabert en 1997 à remporter un monument du cyclisme. Les classiques flandriennes ne se passent pas comme prévues pour le coureur de la formation FDJ où il est cinquième de Gand-Wevelgem avant d'abandonner au Tour des Flandres et de ne pas prendre le départ de Paris-Roubaix.

Le 25 juin 2017, il devient champion de France en devançant son compatriote Nacer Bouhanni. Alors qu'il a en ligne de mire le Tour de France qui est son objectif de la saison, Arnaud Démare remporte sa première victoire sur la Grande Boucle lors de la 4e étape et revêt le maillot vert. Après avoir terminé hors délai, le sprinteur de la FDJ est disqualifié lors de la 9e étape. Les podiums s'enchaînent en 2018 avec la troisième place à Gand-Wevelgem, Milan-San Remo et une deuxième place à Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Après avoir traversé des périodes compliquées avec des blessures (fracture du scaphoïde gauche en 2020 - NDR), Arnaud Démare redevient champion de France en 2020 après l'avoir été en 2014 et 2017. Il remporte Milan-Turin, le Tour de Wallonie, mais également quatre étapes au Tour d'Italie où le natif de Beauvais repart avec le maillot du classement par points. En 2021, le sprinteur de la formation qui s'intitule Groupama - FDJ depuis 2018 a gagné Paris-Tour. Cycliste au profil sprinteur, Arnaud Démare est aussi un adepte des classiques où il s'est déjà illustré.

Quel est le palmarès d'Arnaud Démare ?

Triple champion de France (2014, 2017 et 2020), vainqueur de Milan-San Remo en 2016 et Paris-Tours en 2021 : Arnaud Démare est l'un des sprinteurs français actuels les plus titrés. Sans oublier les deux étapes au Tour de France, et cinq étapes au Giro ainsi que le maillot du classement par points au Tour d'Italie 2020.

Quel est le salaire d'Arnaud Démare ?

Arnaud Démare fait partie des salaires les plus élevés de la Groupama-FDJ avec Thibaut Pinot. Si le grimpeur touche aux alentours de 2 millions d'euros par saison, le sprinteur est payé 1,8 million d'euros. Son contrat avec la formation encourt jusqu'en 2023.

Qui est l'équipe d'Arnaud Démare ?

Depuis ses débuts professionnels en 2011, Arnaud Démare est resté dans la même formation FDJ, même si l'équipe française a changé son appellation à plusieurs reprises : FDJ en 2011, FDJ-BigMat en 2012, FDJ en 2013, FDJ.fr en 2014, FDJ en 2015, Groupama-FDJ depuis 2018. Ses principaux partenaires sont Thibaut Pinot, David Gaudu, Kevin Geniets ou Stefan Küng.

Une année dans ma roue, le livre d'Arnaud Démare.

En novembre 2021, Arnaud Démare a publié un livre dans lequel il invite ses lecteurs à suivre une saison dans le quotidien d'un coureur professionnel. Il partage ses joies comme ses peines, les bons moments passés comme les périodes plus compliquées.

Qui est la copine d'Arnaud Démare ?

Arnaud Démare et Morgane se sont mis ensemble quand le sprinteur de la Groupama-FDJ était encore qu'un espoir. Le couple s'est marié en avril 2018. En 2020, le natif de Beauvais est revenu sur sa relation en exclusivité chez nos confrères de Ouest France.

Où vit Arnaud Démare ?

Natif de Beauvais, Arnaud Démare n'a pas quitté sa région natale où il vit toujours avec sa femme à Warluis, une ville où les parents du sprinteur vivent également.